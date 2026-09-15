El Niño pone bajo vigilancia a más de 300 recintos para las elecciones seccionales

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Las posibles inundaciones y deslizamientos por el fenómeno de El Niño mantienen bajo vigilancia a 368 recintos electorales para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Los establecimientos identificados se encuentran en provincias de la Costa y la Sierra.

Los estudios gubernamentales determinaron que 257 recintos presentan probabilidad de inundaciones en Orellana, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Otros 111 están expuestos a movimientos en masa o deslizamientos.

Ante este escenario, el Consejo Nacional Electoral y las instituciones de seguridad instalaron este martes 15 de septiembre la Mesa de Seguridad Electoral, en las instalaciones del ECU 911, en Quito.

La Mesa de Seguridad vigilará posibles emergencias por El Niño en Ecuador

Este organismo coordinará las respuestas ante fenómenos naturales o hechos relacionados con la seguridad ciudadana que puedan presentarse durante la jornada electoral.

En la mesa participan representantes del ECU 911, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Fiscalía y otras instituciones.

José Cabrera, presidente del CNE, informó que el organismo coordina un monitoreo diario con la Secretaría de Riesgos y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. La evaluación permitirá revisar las condiciones climáticas y definir medidas para facilitar que los ciudadanos acudan a sufragar.

El trabajo de la Mesa de Seguridad Electoral se concentrará en seis ejes: seguridad y orden público; gestión de riesgos y emergencias; salud y rescate; educación e infraestructura; sectores estratégicos y justicia.

Ecuador permanece bajo alerta roja

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró el 29 de agosto la alerta roja en todo el territorio nacional por cuatro condiciones climáticas asociadas con El Niño.

En la Costa se registran lluvias, oleajes e inundaciones vinculadas con los aguajes. La región Interandina, en cambio, presenta condiciones secas y temperaturas elevadas.

“Estas condiciones, particularmente la combinación de déficit de precipitación, temperaturas superiores a lo normal, baja humedad y cobertura vegetal seca, favorecen una mayor susceptibilidad para la ocurrencia y propagación de incendios forestales”, señala la resolución de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

La medida busca preparar a las instituciones públicas y a la ciudadanía para ejecutar acciones destinadas a prevenir desastres.

Más de 91 000 uniformados participarán en las elecciones seccionales

El CNE resolvió en marzo adelantar las elecciones seccionales y la designación de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La votación estaba prevista para febrero de 2027, pero se trasladó al 29 de noviembre de 2026 debido a las alertas climáticas.

Para estos comicios están habilitados 13 827 643 ecuatorianos. El organismo electoral dispuso inicialmente la instalación de 4 495 recintos en el país, aunque prevé habilitar 4 399 ante los posibles riesgos derivados de las condiciones climáticas.

Las Fuerzas Armadas desplegarán 34 768 efectivos durante la jornada electoral, según Manuel Dávila, jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto. La Policía Nacional, por su parte, movilizará a 57 000 miembros.

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