Lluvias en Quito continuarán este viernes 23 de octubre pero también la alta radiación UV

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las condiciones climáticas en Quito para este viernes 23 de octubre de 2026. Según el pronóstico, se espera un cielo poco nuboso y lluvias en la tarde.

Temperatura alta en Quito

Durante la mañana, Quito tendrá un cielo poco nuboso, lo que mantendrá la radiación ultravioleta en niveles extremadamente altos. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de hasta 25 grados centígrados este viernes.

Radiación solar en Quito

Debido a la poca nubosidad durante la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie. La radiación ultravioleta se eleva durante la mañana y hasta después de las 14:00 horas. Por ello, es importante proteger tu piel y mantenerte hidratado. Usa siempre protector solar, incluso si parece que no hay radiación.

#PronósticoIUV | Pronóstico del índice máximo de radiación #UV previsto para el viernes 23 de octubre de 2026 🌤️ https://t.co/UoJEJeeS1v — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 22, 2026

¿Lluvias en Quito hoy?

Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse y se prevé la presencia de lluvias con tormentas en Quito hoy, sobre todo en el sur y en el valle de Los Chillos. En la noche, el cielo estará nublado con claros ocasionales; pueden presentarse ligeras lluvias. Durante la madrugada del sábado 24 de octubre , se registrará un descenso de temperatura de hasta 7 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado.

Alertas del COE

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito alertó a la ciudadanía sobre las condiciones previstas para este día e instó a tomar precauciones.

#PronósticoPichincha | Viernes, 23 de octubre: Cielo poco nuboso a ocasional nublado, lluvias y chubascos en la tarde en Quito acompañado de tormentas y posible caída puntual de granizo 🌦️ Mayor intensidad en el noroccidente de Pichincha en la noche ⛈️ ⚠ Advertencia N°82 vigente https://t.co/5GE00CU8Li — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 23, 2026

Alerta 82 sobre tormentas y lluvias vigente

Las lluvias continuarán en Ecuador durante el fin de semana. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé precipitaciones acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la institución, la región Litoral concentrará las principales condiciones de atención por estos fenómenos meteorológicos. El reporte contempla la continuidad de las lluvias durante los tres días, con episodios de tormentas eléctricas y viento.

Este escenario llega después de una semana con precipitaciones intensas en varias localidades del país. En Quito, las lluvias y una granizada provocaron dificultades en la movilidad, mientras que en otros sectores se reportaron inundaciones y afectaciones en la infraestructura urbana.

La región Costa figura como el área de especial atención dentro del pronóstico del Inamhi para el periodo del 23 al 25 de octubre. Las precipitaciones podrían coincidir con tormentas dispersas y ráfagas de viento, condiciones que caracterizan el escenario meteorológico previsto para estos días.

El pronóstico comprende tres jornadas consecutivas y anticipa que las lluvias no darán una pausa general durante el fin de semana. La presencia de tormentas dispersas también forma parte de las condiciones previstas por el organismo meteorológico.

AdvertenciaMeteorológicaEc #81 | 🌧️ Entre 19 y 22 de octubre se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en el Litoral y zonas de cordillera occidental. Mayor detalle a continuación: https://t.co/lDjlWDheit — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 19, 2026

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