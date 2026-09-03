CNE acredita a 354 observadores electorales para las elecciones seccionales y del Cpccs

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves 3 de septiembre de 2026 la acreditación de 354 observadores electorales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). De ese grupo, 352 son personas naturales nacionales y dos son personas extranjeras residentes en Ecuador, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa electoral durante el primer periodo de registro.

¿Qué podrán hacer los observadores electorales?

Las personas acreditadas podrán ejercer sus labores de observación en las distintas etapas del proceso electoral. Esto incluye los actos previos a las elecciones, la jornada de votación, el escrutinio y la proclamación de los resultados oficiales.

La acreditación permite que estos ciudadanos desarrollen actividades de observación dentro de las condiciones establecidas por la normativa electoral.

CNE abrirá el último periodo de acreditación

De acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria, el tercer y último periodo de acreditación de observadores electorales estará abierto del 14 al 25 de septiembre de 2026.

La ciudadanía interesada en participar podrá consultar los requisitos y presentar su solicitud a través del sitio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con estas acreditaciones, el organismo electoral continúa con la organización de las Elecciones Seccionales y del CPCCS, bajo un proceso que busca garantizar la participación y observación ciudadana durante las diferentes etapas del proceso electoral.

CNE selecciona a 288 949 MJRV para las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) seleccionó este miércoles 2 de septiembre de 2026 a 288 949 Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)..

La designación se realizó de manera simultánea en las 24 Juntas Provinciales Electorales y en la Junta Especial del Exterior. Del total de seleccionados, 285 509 corresponden a ciudadanos empadronados en Ecuador y 3 440 a ecuatorianos registrados para votar en el exterior.

Estudiantes universitarios representan cerca del 80% de los seleccionados

El presidente del CNE, José Cabrera Zurita, y el consejero Enrique Pita García participaron en el proceso de selección en Pichincha.

Cabrera destacó que los MJRV tendrán la responsabilidad de recibir, contabilizar y proteger los votos durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho al sufragio.

Según el titular del organismo electoral, alrededor del 80% de los seleccionados son estudiantes universitarios. El grupo también está integrado por bachilleres, profesionales y habitantes de zonas rurales.

El CNE señaló que la composición de los MJRV refleja la participación de distintos sectores de la población ecuatoriana en el proceso electoral.

¿Cuándo serán notificados los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto?

De acuerdo con el calendario electoral, la notificación a las personas seleccionadas como MJRV comenzará el viernes 4 de septiembre de 2026.

Posteriormente, el lunes 7 de septiembre empezará la capacitación presencial obligatoria para los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto.

Los MJRV cumplirán sus funciones durante las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027, en las distintas etapas relacionadas con la recepción y escrutinio de los votos.

Información detallada sobre las elecciones seccionales

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