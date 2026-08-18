¿Qué viene luego de la inscripción de candidatos para las elecciones seccionales en Ecuador?

El proceso para las elecciones seccionales en Ecuador continúa tras la inscripción de candidatos, cuyo plazo concluyó ayer, lunes 17 de agosto de 2026 a las 18:00. Esto hará el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta las votaciones del 29 de noviembre.

Las próximas fechas clave de las elecciones seccionales en Ecuador

El próximo 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán 23 prefectos y 222 alcaldes.

Además, 909 concejales distritales y municipales urbanos, 457 concejales distritales y municipales rurales, y 4 131 vocales de juntas parroquiales, con sus respectivos suplentes.

Un total de 53 534 candidatos se inscribieron en Ecuador para ocupar estas dignidades desde 2027, según el último reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Revisión de requisitos e impugnaciones a candidatos

El presidente del CNE, José Cabrera, recordó, una vez más, que la inscripción de estas candidaturas no garantiza que sus nombres consten en la papeleta electoral, es decir, aún no están en firme, como lo informó EL COMERCIO el 17 de agosto de 2026.

Para que cada candidatura quede en firme debe pasar por un proceso de revisión de requisitos y posibles impugnaciones o recursos presentados al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Hasta la tarde de este martes, los candidos habían cerca de 100 impugnaciones a los candidatos en todo el país.

Miembros de Juntas Receptoras del Voto

El 2 de septiembre está previsto la selección de Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV), del 4 de septiembre al 14 de noviembre se notificará a los MJRV.

Luego, del 7 de septiembre al 29 de noviembre está prevista la capacitación a los MJRV y otros actores electorales.

Listado oficial de candidatos, campaña y silencio electoral

El 9 de noviembre el CNE dará a conocer el listado oficial de candidaturas inscritas.

Del 12 al 26 de noviembre se realizará la campaña electoral y también los deates.

Del 27 al 29 de noviembre, será el silencio electoral.

El 1 y el 15 de noviembre serán los dos simulacros nacionales.

Sufragios

El 26 de noviembre sufragarán las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada y el 27 será el voto en casa.

El 29 de noviembre será el sufragio general.

Posesión de autoridades

Finalmente, el 14 de mayo de 2027 será la posesión de las nuevas autoridades seccionales.

Te recomendamos