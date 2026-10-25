Lluvias desbordan tres ríos e inundan sectores de Tenguel y Balao este domingo

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas este domingo 25 de octubre de 2026 provocaron el desbordamiento de los ríos Pilco, Tenguel y Balao, en la provincia del Guayas. El agua inundó varios sectores de la parroquia Tenguel, perteneciente al cantón Guayaquil, y del cantón Balao. La emergencia también afectó la circulación vehicular en dos vías de la zona.

El ECU 911 Samborondón coordinó la movilización de organismos de primera respuesta para atender las alertas. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reportó el cierre de la vía Balao-San Carlos y restricciones para vehículos pequeños en la carretera Tenguel-Balao, a la altura del recinto San Rafael. Hasta el cierre de este reporte, los organismos de socorro no informaron sobre personas heridas ni fallecidas.

Desbordamiento de ríos causa inundaciones en Tenguel y Balao

En la parroquia Tenguel, el desbordamiento de los ríos Pilco y Tenguel causó inundaciones en varias calles y sectores. Entre las zonas afectadas constan el recinto San Rafael, las calles Comercial, 24 de Mayo, 12 de Junio, 9 de Octubre y 10 de Agosto, además de la ciudadela Virgen del Cisne.

La acumulación de agua también afectó la vía que conecta Tenguel con Balao. Según el reporte de la CTE, la inundación en el tramo ubicado a la altura del recinto San Rafael impide el paso de vehículos pequeños.

En el cantón Balao, el incremento del caudal y el posterior desbordamiento del río Balao ocasionaron inundaciones en los sectores Las Madres, ciudadela Santa Teresita, ciudadela Balao Nuevo, ciudadela Miraflores y Puerto Balao.

La emergencia obligó a cerrar la vía Balao-San Carlos, uno de los accesos al cantón. Mientras tanto, los organismos competentes realizan verificaciones para establecer el alcance de las afectaciones.

ECU 911 coordina la atención de la emergencia y el Inamhi advierte más lluvias

El ECU 911 Samborondón coordinó la intervención de la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y personal de los gobiernos autónomos descentralizados.

Los equipos desplegados en territorio realizan labores de verificación y recopilación de información para determinar los daños ocasionados por las inundaciones y atender las novedades reportadas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar la circulación por vías inundadas y no intentar cruzar ríos ni zonas con fuertes corrientes de agua. También piden conducir con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, la población puede comunicarse con la línea única 9-1-1.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó, en su monitoreo satelital de las 16:15 de este domingo 25 de octubre, que se registraban lluvias con tormentas aisladas en Esmeraldas, Santa Elena, Pichincha y Cotopaxi. También reportó precipitaciones dispersas en Loja y Azuay.

El organismo prevé que las lluvias continúen durante las siguientes horas y aumenten su intensidad en la región Litoral. Estas condiciones constan en la Advertencia Meteorológica 83, que permanece vigente.

La persistencia de las precipitaciones mantiene la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en los sectores afectados por el desbordamiento de los ríos y en las vías donde las inundaciones dificultan o impiden el tránsito.

🛰️ #MonitoreoSatelitalEc | Domingo 25/10 (16h15): Se presentan lluvias con tormentas aisladas en #Esmeraldas #SantaElena #Pichincha #Cotopaxi, dispersas en #Loja y #Azuay; se prevé continúen en las próximas horas y se intensifiquen en el Litoral ⛈️🌧️ 🟠Advertencia #83 Vigente https://t.co/Qfpe5N8430 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 25, 2026

Lluvias causan afectaciones en Ecuador

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó en la mañana de este domingo que las fuertes lluvias registradas durante las últimas 24 horas causaron 24 eventos adversos en el país. Guayas concentró 11 reportes, seguido de El Oro, con siete; Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, con dos cada uno; y Esmeraldas y Azuay, con uno respectivamente.

Entre las afectaciones preliminares, en El Guabo, provincia de El Oro, 38 familias y 38 viviendas resultaron afectadas, mientras una familia tuvo que ser evacuada. En Guayaquil, una persona recibió atención médica por heridas. Además, las autoridades reportaron afectaciones en 10 metros de vías en cada uno de los cantones de Mejía y Quito. En Azuay, habilitaron un alojamiento temporal en la Casa Comunal de Shumiral.

#ReporteSituacional | Producto de las fuertes lluvias durante las últimas 24 horas se registraron 24 eventos a nivel nacional 📍Guayas: 11 📍El Oro: 7 📍Pichincha: 2 📍Santo Domingo de los Tsáchilas: 2 📍Esmeraldas: 1 📍Azuay: 1 — Carolina Lozano (@carolozanohok) October 25, 2026

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