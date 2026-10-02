Alerta por el peor fenómeno de El Niño en 100 años activa fondos de la CAF

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Los informes científicos alertan sobre una anomalía climática de magnitud extraordinaria que amenaza con desestabilizar sectores productivos clave en América Latina y el Caribe durante el ciclo 2026-2027. Ante la posibilidad de que se desarrolle un evento catalogado como ‘súper Niño‘, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF —banco de desarrollo de la región—, anunció la asignación inicial de 1 000 millones de dólares para apoyar a los países en sus fases de preparación, mitigación y respuesta frente a este grave fenómeno de El Niño.

Riesgos y alertas por el fenómeno de El Niño

Las proyecciones especializadas señalan que este episodio podría consolidarse como el más intenso del último siglo, generando un escenario de alta vulnerabilidad para millones de habitantes.

El impacto del fenómeno de El Niño amenaza la provisión ininterrumpida de servicios básicos como el suministro de agua potable y la generación eléctrica, a la vez que compromete la seguridad alimentaria y la salud pública por la proliferación de enfermedades y la escasez de recursos.

Impacto económico y proyecciones de pobreza regional

Las consecuencias financieras previstas abarcan severos perjuicios en la infraestructura vial, interrupciones logísticas en las cadenas de distribución y una caída en la productividad de las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, sumado a presiones inflacionarias por el encarecimiento de los productos básicos.

Conforme a las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las pérdidas derivadas de este choque climático podrían equivaler al 2% del Producto Interno Bruto regional y empujar a condiciones de pobreza a cerca de 4,8 millones de personas, manifestándose de manera dispar mediante inundaciones, sequías extremas y olas de calor.

Estrategia integral de financiamiento y asesoría técnica

Para encarar la contingencia, la entidad financiera articulará acciones con gobiernos nacionales, administraciones locales, la banca de desarrollo y el tejido empresarial privado. La estrategia no se limitará a la línea de crédito de 1 000 millones de dólares, sino que integrará asistencia técnica especializada, ayuda humanitaria directa y plataformas de intercambio de información intersectorial para monitorear el fenómeno de El Niño.

Asimismo, se diseñará un Libro blanco con recomendaciones técnicas y protocolos para la gestión de riesgos y la canalización de emergencias.

Cumbre ministerial en Panamá sobre gestión de desastres

Como parte de la agenda regional, el Foro CAF América Latina y el Caribe acogerá en Panamá, los días 27 y 28 de enero de 2027, la primera Reunión de Ministros de Economía de la región dedicada exclusivamente a la gestión financiera de desastres y la solidez fiscal.

En este espacio multilateral se debatirán esquemas para estructurar mecanismos de transferencia de riesgo y optimizar la capacidad institucional frente a eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño.

Te recomendamos