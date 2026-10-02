CNE contempla aplazar elecciones ante una emergencia por El Niño

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El fenómeno de El Niño ya modificó el calendario electoral de Ecuador y mantiene bajo vigilancia a cientos de recintos. Los comicios seccionales, previstos inicialmente para febrero de 2027, se adelantaron al 29 de noviembre de 2026 por las alertas climáticas. En este escenario, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, explicó este viernes 2 de octubre qué ocurriría si una catástrofe impide desarrollar la votación en algún sector del país.

Fenómeno de El Niño podría llevar las elecciones hasta diciembre en Ecuador

Cabrera señaló que el Código de la Democracia permite suspender o aplazar elecciones en casos de fuerza mayor.

“El Código de la Democracia establece que se pueden suspender elecciones, establece que se pueden aplazar en casos de fuerza mayor”, expresó.

El organismo dispone de recintos auxiliares o de respaldo ante problemas que impidan utilizar los establecimientos definidos para el sufragio. Sin embargo, Cabrera planteó otro escenario si la afectación alcanza a todo un sector.

“Pero si todo el sector tiene una catástrofe, tendremos que aplazar”, señaló.

Según Cabrera, en esas circunstancias el CNE podría repetir las elecciones correspondientes o realizar esa votación en diciembre.

368 recintos enfrentan riesgos de inundaciones y deslizamientos

Los estudios gubernamentales identificaron 257 recintos con probabilidad de inundaciones en Orellana, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Otros 111 presentan exposición a movimientos en masa o deslizamientos.

El organismo contempló inicialmente 4 495 recintos en el país, pero prevé habilitar 4 399 ante los posibles riesgos relacionados con las condiciones climáticas.

Ecuador permanece bajo alerta roja desde el 29 de agosto por cuatro condiciones climáticas asociadas con El Niño. En la Costa se registran lluvias, oleajes e inundaciones vinculadas con los aguajes. La región Interandina presenta condiciones secas y temperaturas elevadas.

Mesa de Seguridad Electoral monitorea las condiciones climáticas

El CNE y las instituciones de seguridad instalaron el 15 de septiembre la Mesa de Seguridad Electoral en las instalaciones del ECU 911, en Quito.

En esta instancia participan representantes del ECU 911, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Fiscalía y otras instituciones.

Cabrera indicó que el organismo levanta información de forma continua y coordina un monitoreo diario con la Secretaría de Riesgos y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El trabajo se divide en seis ejes: seguridad y orden público; gestión de riesgos y emergencias; salud y rescate; educación e infraestructura; sectores estratégicos y justicia.

CNE prepara respaldo eléctrico para el proceso electoral

Los riesgos climáticos no son el único aspecto dentro de las medidas del organismo. Cabrera también se refirió a posibles interrupciones del suministro eléctrico.

“Hemos adquirido, hemos arrendado los generadores. Hemos adquirido UPS para todas las delegaciones provinciales, que son las baterías”, dijo.

El presidente del CNE indicó que el organismo también conversó con empresas que producen energía eléctrica para reducir inconvenientes durante los comicios.

“Hemos conversado con las diferentes empresas que producen energía eléctrica para que el día de las elecciones no tengamos inconveniente”, expresó.

Los equipos de respaldo estarán destinados a las delegaciones provinciales electorales, donde se recibe y procesa información después del cierre de las urnas.

El 14 de mayo marca la posesión de las nuevas autoridades

Cabrera señaló que las autoridades que resulten electas deben llegar a la fecha establecida para su posesión.

“La cuestión es que tienen que llegar las autoridades electas a posesionarse el 14 de mayo, que es la fecha inamovible”, indicó este 2 de octubre.

Para estos comicios están habilitados 13 827 643 electores. Los ciudadanos escogerán autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y siete integrantes del Cpccs para el período 2027-2031.

En total, elegirán 23 prefectas o prefectos y sus respectivas viceprefecturas, 222 alcaldesas y alcaldes, 909 concejalas y concejales urbanos, 457 concejalas y concejales rurales y 4 131 vocales principales de juntas parroquiales rurales, con sus respectivos suplentes.

La jornada del 29 de noviembre se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00. Antes, las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada votarán el 26 de noviembre y el voto en casa se realizará el 27 de noviembre.

Las Fuerzas Armadas desplegarán 34 768 efectivos durante la jornada electoral y la Policía Nacional movilizará a 57 000 miembros.

Elecciones en Ecuador; preguntas frecuentes