Así serán las ocho papeletas electorales que recibirán los votantes el 29 de noviembre

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La organización de los comicios avanza con la definición del material electoral este miércoles 9 de septiembre de 2026. Con miras a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, el organismo rector estableció las características visuales y los colores de las ocho papeletas electorales que recibirán los votantes el próximo domingo 29 de noviembre para designar a las dignidades locales y consejeros.

Diseño de las papeletas electorales seccionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) asignó tonalidades diferenciadas para cada cargo de elección cantonal y provincial con el fin de guiar a la ciudadanía en el voto.

Para la designación de Prefecta o Prefecto y Viceprefecta o Viceprefecto se determinó una papeleta de color café. En la elección de Alcaldesa o Alcalde, los ciudadanos votarán en un documento de color gris.

Para el cuerpo legislativo municipal, las autoridades fijaron el color verde oscuro para Concejalas y Concejales Urbanos, mientras que los votantes de sectores rurales sufragarán con una papeleta celeste para Concejalas y Concejales Rurales.

La designación de Vocales de Junta Parroquial Rural se efectuará en formato impreso de color verde claro.

Formatos de voto para el CPCCS

El material electoral se complementa con tres modelos para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La papeleta correspondiente a candidatos hombres llevará el color amarillo, mientras que la destinada a elegir consejeras mujeres se identificará con el color rosa.

El tercer formato, reservado para representantes de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos o Montubios y Ecuatorianos en el Exterior, se imprimirá en color naranja, completando así las opciones que se contabilizarán en las mesas receptoras del voto.

Consulta de recinto mediante CNE APP

A la par de la presentación de las papeletas electorales, la institución mantiene activos los canales digitales para que los sufragantes verifiquen oportunamente su domicilio electoral y conozcan si fueron designados como Miembros de una Junta Receptora del Voto (MJRV).

La ciudadanía puede realizar la consulta descargando la aplicación oficial CNE APP de forma gratuita para sistemas operativos iOS y Android, permitiendo revisar en dispositivos móviles el recinto, la junta y el padrón electoral asignado.

Líneas telefónicas de call center y portal web

Quienes no cuenten con teléfonos inteligentes o conexión a la app pueden acceder al servicio de atención por call center habilitado por el CNE.

El canal telefónico atiende mediante el número convencional (02) 381-5841, de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 16:30, a través de las extensiones 281, 283, 284, 287, 288, 289, 460, 463 y 464. Asimismo, las consultas de padrón e información general de la jornada del 29 de noviembre pueden realizarse de manera ininterrumpida en el sitio web institucional www.cne.gob.ec.

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