Una granizada y lluvias sorprendió al sur de Quito en plena tarde de domingo

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Los ciudadanos que viven en el sur de Quito reportaron fuertes lluvias y la caída de granizo durante la tarde de este domingo 25 de octubre de 2026. En contraste, el cielo del norte de la capital de Ecuador se encuentra nublado y gris, pero sin lluvias.
El Servicio de Emergencias del ECU-911 informó que se registran lluvias en diferentes sectores del sur de Quito, con acumulación de agua en varias arterias viales. Por ello, recomienda a los ciudadanos conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.
El organismo no reportó -hasta el momento- sobre daños ocasionados por las precipitaciones de esta tarde.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que para la tarde de este domingo se preveían lluvias y chubascos en la tarde y parte de la noche en Quito.
#AdvertenciaMeteorológicaEc #83 | Entre 25 y 28 de octubre se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en especial en la región Litoral⛈ Mayor detalle a continuación👇 https://t.co/eh0KfMm4K3— INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 25, 2026
El Inamhi publicó este domingo su alerta meteorológica 83, que está en vigencia desde las 16:00 del 25 de octubre hasta las 23:00 del 28 de octubre de 2026. En estos días habrá lluvias y tormentas eléctricas.
En su mapa de color prevé esta intensidad de lluvias en las provincias