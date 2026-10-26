Lluvias en Ecuador causan inundaciones en Santa Elena, Guayas y El Oro

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas en Ecuador causaron desbordamientos de ríos y esteros, inundaciones y acumulación de agua en varios sectores del país durante la noche del domingo 25 de octubre de 2026 y la madrugada del lunes 26. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó desbordamientos de cuerpos hídricos en las provincias de El Oro y Guayas, mientras que las autoridades atendieron emergencias en Santa Elena, Quito y Guayaquil.

En la comuna Dos Mangas, en Santa Elena, el desbordamiento de un río dejó varias familias anegadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Parroquial de Manglaralto se activó desde la noche del domingo para atender la situación. En Quito, los equipos de emergencia atendieron una inundación en el sector Ciudad Futura, en el sur de la ciudad. Mientras tanto, en Guayaquil, las lluvias dejaron calles con acumulación de agua en distintos puntos.

El Oro y Guayas registran desbordamientos de ríos y esteros

En su reporte nacional con corte a las 19:34 del domingo 25 de octubre, la Secretaría de Gestión de Riesgos identificó ocho puntos con desbordamientos de cuerpos hídricos en las provincias de El Oro y Guayas.

En El Oro, la institución reportó dos emergencias. La primera ocurrió en el cantón Machala, en la parroquia La Providencia, sector Las Kathyas, por el desbordamiento del canal El Macho. La segunda se registró en El Guabo, en la parroquia Tendales, barrio 10 de Octubre, por el desbordamiento del río Chaguana.

Guayas concentró seis reportes de desbordamientos. En el cantón Daule, parroquia Laurel, el estero El Cañal se desbordó en el sector El Laurel. En esa misma parroquia, las autoridades también reportaron desbordamientos de los ríos Pula y Jaboncillo, que afectaron a varios sectores.

En Guayaquil, las emergencias se registraron en la parroquia Tenguel, donde se desbordaron los ríos Pilco y Tenguel. También hubo un desbordamiento del río Balao en varios sectores de la parroquia Balao.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que mantiene un monitoreo permanente de estas emergencias para responder de manera oportuna.

En Santa Elena, las lluvias de la noche del domingo causaron el desbordamiento de un río en la comuna Dos Mangas, que dejó varias familias anegadas. Ante esta situación, el COE Parroquial de Manglaralto se activó desde esa noche.

🌧️ #Guayas | Mediante el sistema de #VideovigilanciaECU911 se monitorean vías con calles anegadas debido a las fuertes lluvias en los siguientes sectores: 📍 #Guayaquil: Av. Pedro Menéndez Gilbert, Antonio Parra y Gabriel Roldós, Av. Quito y San Martín. 📍 #Durán: Coop. Abel Gilbert 2. 📍 #Salinas: Av. Malecón y Lupercio Bazán. 🚗 Se recomienda conducir con precaución y tomar rutas alternas de ser necesario. #LíneaÚnicaParaEmergencias — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 26, 2026

Inundaciones en Quito y acumulación de agua en Guayaquil

En el sur de Quito, el COE atendió un reporte de inundación en el sector Ciudad Futura. El operativo de la Administración Zonal Quitumbe confirmó que no hubo personas heridas. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Quito extrajo el agua acumulada en cuatro viviendas y confirmó que estas quedaron en condiciones seguras.

En Guayaquil, la empresa municipal Segura EP reportó novedades relacionadas con las lluvias en su actualización de las 02:00 del lunes 26 de octubre. Las autoridades desplegaron unidades de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua para atender los puntos con acumulación de agua.

Los sectores reportados fueron Pascuales, en la avenida Joya de los Sachas; Vergeles, en la avenida 3 NE y el séptimo callejón 23 NE; Sauces 8, en la avenida Isidro Ayora y la calle José Santos Rodríguez; y Samanes, en las calles Isidro Ayora Cueva y 20 B NE.

También se registró acumulación de agua en la avenida Enrique Ortega Moreira y el primer pasaje 32, así como en Samanes 1, en la avenida Francisco Rizzo y la calle Elina Manzano.

El sistema de videovigilancia del ECU 911 también monitoreó vías anegadas por las lluvias en Guayas. En Guayaquil, los reportes incluyeron la avenida Pedro Menéndez Gilbert, las calles Antonio Parra y Gabriel Roldós, y la avenida Quito y San Martín. En Durán, las cámaras identificaron novedades en la cooperativa Abel Gilbert 2. En Salinas, el monitoreo se concentró en la avenida Malecón y Lupercio Bazán.

Ante estas condiciones, el ECU 911 recomendó a los conductores circular con precaución y utilizar rutas alternas cuando sea necesario.

REPORTE POR LLUVIAS 🌧️ Actualización 02h00 ⏰ Se registran las siguientes novedades en #Guayaquil como consecuencia de las lluvias; se desplegan unidades de @EmapagGye e @interagua para la atención: 📍 Sectores con acumulación de agua: 1️⃣ Pascuales, Av. Joya de los Sachas. 2️⃣ Vergeles, Av. 3 NE y 7° Callejon 23 NE 3️⃣ Sauces 8, Av. Isidro Ayora y calle José Santos Rodríguez. 4️⃣ Samanes, calle Isidro Ayora Cueva y Calle 20 B NE. 5️⃣ Av. Enrique Ortega Moreira y 1er Pasaje 32 6️⃣ Samanes 1, Av. Francisco Rizzo y Calle Elina Manzano. — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) October 26, 2026

Las lluvias dejan más de 30 000 personas impactadas en Ecuador

El más reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó 30 534 personas impactadas por las lluvias registradas desde el 29 de agosto, fecha en la que el país declaró la alerta roja por la evolución y las amenazas directas del fenómeno de El Niño.

De ese total, 28 276 personas resultaron afectadas y 2 258 quedaron damnificadas. La institución mantiene en tres la cifra de fallecidos durante la temporada invernal.

La Secretaría también reportó 629 eventos adversos por lluvias en 23 de las 24 provincias del país. Las inundaciones representaron el 55,17% de los casos, mientras que los deslizamientos concentraron el 19,55%.

Las provincias con mayor impacto en la población incluyen Esmeraldas, Guayas y Manabí, en la Costa; Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en la zona tropical; Orellana, en la Amazonía; y Bolívar y Pichincha, en la región andina.

Las estadísticas de la institución registraron 7 618 viviendas afectadas y 20 destruidas. Además, diez puentes presentan daños y uno quedó destruido.

Para atender a la población afectada, las autoridades implementaron 16 alojamientos temporales. Cinco de ellos recibieron a 245 personas pertenecientes a 80 familias.

La titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, señaló que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos del fenómeno de El Niño. De esa población, 145 523 personas podrían llegar a una condición de damnificadas.

Frente a este escenario, el Gobierno del presidente Daniel Noboa previó un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para acciones de prevención, reducción del riesgo y respuesta ante El Niño.

Aguacerón en Santa Elena y tormenta eléctrica. En Dos Mangas, se desbordó el río. Manglaralto en estado de alerta. https://t.co/ud9DWfP6qr — Christian Arias (@InspectorArias) October 26, 2026

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