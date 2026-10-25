Una granizada y lluvias sorprendió al sur de Quito en plena tarde de domingo

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Los ciudadanos que viven en el sur de Quito reportaron fuertes lluvias y la caída de granizo durante la tarde de este domingo 25 de octubre de 2026. En contraste, el cielo del norte de la capital de Ecuador se encuentra nublado y gris, pero sin lluvias.

El ECU-911 reportó lluvias y granizo en Quito

El Servicio de Emergencias del ECU-911 informó que se registran lluvias en diferentes sectores del sur de Quito, con acumulación de agua en varias arterias viales. Por ello, recomienda a los ciudadanos conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

El organismo no reportó -hasta el momento- sobre daños ocasionados por las precipitaciones de esta tarde.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que para la tarde de este domingo se preveían lluvias y chubascos en la tarde y parte de la noche en Quito.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #83 | Entre 25 y 28 de octubre se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en especial en la región Litoral⛈ Mayor detalle a continuación👇 https://t.co/eh0KfMm4K3 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 25, 2026

Nueva alerta meteorológica con lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador

El Inamhi publicó este domingo su alerta meteorológica 83, que está en vigencia desde las 16:00 del 25 de octubre hasta las 23:00 del 28 de octubre de 2026. En estos días habrá lluvias y tormentas eléctricas.

En su mapa de color prevé esta intensidad de lluvias en las provincias

Muy alto: norte de Esmeraldas (límite con Colombia); zonas de Cotopaxi y Los Ríos; gran parte de Guayas, con continuidad hacia Cañar, Azuay y El Oro.

norte de Esmeraldas (límite con Colombia); zonas de Cotopaxi y Los Ríos; gran parte de Guayas, con continuidad hacia Cañar, Azuay y El Oro. Alto: El resto de Esmeraldas, Santo Domingo, occidente de Pichincha e Imbabura, Manabí interior, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, El Oro y Loja. En Galápagos, la isla Isabela.

El resto de Esmeraldas, Santo Domingo, occidente de Pichincha e Imbabura, Manabí interior, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, El Oro y Loja. En Galápagos, la isla Isabela. Medio: Franja costera de Manabí, Carchi, estribaciones de la Sierra, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, occidente de Pastaza y el resto de las islas Galápagos.

Franja costera de Manabí, Carchi, estribaciones de la Sierra, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, occidente de Pastaza y el resto de las islas Galápagos. Bajo / sin alerta: Ccallejón interandino, Sucumbíos, Orellana y oriente de Pastaza.

Ccallejón interandino, Sucumbíos, Orellana y oriente de Pastaza. Zonas de probables deslizamientos o crecidas de ríos: Esmeraldas e Imbabura occidental, y un corredor que va de Cotopaxi y Los Ríos por Bolívar y Guayas hasta El Oro y Loja.

Lluvias en Quito