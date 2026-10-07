Sabe usted por qué cayó granizo en Quito este 7 de octubre

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El repentino cambio atmosférico registrado durante la tarde de este miércoles sorprendió a miles de personas que debieron guarecerse ante el temporal. La formación y posterior precipitación de granizo en Quito durante este miércoles 7 de octubre de 2026 respondió a una combinación directa entre radiación solar extrema en la mañana y un brusco enfriamiento en las capas altas de la atmósfera.

El proceso físico que detonó el granizo en Quito

La aparición de granizo en Quito se origina dentro de nubes densas y de amplio desarrollo vertical cargadas de abundante humedad. Durante las primeras horas del día, la capital soportó un ambiente soleado y niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta —con índices que alcanzaron el rango de 12 puntos en Pichincha—.

Granizo en Quito obstruye la av. Colón y Juan León Mera. Foto: API

Esta liberación térmica continua desde la superficie terrestre hacia la atmósfera activó las bolsas de humedad acumuladas en las diferentes capas del aire.

Descenso térmico bajo cero y formación de hielo

A medida que el calor ascendió, empujó las gotas de agua hacia los sectores superiores de la estructura nubosa. En esas altitudes elevadas, la temperatura del aire desciende por debajo de los 0 °C. Al entrar en contacto con niveles térmicos negativos, las gotas líquidas sufren un proceso de congelación instantánea y se transforman en pequeñas estructuras sólidas de hielo.

La presencia final del hielo dependerá de cómo se consolide la masa de la nube a lo largo de la jornada y de la altitud atmosférica exacta en la que se genere la condensación.

Peso de las gotas y precipitación con tormenta

Una vez que el hielo suspendido dentro de la nube gana masa y volumen debido al enfriamiento sostenido, las corrientes ascendentes pierden la capacidad de retenerlo en el aire. Por efecto de la gravedad, las partículas congeladas se precipitan de forma súbita hacia el suelo.

Vehículos quedaron atrapados en el hielo tras la caída de granizo en Quito (av.. Colón). Foto: API

Por lo tanto, la combinación entre la atmósfera inestable y el fuerte calentamiento matutino configuró el escenario idóneo para el desarrollo de estas tormentas, las cuales exhibieron una marcada actividad eléctrica, sobre todo en el norte de Quito.

Recomendaciones oficiales ante descargas y anegaciones

Frente a la ocurrencia de tormentas eléctricas y precipitaciones sólidas, las autoridades de socorro reiteran medidas prioritarias de autoprotección para la población. Se aconseja permanecer en espacios cerrados y seguros, desconectar aparatos eléctricos durante las descargas atmosféricas y evitar circular por pasos a desnivel o sectores bajos propensos a la acumulación de agua.

Asimismo, se insta a mantener limpias alcantarillas y sumideros para prevenir taponamientos, recordando canalizar cualquier situación de auxilio exclusivamente mediante la línea del 9-1-1.

Advertencia climática rige a escala nacional

El fenómeno ocurrido en la urbe se enmarca en la Advertencia Meteorológica N° 78, la cual permanece vigente desde las 15:00 del 7 de octubre hasta las 10:00 del 11 de octubre de 2026.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc|Miércoles 07/10 (18h00): Lluvias en el norte de la Sierra que avanzan hacia el centro y norte de la región Litoral Las lluvias se están presentando entre fuertes y muy fuertes Continuarán las siguientes horas acompañadas de torementas eléctricas ⚠️Adv#78👇 https://t.co/izkAwxSVuB — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 7, 2026

El reporte oficial prevé lluvias de intensidad variable en distintos puntos del territorio ecuatoriano, que continuarán las siguientes horas acompañadas de tormentas eléctricas, proyectándose episodios de mayor magnitud acompañados de tormentas eléctricas principalmente en la región Litoral, además de potenciales riesgos de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas susceptibles.

Más información sobre la granizada en Quito