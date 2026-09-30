Ecuador importará azúcar por fenómeno de El Niño; la zafra concluyó

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El fenómeno de El Niño ya genera afectaciones en el sector agrícola de Ecuador. Las fuertes lluvias registradas en la Costa han complicado las actividades de los productores de caña de azúcar. Ante esta situación, el gremio azucarero anunció que adelantará el cierre de la temporada de cosecha y procesamiento industrial de la caña, conocida técnicamente como zafra.

Como consecuencia, el sector prevé recurrir a la importación de azúcar para garantizar el abastecimiento y cubrir la demanda de los consumidores.

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Agroazúcar adelanta el cierre de la zafra 2026

Debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias del fenómeno de El Niño, Agroazúcar Ecuador S.A. anunció el cierre anticipado de la zafra 2026 a partir de este miércoles 30 de septiembre.

En un comunicado dirigido a colaboradores, trabajadores de temporada, cañicultores, transportistas, clientes, proveedores y comunidades de La Troncal y sus alrededores, la empresa señaló que tomó la medida por razones de seguridad y en apego a la legislación vigente.

Cierre afecta a trabajadores de temporada

Agroazúcar indicó que el cierre anticipado implica la conclusión de fuentes de trabajo para su personal de temporada.

La empresa también reconoció que la decisión tendrá impacto en cañicultores, transportistas, clientes, proveedores y en la economía de la zona. “Sabemos lo que esto significa. Lamentamos profundamente las fuentes de trabajo que concluyen para nuestro personal de temporada, y el impacto que sentirán cañicultores, transportistas, clientes, proveedores y la economía de toda nuestra zona”, señala la empresa en su comunicado.

Agroazúcar prevé mantener el abastecimiento

Pese al cierre anticipado de la zafra, Agroazúcar aseguró que continuará cumpliendo sus compromisos y trabajando para mantener su producto en el mercado nacional.

“Pero esto es una pausa, no un final. Hoy seguimos de pie, cumpliendo cada uno de nuestros compromisos y trabajando para que al mercado nacional no le falte nuestra azúcar”, indicó la empresa.

La empresa señaló la intención de retomar posteriormente sus actividades, aunque no estableció una fecha para ello.

Ingenio San Carlos también detiene la zafra por las lluvias

Las intensas lluvias en Marcelino Maridueña, Naranjito y cantones aledaños llevaron al Ingenio San Carlos a detener la zafra y finalizar la molienda. Según la empresa, los constantes aguaceros dificultaron el ingreso de maquinaria a los campos y, en algunas estaciones, se registraron hasta cuatro pulgadas de lluvia en una sola noche, que son aproximadamente 100 milímetros de alto por cada centímetro de terreno.

La situación provocó que el ingenio produzca menos de la mitad de lo previsto en la presente zafra y dejara aproximadamente 20 000 hectáreas de caña sin cosechar, entre cultivos propios y de cañicultores. “Esto es un problema de carácter nacional que se ha ido agudizando en las dos últimas dos semanas… por lo que se ha tomado la difícil decisión de detener la Zafra”, explicó el vocero de ingenio San Carlos en una rueda de prensa.

De esta manera decidieron que esta semana concluirá con los contratos de los trabajadores temporales. “Quiero que entiendan la grave situación que esto representa para el ingenio San Carlos, el no tener ni siquiera la mitad de la azúcar que necesitamos para abastecer el mercado nacional”.

San Carlos también dejará de entregar alrededor de 40 megavatios diarios al Sistema Nacional Interconectado.

Importaciones de azúcar

Ante la baja producción, el ingenio San Carlos señaló que la industria azucarera deberá recurrir a importaciones para garantizar el abastecimiento nacional, aunque esto represente un riesgo económico. “La compañía está perdiendo dinero, la situación es verdaderamente delicada”, enfatizó el representante.

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