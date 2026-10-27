Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La respuesta de los organismos de emergencia frente al incremento del temporal sumó decisiones de cumplimiento inmediato ya que el COE Nacional dispone evacuaciones preventivas ante El Niño, una medida adoptada por unanimidad durante la sesión plenaria desarrollada este martes 27 de octubre de 2026 en Samborondón. La reunión estuvo presidida por el ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, con el objetivo de evaluar la evolución del evento natural, cuantificar las afectaciones provocadas por los aguaceros y articular las acciones operativas en el territorio ecuatoriano.

Orden oficial de evacuaciones preventivas ante El Niño

Los municipios y gobiernos locales deberán priorizar las áreas con peligro inminente.

La resolución del organismo instruye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a fortalecer los sistemas de alertas tempranas y proceder con el traslado anticipado de los habitantes en los sectores donde resulte necesario.

📌 #Comunicado | El COE Nacional refuerza el monitoreo y coordina medidas de protección ante el Fenómeno de El Niño.



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Esta disposición exige enfocar los esfuerzos en las zonas clasificadas con mayor nivel de exposición y demanda a las autoridades locales garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios públicos esenciales en cada jurisdicción.

Monitoreo constante del océano y nuevos pronósticos

Las instituciones técnicas especializadas vigilarán de forma permanente el clima y el mar.

Como parte de los acuerdos técnicos, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) recibieron la disposición de reforzar el seguimiento conjunto a la evolución del fenómeno.

Ambas entidades mantendrán la actualización periódica de los pronósticos de lluvia y las condiciones oceanográficas para anticipar escenarios de anegamiento en el perfil costero y remitir alertas oportunas a la ciudadanía.

Informes semanales sobre daños e intervenciones

Las mesas especializadas deberán entregar un balance periódico de necesidades.

La tercera resolución del pleno establece que las Mesas Técnicas y los Grupos de Trabajo del COE Nacional presentarán balances cada jueves. Estos informes obligatorios detallarán los daños cuantificados por provincia, las medidas de mitigación que se encuentren en marcha y los requerimientos logísticos o de asistencia que permanezcan pendientes de atención en los cantones impactados.

Vocería unificada mediante mesa de comunicación

La difusión de alertas se canalizará a través de una instancia interinstitucional.

Para evitar la dispersión de información, la cuarta resolución ordenó la conformación de una Mesa de Comunicación Interinstitucional encargada de coordinar los contenidos oficiales.

Este equipo definirá los lineamientos técnicos para distribuir advertencias, avisos tempranos y recomendaciones de autoprotección a la población mediante los medios de comunicación colectiva, priorizando la seguridad y el auxilio oportuno según las necesidades de cada comunidad.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué resolvió el COE Nacional sobre las evacuaciones preventivas ante El Niño?

Dispuso que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) fortalezcan las alertas tempranas y ejecuten la evacuación preventiva en zonas de mayor riesgo.

La medida fue aprobada por unanimidad en Samborondón bajo la dirección del ministro Roberto Luque para precautelar la vida ciudadana.

❓ ¿Qué tareas de vigilancia asumirán el INAMHI y el INOCAR tras la resolución?

Reforzarán el seguimiento continuo al fenómeno de El Niño y actualizarán los pronósticos y alertas meteorológicas y marinas.

Ambos organismos presentaron previamente ante el pleno sus reportes sobre pluviosidad y condiciones oceanográficas en el país.

❓ ¿Qué día deberán presentar sus informes las mesas técnicas del COE Nacional?

Deberán reportar los avances cada jueves.

La disposición exige detallar en cada balance semanal las afectaciones registradas, las intervenciones ejecutadas y las necesidades pendientes en territorio.

❓ ¿Cómo se estructurará la difusión de las advertencias climáticas a la población?

A través de una Mesa de Comunicación Interinstitucional que coordinará la información oficial para medios de comunicación.

El objetivo de la mesa es unificar la vocería y emitir recomendaciones de protección claras y oportunas para la ciudadanía.

❓ ¿Cuál es la prioridad fijada por el COE Nacional ante los escenarios analizados?

Proteger la vida de las personas y brindar una respuesta oportuna acorde a las necesidades de cada localidad.

La resolución busca articular de forma directa la capacidad del Estado central con las administraciones seccionales en territorio.

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