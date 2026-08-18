Más de 53 500 solicitudes de inscripción para Elecciones Seccionales 2027

La plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral (CNE) receptó 53 534 peticiones preliminares de postulación con miras a las Elecciones Seccionales 2027. Esta cifra global integra a 27 517 aspirantes principales y 26 017 suplentes que buscan participar en los comicios locales del país.

Candidaturas a las Elecciones Seccionales 2027

El desglose oficial del organismo electoral evidencia que la dignidad con mayor cantidad de registros corresponde a los vocales de juntas parroquiales rurales, sumando 36 678 postulantes (18 339 principales y 18 339 alternos).

En tanto que, para los concejos municipales se ingresaron 7 752 solicitudes de concejalías urbanas (3 876 principales y 3 876 suplentes), 4 772 para concejalías rurales (2 386 principales y 2 386 suplentes) y 2 832 para concejalías urbanas por circunscripción (1 416 principales y 1 416 alternos).

Aspirantes a alcaldías y prefecturas

En lo que respecta a las dignidades ejecutivas de los gobiernos locales para las Elecciones Seccionales 2027, el sistema informático del CNE contabilizó 1 348 postulaciones principales a las alcaldías cantonales a escala nacional.

Por su parte, para la elección de prefectos y viceprefectos se inscribieron 152 fórmulas principales, dignidades que no contemplan casilleros para candidatos suplentes en la tabla de cómputo institucional.

Revisión en Juntas Provinciales Electorales

Con el cierre del ingreso digital, las 24 Juntas Provinciales Electorales asumen la tarea técnica de examinar cada expediente.

Su labor se concentrará en constatar el cumplimiento estricto de los requisitos legales y verificar que ningún aspirante incurra en las inhabilidades señaladas en el marco jurídico electoral ecuatoriano.

Objeciones, impugnaciones y plazos ante el TCE

Durante esta etapa de las Elecciones Seccionales 2027, las organizaciones políticas habilitadas cuentan con los plazos previstos en la ley para interponer objeciones, impugnaciones o recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La autoridad electoral aclaró que una postulación se considerará formal y oficialmente inscrita únicamente cuando la resolución de calificación gane firmeza legal y no mantenga trámites administrativos o jurídicos pendientes.

Publicación de la lista definitiva

De acuerdo con lo dispuesto en el cronograma de las Elecciones Seccionales 2027, la nómina final de candidaturas calificadas que constarán en las papeletas de sufragio se proclamará el 9 de noviembre.

Preguntas frecuentes sobre las solicitudes de inscripción para las Elecciones Seccionales 2027

❓ ¿Cuántas solicitudes de inscripción registró el CNE para las Elecciones Seccionales 2027?

Se registraron de manera preliminar 53.534 solicitudes en el sistema informático.

La cifra total de aspirantes para las Elecciones Seccionales 2027 se divide en 27.517 candidatos principales y 26.017 postulantes suplentes a escala nacional.

❓ ¿Qué dignidad concentra el mayor número de postulantes para las Elecciones Seccionales 2027?

Las vocalías de las juntas parroquiales rurales, con un total de 36.678 solicitudes.

Esta cifra abarca a 18.339 aspirantes principales y 18.339 suplentes, constituyendo el grupo más numeroso dentro de los comicios locales.

❓ ¿Cuántos aspirantes buscan las alcaldías y prefecturas en las Elecciones Seccionales 2027?

Se inscribieron 1.348 candidatos para alcaldías y 152 fórmulas para prefectos y viceprefectos.

Ambos cargos corresponden a dignidades principales directas registradas en las plataformas del Consejo Nacional Electoral sin cómputo de suplencias.

❓ ¿Cuándo se considera oficialmente inscrita una candidatura para las Elecciones Seccionales 2027?

Cuando la resolución de calificación esté en firme y no existan recursos administrativos ni jurisdiccionales pendientes.

Los movimientos y partidos políticos tienen la potestad de presentar objeciones e impugnaciones ante las Juntas Provinciales o recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

❓ ¿En qué fecha se conocerá la lista definitiva de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027?

El próximo 9 de noviembre.

Esa fecha está fijada en el calendario electoral oficial del CNE para publicar el listado final de postulantes habilitados para participar en las votaciones.

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