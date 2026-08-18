Estos son los candidatos que buscarán las alcaldías de Quito y Guayaquil

El proceso electoral en Ecuador entró en una nueva fase después de que concluyera el plazo para presentar candidaturas para los comicios seccionales. El sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró a las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026, tras permanecer habilitado durante 15 días.

Las solicitudes registradas todavía deberán superar la revisión de las Juntas Provinciales Electorales. Por esa razón, los nombres presentados por las organizaciones políticas aún no conforman la lista definitiva que aparecerá en las papeletas el 29 de noviembre.

Los datos del CNE señalan que Quito recibió postulaciones de 10 aspirantes a la Alcaldía y de igual número de binomios para la Prefectura de Pichincha. En Guayaquil se registraron siete candidaturas para la Alcaldía, mientras que ocho binomios buscan la Prefectura del Guayas.

Diez postulaciones para la Alcaldía de Quito

Quito tenía al menos 11 precandidatos antes del cierre del sistema, pero 10 completaron el registro. Entre ellos está el alcalde Pabel Muñoz, quien busca la reelección con Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Todos.

Jorge Yunda presentó su candidatura por Avanza, mientras que Wilson Merino quedó registrado por el movimiento Imparables. La nómina también incluye a Harold Burbano, de ADN; Paúl Desamblac, de Movimiento Futuro; Galo Almeida, de Centro Democrático; Bernardo Jijón, de Sociedad Patriótica; Carla Larrea, de CREO; Linda Romero, del Partido Social Cristiano, y César Díaz, de Pueblo, Igualdad y Democracia.

Candidato Organización política Pabel Muñoz Alianza Ciudadana Jorge Yunda Avanza Wilson Merino Imparables Harold Burbano ADN Paúl Desamblac Movimiento Futuro Galo Almeida Centro Democrático Bernardo Jijón Sociedad Patriótica Carla Larrea CREO Linda Romero Partido Social Cristiano César Díaz Pueblo, Igualdad y Democracia

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha informó que estos aspirantes completaron la documentación necesaria para registrar sus postulaciones.

Pichincha cuenta con 2 000 408 electores. Para dirigir la provincia se presentaron 10 binomios encabezados por Gema Ormaza, del Partido Social Cristiano; Juan Zapata, de Imparables; Carla Cevallos, de Avanza; Mishelle Calvache, de CREO, y Giovanna Ubidia, de ADN.

También constan Jorge Pinto, de Sociedad Patriótica; Alexandro Tonello, por la alianza conformada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Todos; Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik; Mohammad Alí, de Pueblo, Igualdad y Democracia, y Wilmer Morales, de Movimiento Futuro.

Siete candidatos fueron registrados en Guayaquil

Guayas tiene 3 000 251 electores y 25 cantones. En toda la provincia se registraron 151 postulantes para las distintas alcaldías, de los cuales siete corresponden a Guayaquil.

Cynthia Viteri presentó su candidatura por ADN, mientras que Fiorella Ycaza fue registrada por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ycaza es esposa del alcalde Aquiles Alvarez, procesado en los casos Triple A, Goleada e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Andrés Roche participará con el Partido Social Cristiano; Antonio García, con Sociedad Patriótica; Mónica Luzárraga, con la alianza Unidad Popular-Pachakutik; Susana Santistevan, con CREO, y Francisco Macio, con Centro Democrático.

Candidaturas seccionales 2026

Elecciones seccionales 2026 Conozca quiénes registraron sus candidaturas Explore las postulaciones presentadas para las alcaldías de Quito y Guayaquil y las prefecturas de Pichincha y Guayas.

Pichincha 2 millones 408 electores Guayas 3 millones 251 electores Alcaldía Prefectura Comparar ambas Seleccione una provincia y una dignidad para consultar las postulaciones. Alcaldía Quito 10 postulaciones 01 PM 02 JY 03 WM 04 HB 05 PD 06 GA 07 BJ 08 CL 09 LR 10 CD Prefectura Pichincha 10 postulaciones 01 GO 02 JZ 03 CC 04 MC 05 GU 06 JP 07 AT 08 GC 09 MA 10 WM Alcaldía Guayaquil 7 postulaciones 01 CV 02 FY 03 AR 04 AG 05 ML 06 SS 07 FM Prefectura Guayas 8 postulaciones 01 AG 02 SE 03 JG 04 RB 05 CB 06 GW 07 JO 08 HC Las candidaturas todavía no están en firme Las Juntas Provinciales Electorales deben revisar la documentación. Durante esta fase podrán presentarse objeciones, impugnaciones y recursos.

Los registros del CNE incluyen además 95 candidatos para concejales urbanos, 56 para concejales urbanos por circunscripción, 48 para concejales rurales y 102 para vocalías.

Ocho binomios buscan la Prefectura del Guayas

Para la Prefectura del Guayas se presentaron ocho binomios. La información entregada detalla seis candidaturas: Andrés Guschmer, por ADN; Sofía Espín, por el Partido Socialista Ecuatoriano; Juan Carlos González, por el Partido Social Cristiano; Renán Borbúa, por Sociedad Patriótica; César Bravo, por Unidad Popular-Pachakutik, y Geraldine Weber, por CREO.

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El registro de candidaturas se efectuó en línea. Algunos aspirantes también acudieron a las delegaciones provinciales del organismo electoral acompañados por simpatizantes.

Las candidaturas todavía deben ser calificadas

A partir del cierre de inscripciones, las 24 Juntas Provinciales Electorales deben revisar la documentación presentada por los aspirantes y las organizaciones políticas.

Durante esta etapa se podrán plantear objeciones e impugnaciones. Los actores políticos también tendrán la posibilidad de presentar los recursos establecidos en la normativa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La conformación de las papeletas dependerá de las resoluciones que queden en firme. Según el calendario electoral, la lista definitiva se conocerá el 9 de noviembre.

La campaña se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre. Después comenzará el silencio electoral y el domingo 29 de noviembre los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades locales.

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