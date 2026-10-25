68 inundaciones en Guayaquil después de fuertes lluvias

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias en Guayaquil dejaron inundaciones y acumulación de agua en 68 sectores entre el sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026.

El temporal también provocó caída de árboles, un poste derribado y un deslizamiento de tierra en el ingreso a Socio Vivienda 2.

Las precipitaciones afectaron avenidas y zonas residenciales, mientras equipos municipales fueron desplegados para atender emergencias y facilitar la evacuación del agua.

Lluvias e inundaciones en Guayaquil afectan varios sectores

Entre los sectores con acumulación de agua estuvieron Urdesa, Mapasingue Oeste, Sauces, Alborada, Atarazana, Los Ceibos y la avenida Barcelona. Durante la noche, el agua superó el nivel de las aceras en algunas calles del norte de la ciudad.

Hasta la medianoche del sábado, Segura EP había reportado acumulación de agua en al menos 59 sectores y vías. Los reportes posteriores elevaron la cifra a 68 sectores.

#ECU911Samborondón | Se reportó un deslizamiento de tierra en la av. Christian Benítez, ingreso a Socio Vivienda 2, en #Guayaquil, presuntamente debido a las fuertes lluvias.



Desde el ECU 911 se coordinó la atención con @ATM_Transito y @Riesgos_Ec . pic.twitter.com/0y7wHvnXG5 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 25, 2026

Deslizamiento de tierra y árboles caídos en Guayaquil

En la avenida Christian Benítez, ingreso a Socio Vivienda 2, se reportó un deslizamiento de tierra en Guayaquil, presuntamente relacionado con las precipitaciones. El ECU 911 informó que no hubo personas heridas ni afectadas por ese incidente.

También se registraron caídas de árboles en Pascuales y La Alborada.

Inundaciones en Tenguel y Samborondón tras el temporal

Las inundaciones en Tenguel alcanzaron el recinto Pedregal, según informó el Municipio. En Samborondón, la lluvia redujo la visibilidad en La Puntilla y se reportó acumulación de agua en el acceso a Ciudad Celeste.

En el sector Entre Ríos, personal municipal de Áreas Verdes y bomberos trabajaron en la poda y retiro de escombros tras la caída de un árbol de entre 10 y 15 metros. El ECU 911 coordinó con CNEL un corte preventivo de energía.

Una estación del recinto Quevedo, en Samborondón, registró 85,8 milímetros de lluvia en aproximadamente tres horas. El monitoreo continúa activo en ese cantón.

Las lluvias en Guayaquil y Samborondón se producen mientras organismos técnicos advierten sobre condiciones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta inicios de noviembre. El fenómeno El Niño figura entre las preocupaciones por el aumento de las precipitaciones.

🌧️ SAMBORONDÓN EN MONITOREO | 25/10/2026

Ayer (tarde/noche) y hoy (madrugada) SÍ se registraron lluvias fuertes con viento y tormenta eléctrica en todo el cantón ⛈️. 🔰 Corte 08h50.



🚨 Monitoreo activo:

📊 Estación Rcto. Quevedo:

💧 24/10: 89.0 mm | 25/10: 2.6 mm

🏞️ Embalse… — Samborondón (@MuniSamborondon) October 25, 2026

Te recomendamos