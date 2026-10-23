Fenómeno El Niño entra en su fase de mayor intensidad en Ecuador

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El monitoreo técnico oficial emitido este viernes 23 de octubre de 2026 confirmó que el fenómeno El Niño ha iniciado su etapa de mayor intensidad, un escenario que provocará precipitaciones más frecuentes y fuertes en el territorio ecuatoriano durante los próximos meses, con especial énfasis en la región Litoral. La advertencia, sustentada en los informes conjuntos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), activó los planes de contingencia y asistencia humanitaria ante el inminente incremento en el riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Calentamiento oceánico extraordinario por el fenómeno El Niño

El principal detonante de este escenario climático corresponde a la marcada acumulación térmica del fenómeno El Niño en el perfil costero.

Las mediciones técnicas revelaron que la temperatura del mar frente a las costas de Ecuador y el norte de Perú se ubica en 25,9 °C, lo que representa una anomalía térmica de 5,2 °C por encima de los valores habituales de la época. Este calentamiento superficial y subsuperficial, sumado a las modificaciones en la circulación atmosférica, mantiene el índice del evento en condición ACTIVO, aumentando la vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas y bajas del país ante crecidas fluviales repentinas.

Capacidad logística y albergues temporales habilitados

Frente a la escalada de eventos adversos, los organismos de socorro desplegaron recursos de protección inmediata en las zonas de mayor peligro.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos cuenta con 18 bodegas de asistencia humanitaria distribuidas a escala nacional para atender a los damnificados. Al momento operan cinco alojamientos temporales activos que reciben a familias afectadas en las provincias de Guayas y El Oro.

Asimismo, la entidad mantiene adecuados 16 alojamientos adicionales implementados en 15 provincias, listos para acoger a nuevos evacuados en caso de que las inundaciones desborden las capacidades locales.

Balance de afectaciones y desbordamientos en cuencas del Litoral

Los efectos hidrológicos del temporal ya dejan saldos severos en varias provincias costeras durante el mes de octubre.

Las estadísticas oficiales documentan un total de 107 desbordamientos de ríos, esteros, quebradas y canales a escala nacional, superando ampliamente los 52 episodios computados en septiembre.

Los 335 eventos asociados a las lluvias han perjudicado a 6 090 personas, concentrándose el mayor impacto en Guayas con 2 100 ciudadanos afectados, Esmeraldas con 1 562 y El Oro con 871, sumado a caudales que sobrepasaron los niveles de alarma en afluentes como el río Payo y el río San Pablo.

Pronósticos de tormentas hacia los primeros días de noviembre

Los modelos de predicción meteorológica anticipan nuevas jornadas de lluvias intensas y tormentas eléctricas en los próximos días.

El Inamhi prevé episodios de precipitaciones de cuidado en el norte, interior y estribaciones de cordillera del Litoral, con mayor actividad entre el 25 y 28 de octubre y del 1 al 3 de noviembre, acompañados de ráfagas de viento.

Para la Sierra y Amazonía también se proyectan repuntes de humedad entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, por lo que las autoridades exhortaron a los gobiernos locales a reforzar la coordinación territorial y llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente por canales oficiales.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué anunció el INAMHI sobre el fenómeno El Niño este 23 de octubre?

Que el evento inició su fase de mayor intensidad, provocando lluvias más fuertes y frecuentes en la Costa.

Las condiciones oceanográficas y atmosféricas elevaron el riesgo de desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.

❓ ¿Cuál es la temperatura actual del mar frente a las costas de Ecuador?

Se encuentra en 25,9 °C, lo que representa 5,2 °C por encima de lo normal.

El informe técnico de ERFEN confirmó este calentamiento anómalo en la franja costera de Ecuador y norte de Perú.

❓ ¿Cuántos albergues y bodegas humanitarias están operativos en el país?

Hay cinco albergues activos en Guayas y El Oro, 16 implementados en 15 provincias y 18 bodegas humanitarias.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos activó esta infraestructura para responder a la emergencia por inundaciones.

❓ ¿Cuántas personas han resultado afectadas por las lluvias durante octubre?

Un total de 6 090 personas damnificadas a escala nacional.

Cerca de las tres cuartas partes de los perjudicados se concentran en las provincias de Guayas, Esmeraldas y El Oro.

❓ ¿Cuáles son las próximas fechas con pronóstico de tormentas en el Litoral?

Especialmente entre el 25 y 28 de octubre y del 1 al 3 de noviembre de 2026.

Se prevén precipitaciones intensas con ráfagas de viento en el norte, interior y zonas de estribación de la cordillera.

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