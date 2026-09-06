Así puede consultar su lugar de votación para las elecciones seccionales en Ecuador

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Los ecuatorianos habilitados para participar en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) pueden consultar por Internet el recinto electoral al que deberán acudir el domingo 29 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene habilitada una plataforma para verificar la información electoral de cada ciudadano. El servicio permite conocer el lugar de votación y comprobar si la persona fue seleccionada como miembro de una Junta Receptora del Voto (MJRV).

Link para consultar el lugar de votación

La consulta se realiza en la plataforma oficial del CNE:

Para acceder a la información, el ciudadano debe ingresar los siguientes datos:

Número de cédula. Fecha de nacimiento.

Después de completar los campos solicitados, el sistema mostrará los datos electorales asignados. El CNE recomienda revisar esta información antes de la jornada de sufragio, pues la consulta permite identificar el recinto y la circunscripción electoral correspondiente.

¿Tienes una multa electoral pendiente? 🗳️💵🧐



¡Evita filas! Ahora puedes pagar tus multas en línea con tarjeta de crédito o débito. 💳✅😎



Escanea el 📲 código QR o ingresa a ⤵️

🔗 https://t.co/lkbodAP84s pic.twitter.com/BeLm47ZHvD — cnegobec (@cnegobec) September 5, 2026

La plataforma también informa si el ciudadano fue seleccionado como miembro de una Junta Receptora del Voto. Para estos comicios, el CNE escogió a 288 949 personas que estarán encargadas de la instalación de las juntas, la recepción de los votos, el escrutinio y el envío del material electoral.

¿Qué autoridades se elegirán?

Un total de 13 827 643 electores está convocado a las urnas. Durante la jornada se escogerán 5 749 autoridades principales para el periodo 2027-2031.

Las dignidades que se elegirán son:

23 prefectos y viceprefectos.

222 alcaldes.

909 concejales urbanos.

457 concejales rurales.

4 131 vocales principales de juntas parroquiales rurales.

Siete integrantes del CPCCS.

Las papeletas estarán diferenciadas por colores según cada dignidad. Además, cada Junta Receptora del Voto tendrá dos urnas: una blanca para las autoridades seccionales y otra café para las candidaturas al CPCCS.

¿Se puede cambiar actualmente el domicilio electoral?

El plazo para solicitar un cambio de domicilio que tuviera efecto en estas elecciones terminó el 17 de abril de 2026. Por esa razón, quienes realicen el trámite después de esa fecha tendrán actualizado su domicilio para procesos electorales posteriores, pero no para la votación del 29 de noviembre.

Dónde voto en las elecciones seccionales; preguntas frecuentes

¿Cómo consultar el lugar de votación para las elecciones del 29 de noviembre? Los ciudadanos pueden revisar su recinto electoral en la plataforma oficial habilitada por el Consejo Nacional Electoral.

Para realizar la consulta deben ingresar su número de cédula y fecha de nacimiento. El sistema mostrará el lugar de votación y la circunscripción electoral asignada. ¿La plataforma también indica si una persona es miembro de mesa? Sí. El sistema del CNE también permite comprobar si el ciudadano fue seleccionado como Miembro de una Junta Receptora del Voto.

Para estas elecciones fueron escogidas 288 949 personas, que estarán encargadas de instalar las juntas, recibir los votos, realizar el escrutinio y entregar el material electoral. ¿Cuántas personas están convocadas a votar en las elecciones seccionales? Un total de 13 827 643 electores está convocado a participar en los comicios del domingo 29 de noviembre de 2026.

Durante esa jornada se escogerán 5 749 autoridades principales para el periodo 2027-2031. ¿Qué autoridades se elegirán el 29 de noviembre? Los electores escogerán 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales principales de juntas parroquiales rurales.

También se elegirán siete integrantes del Cpccs. ¿Todavía se puede cambiar el domicilio electoral para estas elecciones? No. El plazo para realizar un cambio de domicilio que tenga efecto en las elecciones del 29 de noviembre terminó el 17 de abril de 2026.

Los trámites realizados después de esa fecha servirán para procesos electorales posteriores, pero no modificarán el lugar de votación asignado para estos comicios.

Te recomendamos