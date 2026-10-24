Quito registra lluvias en distintos puntos de la urbe este sábado 24 de octubre

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Quito registró lluvias de mediana intensidad la tarde de este sábado 24 de octubre de 2026. Las precipitaciones se presentaron en varios sectores de la capital, principalmente en el occidente y el norte. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó que las lluvias continuarían durante la tarde, acompañadas de tormentas eléctricas con mayor intensidad en el sur de la ciudad y sus valles.

El organismo informó que el cielo permanecería parcialmente nublado y ocasionalmente nublado. Además, mantuvo vigente la advertencia meteorológica número 82 ante las condiciones previstas para la jornada. Los reportes del sistema de alertas de lluvias Amaru también registraron tormentas eléctricas cerca de Quito y recomendaron precaución en zonas vulnerables a las acumulaciones de agua.

Inamhi advirtió lluvias y tormentas eléctricas en Quito y Pichincha

Según el pronóstico del Inamhi para Pichincha, las precipitaciones se presentarían durante la tarde de este sábado en Quito, con chubascos y actividad eléctrica. El organismo señaló que las tormentas de mayor intensidad se concentrarían en el sur de la capital y sus valles.

En el noroccidente de Pichincha también se esperaban lluvias de intensidad variable durante la jornada. Estas condiciones forman parte del escenario meteorológico previsto para la provincia, mientras el cielo alternaría entre parcialmente nublado y ocasionalmente nublado.

El Inamhi mantuvo activa la advertencia meteorológica número 82 ante las condiciones previstas para este sábado. El pronóstico contempló lluvias y tormentas eléctricas, con diferencias de intensidad según el sector.

Las previsiones del organismo coincidieron con los reportes de precipitaciones registrados durante la tarde en varios puntos de Quito. El sistema Amaru difundió actualizaciones sobre el desplazamiento de las tormentas cercanas a la capital y pidió a la ciudadanía tomar precauciones.

Amaru reportó tormentas eléctricas cerca de la capital

A las 17:40, el sistema Amaru informó que la tormenta más cercana se encontraba a unos 22 kilómetros al suroeste de Lloa y a aproximadamente 34 kilómetros del centro de Quito. Los rayos más próximos se ubicaban a unos 15 kilómetros.

Durante los 30 minutos anteriores, la plataforma detectó 157 rayos y señaló que la tormenta perdía intensidad. El fenómeno se desplazaba hacia el sureste y se acercaba a la capital. Media hora antes, se encontraba a unos 38 kilómetros; para ese reporte, la distancia había disminuido a 34 kilómetros del centro de Quito.

En una actualización de las 18:10, la tormenta se ubicaba a unos 22 kilómetros al oeste de Lloa y nuevamente a 34 kilómetros del centro de la ciudad. En ese momento, los rayos más cercanos se encontraban a unos 16 kilómetros. La plataforma registró 83 rayos durante los 30 minutos anteriores y señaló que la tormenta mantenía su fuerza, aunque se desplazaba hacia el noroeste y se alejaba de Quito.

Los reportes también señalaron la presencia de otra tormenta a menos de 60 kilómetros de la capital. En cuanto al aeropuerto, no se había registrado lluvia durante los 40 minutos previos a la actualización de las 17:40 ni durante los 10 minutos anteriores al reporte de las 18:10.

En el valle de Los Chillos, no se registraron lluvias hasta el cierre de esta noticia.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar las quebradas, los pasos a desnivel, las zonas bajas y las calles anegadas. El Inamhi prevé que las lluvias continúen en las próximas horas.

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