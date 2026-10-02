CNE contempla aplazar elecciones ante una emergencia por El Niño

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El fenómeno de El Niño ya modificó el calendario electoral de Ecuador y mantiene bajo vigilancia a cientos de recintos. Los comicios seccionales, previstos inicialmente para febrero de 2027, se adelantaron al 29 de noviembre de 2026 por las alertas climáticas. En este escenario, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, explicó este viernes 2 de octubre qué ocurriría si una catástrofe impide desarrollar la votación en algún sector del país.
Cabrera señaló que el Código de la Democracia permite suspender o aplazar elecciones en casos de fuerza mayor.
“El Código de la Democracia establece que se pueden suspender elecciones, establece que se pueden aplazar en casos de fuerza mayor”, expresó.
El organismo dispone de recintos auxiliares o de respaldo ante problemas que impidan utilizar los establecimientos definidos para el sufragio. Sin embargo, Cabrera planteó otro escenario si la afectación alcanza a todo un sector.
“Pero si todo el sector tiene una catástrofe, tendremos que aplazar”, señaló.
Según Cabrera, en esas circunstancias el CNE podría repetir las elecciones correspondientes o realizar esa votación en diciembre.
Los estudios gubernamentales identificaron 257 recintos con probabilidad de inundaciones en Orellana, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Otros 111 presentan exposición a movimientos en masa o deslizamientos.
El organismo contempló inicialmente 4 495 recintos en el país, pero prevé habilitar 4 399 ante los posibles riesgos relacionados con las condiciones climáticas.
Ecuador permanece bajo alerta roja desde el 29 de agosto por cuatro condiciones climáticas asociadas con El Niño. En la Costa se registran lluvias, oleajes e inundaciones vinculadas con los aguajes. La región Interandina presenta condiciones secas y temperaturas elevadas.
El CNE y las instituciones de seguridad instalaron el 15 de septiembre la Mesa de Seguridad Electoral en las instalaciones del ECU 911, en Quito.
En esta instancia participan representantes del ECU 911, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Fiscalía y otras instituciones.
Cabrera indicó que el organismo levanta información de forma continua y coordina un monitoreo diario con la Secretaría de Riesgos y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
El trabajo se divide en seis ejes: seguridad y orden público; gestión de riesgos y emergencias; salud y rescate; educación e infraestructura; sectores estratégicos y justicia.
Los riesgos climáticos no son el único aspecto dentro de las medidas del organismo. Cabrera también se refirió a posibles interrupciones del suministro eléctrico.
“Hemos adquirido, hemos arrendado los generadores. Hemos adquirido UPS para todas las delegaciones provinciales, que son las baterías”, dijo.
El presidente del CNE indicó que el organismo también conversó con empresas que producen energía eléctrica para reducir inconvenientes durante los comicios.
“Hemos conversado con las diferentes empresas que producen energía eléctrica para que el día de las elecciones no tengamos inconveniente”, expresó.
Los equipos de respaldo estarán destinados a las delegaciones provinciales electorales, donde se recibe y procesa información después del cierre de las urnas.
Cabrera señaló que las autoridades que resulten electas deben llegar a la fecha establecida para su posesión.
“La cuestión es que tienen que llegar las autoridades electas a posesionarse el 14 de mayo, que es la fecha inamovible”, indicó este 2 de octubre.
Para estos comicios están habilitados 13 827 643 electores. Los ciudadanos escogerán autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y siete integrantes del Cpccs para el período 2027-2031.
En total, elegirán 23 prefectas o prefectos y sus respectivas viceprefecturas, 222 alcaldesas y alcaldes, 909 concejalas y concejales urbanos, 457 concejalas y concejales rurales y 4 131 vocales principales de juntas parroquiales rurales, con sus respectivos suplentes.
La jornada del 29 de noviembre se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00. Antes, las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada votarán el 26 de noviembre y el voto en casa se realizará el 27 de noviembre.
Las Fuerzas Armadas desplegarán 34 768 efectivos durante la jornada electoral y la Policía Nacional movilizará a 57 000 miembros.
El CNE podría aplazar la votación en el sector afectado y realizarla posteriormente, incluso en diciembre.
Contexto: José Cabrera señaló que el Código de la Democracia permite suspender o aplazar elecciones por casos de fuerza mayor.
Los comicios, previstos inicialmente para febrero de 2027, se adelantaron por las alertas climáticas relacionadas con El Niño.
Contexto: La jornada electoral del 29 de noviembre se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00.
Los estudios gubernamentales identificaron 368 recintos bajo estas condiciones de riesgo.
Contexto: Un total de 257 presentan probabilidad de inundaciones en Orellana, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Otros 111 están expuestos a movimientos en masa o deslizamientos.
El organismo dispone de recintos auxiliares o de respaldo para enfrentar problemas que impidan utilizar los establecimientos previstos.
Contexto: Cabrera explicó que, si una catástrofe afecta a todo un sector, el CNE tendría que aplazar la votación correspondiente.
El organismo prevé habilitar 4 399 recintos.
Contexto: Inicialmente contempló 4 495, pero la cifra se redujo ante posibles riesgos relacionados con las condiciones climáticas.
El organismo coordina un monitoreo diario con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Inamhi.
Contexto: La Mesa de Seguridad Electoral funciona desde el 15 de septiembre y reúne al ECU 911, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gestión de Riesgos, Fiscalía y otras instituciones.
El organismo cuenta con generadores arrendados y sistemas UPS para las delegaciones provinciales electorales.
Contexto: Cabrera también señaló que el CNE conversó con empresas productoras de energía para reducir inconvenientes durante los comicios.
Las nuevas autoridades deben posesionarse el 14 de mayo de 2027.
Contexto: Cabrera señaló que esa fecha es “inamovible”, incluso frente al escenario de aplazamientos electorales por una catástrofe.
Están habilitados 13 827 643 electores para escoger autoridades locales y siete integrantes del CPCCS.
Contexto: Se elegirán 23 prefecturas y viceprefecturas, 222 alcaldías, 909 concejalías urbanas, 457 rurales y 4 131 vocalías principales de juntas parroquiales rurales, con sus respectivos suplentes.