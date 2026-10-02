40 000 hectáreas de caña de azúcar quedan sin cosechar en Ecuador por el Fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La suspensión anticipada de la zafra, la cosecha y procesamiento de azúcar en Ecuador, ha obligado a los principales ingenios del país a replantear su estrategia para sostener el abastecimiento hasta la próxima temporada de producción. La decisión responde a las fuertes lluvias registradas en la Costa por el fenómeno de El Niño, que han impedido continuar con las labores de corte de caña.

Los ingenios Agroazúcar, San Carlos y Valdez coinciden en que las condiciones climáticas alteraron el calendario habitual de una actividad que se realiza en época seca, entre julio y diciembre. Con los suelos saturados de agua, la maquinaria no puede ingresar a los cultivos sin provocar daños adicionales en los canteros, lo que obligó a detener la cosecha antes de lo previsto.

Zafra de azúcar en Ecuador enfrenta un escenario inusual

La situación actual recuerda episodios ocurridos durante el fenómeno de El Niño de 1995 y 1996. Así lo sostiene Miguel Pérez Quintero, expresidente de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazúcar), quien advierte que las consecuencias pueden extenderse más allá de los cultivos.

Según explica, la actividad cañera es el principal motor económico de poblaciones como Milagro y Marcelino Maridueña, en Guayas y La Troncal, en Cañar, donde alrededor del 90 % del sustento de muchas familias está vinculado directa o indirectamente a la producción de caña.

Los ingenios reconocen el impacto potencial en toda la cadena productiva. En un comunicado, Agroazúcar señaló el 30 de septiembre pasado que la paralización afecta a cañicultores, transportistas, clientes, proveedores y a la economía de las zonas donde opera. Mientras tanto, San Carlos informó que concluirá los contratos del personal temporal vinculado a la zafra.

La preocupación también se centra en el volumen de caña que quedará sin ser procesada. Se estima que unas 40 000 hectáreas no podrán ser cosechadas debido a las condiciones climáticas.

⟫ https://t.co/jPUPqtFrep | ⛈️ El Inamhi dio el pronóstico del clima para este fin de semana pic.twitter.com/eyDyTtFUda — El Comercio (@elcomerciocom) October 2, 2026

El abastecimiento de azúcar se mantiene, pero ya se analizan alternativas

Uno de los datos que más inquieta al sector es la reducción de materia prima disponible para la producción nacional. El ingenio San Carlos indicó que dejará de cosechar cerca de 20 000 hectáreas de caña, entre cultivos propios y de productores asociados.

Durante una rueda de prensa realizada el 30 de septiembre, un vocero del ingenio advirtió que la producción resultante no alcanzaría ni siquiera la mitad del azúcar que requieren para abastecer el mercado nacional. A su juicio, se trata de una situación que en las últimas semanas se ha convertido en un problema de alcance nacional.

Erfen prevé mayor impacto de el fenómeno de El Niño entre noviembre de 2026 y marzo 2027 • Foto: Riesgos/Archivo.

Pese a este escenario, los ingenios aseguran que el abastecimiento de azúcar en el mercado ecuatoriano continúa siendo normal. Sin embargo, Fenazúcar indicó que contemplan la posibilidad de importar el producto en los volúmenes necesarios para afrontar la emergencia y garantizar el suministro para los consumidores.

Ante la presencia de lluvias inusuales por El Fenómeno del Niño, los tres principales ingenios del Ecuador han debido suspender la zafra 2026. @Fenazucar actúa para garantizar el abastecimiento de azúcar. pic.twitter.com/KTta3UcGRR — FENAZÚCAR (@fenazucar_ec) October 1, 2026

En este escenario, Pérez Quintero considera que las importaciones deberían realizarse exclusivamente a través de los ingenios y en proporción a la producción registrada durante la zafra anterior. Según explica, esa medida permitiría a las empresas cumplir con sus obligaciones frente a cañicultores y trabajadores mientras persista la interrupción productiva.

La caña que permanece en el campo también enfrenta riesgos

El problema no se limita solamente a la suspensión de la cosecha. La caña que sigue en los terrenos puede sufrir una pérdida de productividad por el exceso de humedad.

Según Quintero, quien presidió el gremio de los ingenios por 25 años, un cantero que en condiciones normales produciría 95 toneladas por hectárea podría reducir su rendimiento a entre 70 y 80 toneladas. Esa diferencia representa una disminución estimada de entre el 25 % y el 30 % en los ingresos de los productores.

Ante este panorama, sectores vinculados a la actividad cañera plantean medidas de apoyo para enfrentar el periodo de menor producción. El exdiectivo sugiere crear una línea de crédito con una tasa del 2%, un plazo de cinco años y un año de gracia, con el fin de que los ingenios puedan adelantar recursos a los cañicultores cuyas plantaciones no pudieron ser cosechadas.

La petición se sustenta en la alta demanda de mano de obra que genera la actividad azucarera y en el peso que tiene la agricultura dentro de la economía de las zonas productoras, mientras el sector se prepara para atravesar los meses que restan hasta la próxima zafra de azúcar en Ecuador que, de acuerdo con Fenazúcar, comenzaría en julio de 2027.

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