¿Aún se puede cambiar el domicilio electoral para las elecciones seccionales en Ecuador?

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir autoridades seccionales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Para este proceso, el lugar donde deberá sufragar cada elector se determina con base en el Registro Electoral depurado y actualizado. El documento fue aprobado el 2 de julio de 2026 y está integrado por 13 827 643 personas habilitadas para votar.

Del total de electores, 13 331 335 se encuentran en Ecuador y otros 496 308 están registrados en las tres circunscripciones especiales del exterior.

El Registro Electoral para los comicios ya está definido

Antes de aprobar el listado definitivo, el organismo electoral abrió una campaña para actualizar el domicilio de quienes cambiaron su lugar de residencia o buscaban sufragar en un recinto más cercano.

Entre el 8 y el 17 de abril de 2026 se recibieron 328 777 solicitudes: 321 839 dentro del país y 6 938 en el exterior. Posteriormente, la información ingresó a una fase de verificación y validación.

La ciudadanía también tuvo la posibilidad de revisar sus datos y presentar reclamos administrativos entre el 4 y el 18 de mayo. El proceso concluyó con la aprobación del Registro Electoral que se utilizará el 29 de noviembre.

¿Todavía se puede cambiar el domicilio electoral?

El trámite permanece habilitado y se puede realizar en cualquier momento. Sin embargo, los cambios solicitados después del 17 de abril de 2026 ya no se aplicarán en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

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Quienes realicen ahora la actualización aparecerán con el nuevo domicilio en procesos electorales posteriores. Para los próximos comicios, deberán sufragar en el recinto que consta actualmente en su registro.

Cómo realizar el trámite para futuras elecciones

El cambio de domicilio electoral es gratuito. Puede gestionarse de manera presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares para quienes residen fuera de Ecuador.

También está disponible en línea mediante el portal institucional. Para acceder a la modalidad virtual se requiere una cuenta en el sistema. Entre los requisitos señalados constan la cédula de identidad y no mantener multas electorales pendientes.

Cambio de domicilio electoral; preguntas frecuentes

❓¿Todavía se puede cambiar el domicilio electoral para las elecciones del 29 de noviembre? El trámite sigue habilitado, pero los cambios solicitados después del 17 de abril de 2026 ya no se aplicarán en las elecciones seccionales y del Cpccs del 29 de noviembre.

Quienes actualicen ahora su domicilio electoral verán reflejado el cambio en procesos electorales posteriores. ❓¿Dónde deberán votar los ecuatorianos en las elecciones del 29 de noviembre? Cada elector deberá sufragar en el recinto que consta en el Registro Electoral aprobado para este proceso.

Ese registro fue aprobado el 2 de julio de 2026 y contiene la información electoral definitiva que se utilizará durante los comicios. ❓¿Cuántas personas están habilitadas para votar en las elecciones de 2026? El Registro Electoral está integrado por 13 827 643 personas habilitadas para sufragar.

De ese total, 13 331 335 están registradas en Ecuador y 496 308 en las tres circunscripciones especiales del exterior. ❓¿Cuántas personas solicitaron cambiar su domicilio electoral antes del cierre? Entre el 8 y el 17 de abril de 2026 se presentaron 328 777 solicitudes de cambio de domicilio.

De ellas, 321 839 correspondieron a ciudadanos dentro de Ecuador y 6 938 a ecuatorianos registrados en el exterior. ❓¿Cómo se puede cambiar el domicilio electoral para futuras elecciones? El trámite es gratuito y puede realizarse de manera presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales o en oficinas consulares para quienes viven fuera del país.

También puede hacerse en línea. Entre los requisitos señalados constan la cédula de identidad y no mantener multas electorales pendientes.

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