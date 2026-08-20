CNE registra más de 200 objeciones a las candidaturas para elecciones seccionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró hasta este jueves 20 de agosto de 2026 más de 200 objeciones a las candidaturas para las elecciones seccionales que se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

Las objeciones a las candidaturas para las elecciones seccionales registradas por el CNE

Con corte a las 19:04 de este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró 219 objeciones. 18 provincias registran objeciones.

La provincia con el mayor número es Morona Santiago con 63, le sigue Manabí con 29 objeciones. Chimborazo con 26 y Galápagos con 22.

En el resto hay números inferiores a 13. En Azuay hay 13 objeciones, Pichincha registra tres y Guayas tres.

En tanto, sobre las dignidades a elegirse, la mayoría de objeciones se concentra contra los inscritos para vocales de juntas parroquiales con 103 de las 219.

Hay 43 objeciones para candidatos a alcaldes, 26 para prefectos, 25 para concejales urbanos, 12 para concejales rurales y 10 para concejales urbanos por circunscripción.

¿Cuántas candidaturas se registraron para las elecciones?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, de manera preliminar, se registran 53 534 solicitudes de inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales.

El reporte corresponde a los datos registrados en el sistema informático del organismo electoral. Del total, 27 517 corresponden a candidatos principales y 26 017 a suplentes.

El detalle preliminar del CNE es el siguiente:

Dignidad Principales Suplentes Total Alcaldías 1.348 0 1.348 Concejalías rurales 2.386 2.386 4.772 Concejalías urbanas 3.876 3.876 7.752 Concejalías urbanas por circunscripción 1.416 1.416 2.832 Prefecto/a y viceprefecto/a 152 0 152 Vocales de juntas parroquiales rurales 18.339 18.339 36.678 Total 27.517 26.017 53.534

CNE verificará requisitos de los candidatos

El registro de estas solicitudes no significa que todas las candidaturas estén oficialmente inscritas. Como parte del proceso de calificación, las 24 Juntas Provinciales Electorales verificarán que los postulantes cumplan los requisitos establecidos y que no incurran en inhabilidades contempladas en la normativa electoral.

Las organizaciones políticas también podrán presentar objeciones, impugnaciones y recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dentro de los plazos previstos.

El CNE recordó que una candidatura será considerada oficialmente inscrita únicamente cuando la resolución que la califique se encuentre en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes de resolución.

De acuerdo con el calendario electoral, el 9 de noviembre de 2026 se conocerá el listado definitivo de candidaturas calificadas que participarán en las Elecciones Seccionales 2027.

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