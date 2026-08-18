Menos producción y mayores costos encarecen el pollo y los huevos en Ecuador

El pollo y los huevos, dos alimentos frecuentes en la mesa de los ecuatorianos, registran nuevos precios en Ecuador durante agosto de 2026. En mercados consultados, la cubeta de huevos pasó de 3,50 a 4,10 de dólares, mientras la libra de pollo subió de 1,15 a 1,40 de dólares. Un pollo mediano, que se encontraba entre 6 y 7 de dólares, ahora llega a comercializarse entre 8 y 9 de dólares.

El movimiento ocurre mientras la inflación general permanece en niveles moderados y abre una diferencia entre lo que ocurre con determinados alimentos y el comportamiento general de los precios. Productores relacionan las variaciones con condiciones climáticas, producción avícola, costos de alimentación de las aves y movimientos de la demanda.

Pollo y huevos cambian de precio en Ecuador pese a una baja inflación

La primera explicación está relacionada con la oferta. Productores avícolas consultados señalan que las condiciones climáticas han provocado enfermedades en algunas aves y afectado la producción de huevos y carne de pollo. Una menor cantidad disponible puede generar presión sobre los precios que finalmente encuentra el consumidor.

En el caso de los huevos, los productores también identifican una mayor demanda desde Perú. Según representantes del sector consultados, una cubeta puede alcanzar hasta 4,50 de dólares en ese mercado, una diferencia que vuelve más atractiva su comercialización hacia ese destino.

A ello se suman los costos de alimentación de las aves. El maíz y la harina de soya constituyen dos insumos importantes para la producción avícola, por lo que variaciones en sus costos pueden trasladarse a las estructuras productivas del sector.

Los productores también mantienen atención sobre las condiciones climáticas y sus posibles efectos sobre la producción de las materias primas utilizadas para alimentar a las aves.

Productores ubican la cubeta en granja en 3,40 de dólares

La Unión de Productores de Huevos (UNIPROH) precisó, mediante un comunicado, que el precio en granja es de 3,40 de dólares por una cubeta de 30 unidades a nivel de productor.

Este valor corresponde al precio en origen y, por tanto, no equivale necesariamente al que encuentra el consumidor en mercados y otros puntos de comercialización.

UNIPROH señaló que el valor responde a los costos reales de producción y sostuvo que busca garantizar la sostenibilidad de las granjas avícolas, el abastecimiento continuo del mercado y la calidad del producto final.

La organización también ratificó su compromiso con la seguridad alimentaria del país y destacó al huevo como una de las fuentes de proteína disponibles para los hogares ecuatorianos.

La precisión permite distinguir los diferentes eslabones de comercialización. Mientras UNIPROH reporta 3,40 de dólares por cubeta en granja, en los mercados consultados se encontraron valores de alrededor de 4,10 de dólares para el consumidor. La información disponible no permite atribuir esa diferencia a un único factor.

Una inflación baja no impide que algunos alimentos se encarezcan

El comportamiento actual coincide con dos de los factores que Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, identificó previamente al analizar la evolución de los precios en Ecuador: la inflación de costos y la inflación estacional.

Larrea explica que la primera ocurre cuando aumentan componentes necesarios para producir o comercializar un bien. En el sector avícola, esta presión puede aparecer en materias primas como el maíz y la soya, pero también en transporte y otros gastos asociados a la producción.

La inflación estacional, en cambio, está relacionada con los ciclos productivos y la disponibilidad de alimentos. Según el economista, productos provenientes del campo pueden registrar aumentos o reducciones dependiendo de las cosechas y de la cantidad disponible en determinado momento.

Por eso, una variación específica en el pollo o los huevos no significa necesariamente que Ecuador atraviese un proceso generalizado de incremento de precios.

La canasta básica ya había aumentado antes de estas variaciones

El movimiento de estos alimentos ocurre después de que la Canasta Familiar Básica alcanzara los 824,85 de dólares en junio de 2026, frente a los 821,47 de dólares registrados en mayo.

Según publicó EL COMERCIO el 14 de julio de 2026, el aumento mensual fue de 3,38 de dólares, mientras la inflación mensual llegó a 0,79 % y la anual se ubicó en 1,65 %. Entre los componentes que incidieron en el comportamiento de los precios estuvieron el transporte y el retorno de las tarifas habituales del servicio eléctrico.

Las próximas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) permitirán determinar cuánto pesan las variaciones de alimentos específicos dentro del Índice de Precios al Consumidor y cómo evoluciona el costo de la Canasta Familiar Básica.

El impacto es mayor para quienes dependen de ingresos fijos

Para los hogares, el efecto se entiende mejor al trasladar las variaciones a una compra cotidiana. En los mercados consultados, una cubeta de huevos cuesta alrededor de 0,60 de dólares más que antes, mientras cada libra de pollo representa 0,25 de dólares adicionales.

La diferencia aumenta en el pollo entero. Un ejemplar mediano que anteriormente podía encontrarse entre 6 y 7 de dólares ahora llega a venderse entre 8 y 9 de dólares. Para hogares que consumen estas proteínas con frecuencia, las variaciones se acumulan dentro del presupuesto destinado a alimentación.

Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, explica que una inflación baja resulta especialmente relevante para las familias que dependen de ingresos fijos, debido a que los salarios no necesariamente se ajustan al mismo ritmo cuando los precios aumentan.

Cuando existe una inflación elevada, señala Spurrier, los hogares pueden perder capacidad adquisitiva y enfrentar mayores dificultades para organizar sus gastos. Una inflación reducida, en cambio, ofrece mayor estabilidad para planificar compromisos de largo plazo, como vivienda o educación.

La dolarización contiene la inflación, pero no congela los precios

Spurrier sostiene que el comportamiento de Ecuador también debe entenderse desde su condición de economía dolarizada. Al no existir emisión monetaria propia, explica, el país tiene menos posibilidades de desarrollar un proceso sostenido de incremento de precios provocado por una expansión monetaria.

Eso no significa que determinados productos no puedan encarecerse. Factores climáticos, decisiones públicas, combustibles, precios internacionales o cambios en la oferta y la demanda pueden provocar movimientos particulares.

En los alimentos producidos para el mercado interno existe además otra particularidad. Spurrier explica que, cuando hay sobreproducción, no siempre es posible colocar inmediatamente los excedentes en mercados externos; mientras que, ante una escasez, tampoco necesariamente se puede compensar la falta de producto mediante importaciones.

Esa dinámica hace que algunos alimentos sean especialmente sensibles a cambios climáticos y productivos, aunque el indicador general de inflación permanezca estable.

Producción y costos marcarán lo que ocurra con los precios

La evolución del pollo y los huevos dependerá ahora de cómo se comporte la producción avícola y de los costos del maíz, la harina de soya y otros insumos utilizados por el sector.

Fernando Larrea sostiene que las variaciones relacionadas con factores estacionales no necesariamente se convierten en incrementos permanentes. Una recuperación de la producción y de la oferta puede moderar posteriormente la presión sobre determinados alimentos.

Walter Spurrier también prevé que Ecuador mantenga niveles bajos de inflación, aunque productos específicos pueden registrar movimientos por cambios de oferta, clima o costos.

En el caso del huevo, el comunicado de UNIPROH agrega un indicador para seguir la evolución del mercado: 3,40 de dólares por cubeta de 30 unidades en granja. La diferencia entre ese valor, los costos posteriores de comercialización y el precio que finalmente paga el consumidor será uno de los elementos a observar junto con las próximas mediciones de inflación y de la Canasta Familiar Básica.

Preguntas frecuentes sobre el aumento del precio del pollo y los huevos en Ecuador:

❓ ¿Cuánto subieron el pollo y los huevos en agosto de 2026? La cubeta de huevos subió alrededor de 0,60 de dólares y la libra de pollo, 0,25 de dólares.

En los mercados consultados, la cubeta pasó de 3,50 a 4,10 de dólares. La libra de pollo aumentó de 1,15 a 1,40 de dólares y un pollo mediano, que costaba entre 6 y 7 de dólares, ahora puede encontrarse entre 8 y 9 de dólares. ❓ ¿Por qué están subiendo los precios del pollo y los huevos? Productores apuntan a factores de oferta, clima, costos de alimentación de las aves y demanda.

Las condiciones climáticas habrían afectado la producción avícola, mientras insumos como el maíz y la harina de soya inciden en los costos. En el caso de los huevos, productores también identifican una mayor demanda desde Perú. ❓ ¿Cuánto cuesta una cubeta de huevos directamente en granja? UNIPROH reporta un precio de 3,40 de dólares por una cubeta de 30 unidades.

Ese valor corresponde al productor y no necesariamente al precio final para el consumidor. En los mercados consultados, la cubeta se comercializa alrededor de 4,10 de dólares. ❓ ¿Por qué suben estos alimentos si Ecuador mantiene una inflación baja? Porque una inflación general baja no significa que todos los productos mantengan sus precios.

El pollo y los huevos pueden registrar variaciones particulares por cambios en la oferta, condiciones climáticas, costos de producción o demanda. Por eso, determinados alimentos pueden encarecerse incluso cuando la inflación general permanece moderada. ❓ ¿Los precios del pollo y los huevos podrían volver a bajar? Dependerá de la producción, la oferta y los costos del sector avícola.

Fernando Larrea explica que los incrementos asociados con factores estacionales no necesariamente son permanentes. Una recuperación de la producción podría reducir la presión sobre los precios, aunque también influirán los costos del maíz, la soya y otros insumos.

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