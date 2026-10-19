Educación aclara si se suspenden las clases en todo Ecuador por las fuertes lluvias

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias de este lunes 19 de octubre de 2026 provocan inundaciones en varias localidades de la Costa ecuatoriana y dificultades de acceso a instituciones educativas. Ante la circulación de información sobre una posible suspensión nacional de clases, el Ministerio de Educación precisó el alcance de la medida y las zonas donde aplica.

¿Se suspenden las clases en todo Ecuador por las lluvias?

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) aclaró que la suspensión de clases presenciales no rige en todo el país. La disposición aplica únicamente a las instituciones educativas situadas en sectores inundados o con dificultades de acceso de las zonas educativas 5 y 8.

La cartera de Estado también advirtió sobre la circulación de información falsa acerca de una supuesta suspensión nacional de las actividades escolares e instó a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales.

¿En qué zonas se suspenden las clases este 19 de octubre?

La medida comprende las siguientes zonas educativas:

Zona 5: Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos.

Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. Zona 8: los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

La suspensión se limita a los planteles ubicados en sectores afectados por las inundaciones o cuyos accesos presentan dificultades debido a las precipitaciones. Por tanto, la disposición no implica la interrupción general de las clases presenciales en todas las instituciones educativas de Ecuador.

🚨 ¡Atención comunidad educativa! El MINEDEC aclara que circula información falsa sobre una suspensión de clases en todo el país. Este lunes 19 de octubre, la presencialidad se suspende únicamente en instituciones educativas ubicadas en sectores inundados o con difícil acceso de las Zonas 5 y 8: 📍 Zona 5: Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. 📍 Zona 8: cantones Guayaquil, Samborondón y Durán. Infórmate únicamente a través de nuestros canales oficiales: 👇 ✅ X y TikTok: @Educacion_Ec ✅ Facebook e Instagram: @ministerioeducacionecuador ✅ Página web: https://t.co/yMF3fumyLt — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) October 19, 2026

Lluvias provocan inundaciones en Guayaquil y otras localidades

Guayaquil registró inundaciones desde la madrugada de este lunes 19 de octubre, luego de las fuertes lluvias de la noche del domingo 18. Segura EP reportó al menos 38 emergencias por acumulación de agua hasta las 06:00.

Entre los sectores afectados figuran Sauces 6, Urdesa y Samanes. Las precipitaciones también provocaron emergencias en Daule, Samborondón, Milagro y Babahoyo. En la parroquia Tenguel, en Guayaquil, las autoridades reportaron el desbordamiento de un río, con afectaciones preliminares en calles y viviendas.

Ante estas condiciones, algunas instituciones educativas particulares optaron por suspender las clases presenciales como medida preventiva. Posteriormente, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, anunció la aplicación de la disposición en las zonas educativas 5 y 8.

El Ministerio pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de sus canales oficiales para conocer las disposiciones sobre las actividades escolares.

Suspensión de clases en Ecuador por las lluvias; preguntas frecuentes

❓ ¿Se suspenden las clases en todo Ecuador este lunes 19 de octubre de 2026 por las fuertes lluvias? No. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) aclaró que la suspensión de clases presenciales aplica únicamente a instituciones educativas ubicadas en sectores inundados o con dificultades de acceso de las zonas educativas 5 y 8.

Contexto: La cartera de Estado desmintió la circulación de información sobre una supuesta suspensión nacional de las actividades escolares y pidió a la ciudadanía consultar sus canales oficiales para conocer las disposiciones vigentes. ❓ ¿En qué zonas de Ecuador se suspenden las clases presenciales por las lluvias? La suspensión aplica a instituciones educativas afectadas por inundaciones o problemas de acceso en las zonas educativas 5 y 8.

Contexto: La zona 5 comprende Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. La zona 8 incluye los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. La medida no implica la suspensión general de clases en todas las instituciones educativas de estas jurisdicciones. ❓ ¿Qué provincias están incluidas en la zona educativa 5 para la suspensión de clases? La zona educativa 5 comprende Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos.

Contexto: El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales únicamente en los planteles ubicados en sectores inundados o con dificultades de acceso debido a las lluvias. La disposición no abarca automáticamente a todas las instituciones educativas de estas provincias. ❓ ¿Qué cantones de la zona educativa 8 suspenden las clases presenciales este 19 de octubre? La zona educativa 8 comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

Contexto: La suspensión aplica a las instituciones educativas situadas en sectores afectados por inundaciones o con dificultades de acceso. El Ministerio pidió a la comunidad educativa verificar las disposiciones mediante sus canales oficiales.

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