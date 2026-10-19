COE Cantonal recomienda teletrabajo y clases virtuales ante intensas lluvias en Guayaquil

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Ante las intensas lluvias e inundaciones en Guayaquil, el El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal recomendó a las empresas e instituciones educativas evaluar la posibilidad de realizar sus actividades de forma virtual mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

La medida busca reducir los riesgos durante los desplazamientos, especialmente en los sectores afectados por la acumulación de agua y otras emergencias provocadas por las precipitaciones.

Según el más reciente balance, hasta las 08:00 se registró una acumulación de 170,37 milímetros de precipitaciones, lo que ha generado múltiples emergencias en distintos sectores de la ciudad. Ante este escenario, Segura EP mantiene activos sus equipos de monitoreo, coordinación y respuesta.

Sugieren actividades virtuales mientras persista la emergencia

El organismo también recomendó a las empresas e instituciones educativas evaluar la realización de actividades bajo modalidad virtual mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

La medida busca reducir los riesgos asociados a la circulación en sectores afectados por inundaciones, acumulación de agua y otros incidentes provocados por las precipitaciones.

Suspensión de clases por lluvias en Guayaquil, Durán y Samborondón

El ministerio de Educación, Deporte y Cultura, anunció la suspensión de clases presenciales en instituciones educativas de las zonas 5 y 8 este lunes 19 de octubre de 2026, como respuesta a las dificultades que enfrentan algunas comunidades por la acumulación de agua.

La suspensión rige para los planteles ubicados en sectores inundados o con problemas de acceso por las precipitaciones en Guayaquil, Durán y Samborondón, correspondientes a la Zona 8. La disposición también comprende instituciones educativas de las áreas afectadas de la Zona 5.

Antes del anuncio ministerial, algunos colegios y escuelas particulares optaron por cancelar las actividades presenciales para precautelar la seguridad de niños y adolescentes. Entre las universidades que se acogieron a esta medida se encuentra la Universidad de Guayaquil.

La disposición también la siguió la Universidad de las Artes. Asimismo, para el personal administrativo se establecerá flexibilidad en los horarios de ingreso y salida. “En caso de dificultades de movilidad que impidan el traslado a las instalaciones, se podrá coordinar con el jefe inmediato la realización de las labores mediante teletrabajo, bajo su supervisión”, indicó la institución.

Se reportan inundaciones, socavones y caída de árboles

Las autoridades informaron que hasta el momento se han contabilizado 57 puntos con acumulación de agua, además de cinco caídas de árboles, dos socavones y siete sectores afectados por inundaciones en la parroquia Tenguel.

De acuerdo con el reporte oficial, las inundaciones en Tenguel se produjeron debido al desbordamiento del río Tenguel, situación que mantiene en alerta a los organismos de respuesta y a las comunidades afectadas.

COE pide evitar desplazamientos innecesarios

Frente a las complicaciones en la movilidad, el COE recomendó a los ciudadanos permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Además, recomendó a la ciudadanía tomar precauciones ante las intensas lluvias que han afectado a Guayaquil desde la madrugada de este lunes.

En caso de tener que salir, las autoridades exhortaron a conducir con precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por los organismos de emergencia.

Segura EP mantiene monitoreo permanente

Las autoridades indicaron que el personal operativo continúa desplegado en territorio para atender las novedades reportadas y monitorear el comportamiento de las lluvias.

Asimismo, recordaron que la ciudadanía puede comunicarse con la línea 181 para reportar emergencias y solicitar asistencia. Segura EP reiteró el llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

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