Ecuador registra un aumento de casos de dengue ante la llegada de El Niño

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Con la llegada del Fenómeno de El Niño, también aumentan las condiciones que favorecen la aparición de enfermedades asociadas a la temporada. En Ecuador, se registra un incremento en la transmisión del dengue, especialmente en las provincias de la Costa.

Más de 30 000 casos de dengue en Ecuador

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en su último reporte epidemiológico, registra 34 058 casos de dengue a nivel nacional, desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre. En comparación al 2025, en el mismo periodo, los casos han aumentado en un 18 %.

Según la cartera de Estado, actualmente el país tiene una tasa de incidencia nacional de alrededor de 172 personas por cada 100 000 habitantes. La mayor cantidad de casos se concentran en Guayas, con muertes registradas en Naranjal, Balzar, Durán y Salitre.

El reporte de la Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil señala que, hasta el 22 de septiembre de 2026, se han registrado 459 casos de dengue en la ciudad. De ese total, 47 corresponden a septiembre, según el corte disponible. Hasta el 22 de septiembre se registró una reducción del 17,5 % frente a los 57 casos reportados en agosto, en esta ciudad.

Síntomas del dengue

En una entrevista anterior, el doctor Andrés Santos Andrade, director de la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, explicó que existen tres clasificaciones clínicas del dengue: sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. En Guayaquil, la mayoría de los casos corresponde a pacientes que presentan dengue sin signos de alarma.

Entre los síntomas más frecuentes están la fiebre superior a 38 °C, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. Cuando aparecen signos de alarma, pueden presentarse vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y sangrado de mucosas, como las encías o la nariz. La enfermedad suele durar entre uno y siete días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 10 días.

Santos advirtió sobre los riesgos de la automedicación, especialmente por el uso inadecuado de antiinflamatorios. Según explicó, estos medicamentos pueden enmascarar la evolución de la enfermedad y retrasar la identificación de complicaciones. En los casos más graves, el dengue puede comprometer la vida del paciente.

Prevención del dengue

La prevención requiere medidas constantes para evitar la reproducción del mosquito transmisor. Entre las principales recomendaciones están:

Dar mantenimiento adecuado a las piscinas.

Eliminar o evitar recipientes con agua estancada.

Mantener tapados los depósitos y recipientes que almacenen agua.

Más información sobre el dengue en Ecuador.

Dengue en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos casos de dengue se han registrado en Ecuador en 2026? El Ministerio de Salud Pública registra 34 058 casos de dengue a nivel nacional en el período del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026.

En comparación con el mismo período de 2025, los casos aumentaron un 18 %. La tasa de incidencia nacional es de aproximadamente 172 casos por cada 100 000 habitantes. ❓ ¿Qué provincia concentra más casos de dengue en Ecuador? Guayas concentra la mayor cantidad de casos de dengue del país, según el reporte del Ministerio de Salud Pública.

El reporte también registra muertes relacionadas con dengue en los cantones de Naranjal, Balzar, Durán y Salitre. ❓ ¿Cuántos casos de dengue se han registrado en Guayaquil? Guayaquil registra 459 casos de dengue hasta el 22 de septiembre de 2026, según la Dirección de Salud del Municipio.

De ese total, 47 casos corresponden a septiembre hasta la fecha de corte. Esta cifra representa una reducción del 17,5 % frente a los 57 casos registrados en agosto, aunque septiembre corresponde a un corte parcial. ❓ ¿Cuáles son los síntomas del dengue y cuáles son sus signos de alarma? Los síntomas más frecuentes son fiebre superior a 38 °C, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. Los signos de alarma incluyen vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y sangrado de mucosas.

El dengue tiene tres clasificaciones clínicas: sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. La enfermedad suele durar entre uno y siete días, aunque puede extenderse hasta 10 días. ❓ ¿Cómo se puede prevenir el dengue en Ecuador? La principal medida de prevención es evitar que el mosquito transmisor se reproduzca, eliminando los lugares donde pueda acumularse agua.

Se recomienda eliminar recipientes con agua estancada, mantener tapados los depósitos de agua y dar mantenimiento adecuado a las piscinas. También se advierte sobre la automedicación, especialmente con antiinflamatorios, debido al riesgo de complicaciones.

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