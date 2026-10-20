En Balao cayó en un día 10 veces más lluvias que en todo un octubre normal

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Entre septiembre y octubre de 2026 se registran cifras extraordinarias de lluvias en la Costa de Ecuador por la influencia del fenómeno de El Niño.

Incluso, una de las cifras es más alta que las registradas en El Niño de 1997-1998, explica Mailin Iza, analista de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Balao recibió en un fin de semana la lluvia de la temporada invernal

Las anomalías en las lluvias del último trimestre de 2026 por El Niño se han presentado, sobre todo en la región Costa. Se han reportado en localidades del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, el norte del Guayas y Los Ríos.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Balao, un cantón de Guayas. La estación meteorológica de Balao, en Guayas, registró una acumulación de 236 milímetros de lluvia entre el 10 y el 11 de octubre de 2026. La cifra figura entre los registros diarios más altos del país en lo que va del mes, según Iza.

El segundo caso representativo es el de Daule Peripa, en el interior de Los Ríos. Allá se acumularon 173 milímetros entre la noche del domingo 11 y la mañana del lunes 12 de octubre.

La analista de Pronósticos del Inamhi explica que en octubre, la lluvia en Guayas no suele pasar de 20 milímetros. Balao superó esa cifra más de 10 veces en un solo evento, y la zona sufrió inundaciones. Los habitantes de cabecera cantonal caminaron entre el agua que sobrepasaba sus rodillas.

La analista explica que “superar 60 milímetros ya es fuerte, superar los 100 es también muy intenso y rebasar los 200 milímetros es extremadamente intenso”.

Una cantidad así corresponde, según Iza, al periodo lluvioso de febrero, marzo o abril. Incluso en esos meses, localidades del interior del litoral como Quinindé y La Concordia registran máximos diarios por encima de 100 milímetros. Los 236 milímetros de Balao no aparecen en temporadas de lluvia en condiciones normales, es decir, sin la influencia de El Niño.

Un registro histórico en las lluvias de El Niño 1997-1998

El antecedente más cercano sobre récords de lluvias es El Niño de 1997-1998. En febrero de 1998, con el fenómeno ya consolidado y en plena temporada invernal, el interior de Manabí recibió más de 300 milímetros en un día. Iza recuerda que aquel evento fue muy intenso.

La diferencia entre ambos eventos solo es por las fechas. La temporada de lluvias de la Costa arranca a finales de diciembre y sigue hacia enero, febrero y marzo, que son los meses más fuertes. Este año, los acumulados extremos llegaron antes del inicio de la temporada invernal como tal.

La influencia de El Niño sobre las lluvias se adelantó en Ecuador, ya que comenzaron a mediados de septiembre y no en noviembre como se esperaba preliminarmente, según las proyecciones de las entidades de vigilancia de este evento climático.

Desde ese mes, Guayaquil es la ciudad donde se registra un comportamiento extremo de las precipitaciones. Su promedio histórico para septiembre ronda los 1,6 milímetros, según Iza. Sin embargo, la ciudad acumuló 173 milímetros en todo el mes. El incremento es más 10 000 % sobre la normal y es “una anomalía extremadamente alta”, dice Iza.

La Concordia, una zona lluviosa por su ubicación al interior de la Costa, esperaba 80 milímetros, pero recibió 700 mm en ese mes. El Inamhi calcula ese exceso de más de 700 %.

Las dos localidades no son casos aislados. Todas las estaciones de la franja costera reportan más lluvia de la habitual, con aumentos que van de más del 50 % sobre la normal.

En octubre, el patrón continúa. El interior de Esmeraldas registra lluvias diarias mayores a 60 milímetros. Guayaquil supera los 30 milímetros en algunos días. En La Concordia, los acumulados diarios rondan los 40 milímetros, una cifra que Iza considera bastante anómala para la temporada.

La lluvias extremas siguen mientras se consolida la estación lluviosa. Según la cuenta EnosMonitoreo en X de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), en la estación del Aeropuerto en Guayaquil, se registró una acumulación de 112 milímetros tras las precipitaciones de 24 horas hasta el 19 de octubre.

Sin embargo, el acumulado de octubre -hasta el 19- ya llegó a los 209.3 milímetros, se informa en la cuenta. En la estación Espol-2 se reportaron 117 mm.

Quito y el norte de la Sierra también reciben lluvias intensas

Los primeros días de octubre trajeron lluvias extremas a la región interandina, sobre todo en el norte. El centro y el sur, en cambio, permanecen con déficit o dentro de rangos normales.

En Pichincha, la estación de Iñaquito marcó 25 milímetros el 7 de octubre, día de la segunda granizada más fuerte que soportó Quito. El mes ya suma 77 milímetros en ese punto de la capital, cerca del promedio mensual de 100. Otras estaciones de monitoreo en Quito llegaron hasta 70 milímetros, con caídas de granizo.

Al occidente de Imbabura, en la estribación de la cordillera, la estación de Inguincho reportó 60 milímetros.

Qué esperar de las lluvias en la Costa hasta fin de año

Iza atribuye los acumulados de las lluvias por El Niño en la Costa al calentamiento del mar, la configuración de los vientos, la humedad y la energía disponible en la atmósfera,

El Inamhi prevé nuevos aumentos en zonas puntuales, con periodos de más precipitación y descensos relativos hasta noviembre y diciembre.

Las lluvias, por ahora concentradas en el interior de la Costa, podrían extenderse a más zonas hacia finales del año, cuando se consolide la temporada invernal, explicó Iza.

Las lluvias en Ecuador por El Niño

Preguntas sobre las lluvias por El Niño en Ecuador