Estos son los candidatos que buscarán las alcaldías de Quito y Guayaquil

El CNE cerró la inscripción de candidaturas, pero las postulaciones aún deben superar la calificación, objeciones e impugnaciones.

Hayden Panettiere junto a Wladimir Klitschko, exboxeador ucraniano que mantiene la custodia de su única hija Kaya.
Elecciones 2025

El proceso electoral en Ecuador entró en una nueva fase después de que concluyera el plazo para presentar candidaturas para los comicios seccionales. El sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró a las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026, tras permanecer habilitado durante 15 días.

Las solicitudes registradas todavía deberán superar la revisión de las Juntas Provinciales Electorales. Por esa razón, los nombres presentados por las organizaciones políticas aún no conforman la lista definitiva que aparecerá en las papeletas el 29 de noviembre.

Los datos del CNE señalan que Quito recibió postulaciones de 10 aspirantes a la Alcaldía y de igual número de binomios para la Prefectura de Pichincha. En Guayaquil se registraron siete candidaturas para la Alcaldía, mientras que ocho binomios buscan la Prefectura del Guayas.

Diez postulaciones para la Alcaldía de Quito

Quito tenía al menos 11 precandidatos antes del cierre del sistema, pero 10 completaron el registro. Entre ellos está el alcalde Pabel Muñoz, quien busca la reelección con Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Todos.

Jorge Yunda presentó su candidatura por Avanza, mientras que Wilson Merino quedó registrado por el movimiento Imparables. La nómina también incluye a Harold Burbano, de ADN; Paúl Desamblac, de Movimiento Futuro; Galo Almeida, de Centro Democrático; Bernardo Jijón, de Sociedad Patriótica; Carla Larrea, de CREO; Linda Romero, del Partido Social Cristiano, y César Díaz, de Pueblo, Igualdad y Democracia.

CandidatoOrganización política
Pabel MuñozAlianza Ciudadana
Jorge YundaAvanza
Wilson MerinoImparables
Harold BurbanoADN
Paúl DesamblacMovimiento Futuro
Galo AlmeidaCentro Democrático
Bernardo JijónSociedad Patriótica
Carla LarreaCREO
Linda RomeroPartido Social Cristiano
César DíazPueblo, Igualdad y Democracia

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha informó que estos aspirantes completaron la documentación necesaria para registrar sus postulaciones.

Pichincha cuenta con 2 000 408 electores. Para dirigir la provincia se presentaron 10 binomios encabezados por Gema Ormaza, del Partido Social Cristiano; Juan Zapata, de Imparables; Carla Cevallos, de Avanza; Mishelle Calvache, de CREO, y Giovanna Ubidia, de ADN.

También constan Jorge Pinto, de Sociedad Patriótica; Alexandro Tonello, por la alianza conformada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Todos; Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik; Mohammad Alí, de Pueblo, Igualdad y Democracia, y Wilmer Morales, de Movimiento Futuro.

Siete candidatos fueron registrados en Guayaquil

Guayas tiene 3 000 251 electores y 25 cantones. En toda la provincia se registraron 151 postulantes para las distintas alcaldías, de los cuales siete corresponden a Guayaquil.

Cynthia Viteri presentó su candidatura por ADN, mientras que Fiorella Ycaza fue registrada por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ycaza es esposa del alcalde Aquiles Alvarez, procesado en los casos Triple A, Goleada e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Andrés Roche participará con el Partido Social Cristiano; Antonio García, con Sociedad Patriótica; Mónica Luzárraga, con la alianza Unidad Popular-Pachakutik; Susana Santistevan, con CREO, y Francisco Macio, con Centro Democrático.

Candidaturas seccionales 2026

Elecciones seccionales 2026

Conozca quiénes registraron sus candidaturas

Explore las postulaciones presentadas para las alcaldías de Quito y Guayaquil y las prefecturas de Pichincha y Guayas.

Cierre de inscripciones17 AGO18:00

Seleccione una provincia y una dignidad para consultar las postulaciones.

Alcaldía

Quito

10postulaciones
01PM

Pabel Muñoz

Alianza Ciudadana

02JY

Jorge Yunda

Avanza

03WM

Wilson Merino

Imparables

04HB

Harold Burbano

ADN

05PD

Paúl Desamblac

Movimiento Futuro

06GA

Galo Almeida

Centro Democrático

07BJ

Bernardo Jijón

Sociedad Patriótica

08CL

Carla Larrea

CREO

09LR

Linda Romero

Partido Social Cristiano

10CD

César Díaz

Pueblo, Igualdad y Democracia

Prefectura

Pichincha

10postulaciones
01GO

Gema Ormaza

Partido Social Cristiano

02JZ

Juan Zapata

Imparables

03CC

Carla Cevallos

Avanza

04MC

Mishelle Calvache

CREO

05GU

Giovanna Ubidia

ADN

06JP

Jorge Pinto

Sociedad Patriótica

07AT

Alexandro Tonello

Alianza Ciudadana

08GC

Guillermo Churuchumbi

Pachakutik

09MA

Mohammad Alí

Pueblo, Igualdad y Democracia

10WM

Wilmer Morales

Movimiento Futuro

Alcaldía

Guayaquil

7postulaciones
01CV

Cynthia Viteri

ADN

02FY

Fiorella Ycaza

Partido Socialista Ecuatoriano

03AR

Andrés Roche

Partido Social Cristiano

04AG

Antonio García

Sociedad Patriótica

05ML

Mónica Luzárraga

Unidad Popular-Pachakutik

06SS

Susana Santistevan

CREO

07FM

Francisco Macio

Centro Democrático

Prefectura

Guayas

8postulaciones
01AG

Andrés Guschmer

ADN

02SE

Sofía Espín

Partido Socialista Ecuatoriano

03JG

Juan Carlos González

Partido Social Cristiano

04RB

Renán Borbúa

Sociedad Patriótica

05CB

César Bravo

Unidad Popular-Pachakutik

06GW

Geraldine Weber

CREO

07JO

José Orbe

Avanza

08HC

Héctor Cali

Pueblo, Igualdad y Democracia, Izquierda Democrática y Futuro 20

Fuente: información entregada con base en datos del CNE.

Última actualización: 18 de agosto de 2026

Los registros del CNE incluyen además 95 candidatos para concejales urbanos, 56 para concejales urbanos por circunscripción, 48 para concejales rurales y 102 para vocalías.

Ocho binomios buscan la Prefectura del Guayas

Para la Prefectura del Guayas se presentaron ocho binomios. La información entregada detalla seis candidaturas: Andrés Guschmer, por ADN; Sofía Espín, por el Partido Socialista Ecuatoriano; Juan Carlos González, por el Partido Social Cristiano; Renán Borbúa, por Sociedad Patriótica; César Bravo, por Unidad Popular-Pachakutik, y Geraldine Weber, por CREO.

El registro de candidaturas se efectuó en línea. Algunos aspirantes también acudieron a las delegaciones provinciales del organismo electoral acompañados por simpatizantes.

Las candidaturas todavía deben ser calificadas

A partir del cierre de inscripciones, las 24 Juntas Provinciales Electorales deben revisar la documentación presentada por los aspirantes y las organizaciones políticas.

Durante esta etapa se podrán plantear objeciones e impugnaciones. Los actores políticos también tendrán la posibilidad de presentar los recursos establecidos en la normativa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La conformación de las papeletas dependerá de las resoluciones que queden en firme. Según el calendario electoral, la lista definitiva se conocerá el 9 de noviembre.

La campaña se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre. Después comenzará el silencio electoral y el domingo 29 de noviembre los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades locales.

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