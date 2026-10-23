Quito mantiene trabajos de limpieza tras las inundaciones y caída de muros por las lluvias

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Quito mantiene este viernes 23 de octubre de 2026 los trabajos de limpieza y atención de emergencias tras las fuertes lluvias acompañadas de granizo que cayeron la tarde del jueves 22 de octubre. Los equipos municipales continúan con las labores en distintos sectores de la capital para retirar residuos, limpiar alcantarillas y reducir los riesgos que dejó la acumulación de agua.

Uno de los puntos donde persisten las tareas es el sector de La Pradera, donde personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) limpia las alcantarillas en la zona que registró una fuerte inundación. El agua ingresó a edificios privados durante la jornada del jueves. Mientras tanto, el Metro de Quito informó este viernes que opera con normalidad, con todas sus estaciones y accesos habilitados.

En el sector de la av. Colón, los vecinos se levantaron a limpiar escombros y restos de vegetación de la calzada y veredas. Un basurero comunal que fue arrastrado por aproximadamente 200 metros en el agua, permanece en una esquina.

Un basurero fue arrastrado aproximadamente 200 metros por el agua, según los vecinos. Foto: Diego Pallero/El Comercio

Inundaciones y caída de muros dejaron novedades en varios sectores de Quito

Tras las precipitaciones del jueves, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se reunió con representantes de las entidades municipales para evaluar las afectaciones y coordinar la respuesta en distintos puntos de la ciudad. En ese momento, informó que no había personas afectadas ni vehículos atrapados.

Entre las novedades reportadas constaron viviendas inundadas en el sector Eugenio Espejo y en Tumbaco, además de la caída de dos muros en La Gasca y Pambachupa. Las instituciones municipales desplegaron personal y maquinaria para atender los incidentes.

En Pambachupa, en el sector de La Gasca, los equipos intervinieron en un cerramiento que presentaba riesgo de colapso. La Empresa Pública Metropolitana de Seguridad, Obras Quito, el Cuerpo de Bomberos de Quito y un operativo de la Administración Zonal La Mariscal participaron en las labores.

Los equipos ejecutaron el derrocamiento controlado de la parte del cerramiento que representaba un peligro y retiraron los escombros. Al concluir la atención, las autoridades informaron que no hubo personas heridas ni afectaciones a la vía. Los propietarios deberán encargarse de la reparación del muro.

En Tumbaco, el Cuerpo de Bomberos de Quito retiró ramas de tres árboles que comprometían la cubierta de una vivienda. Personal de la Administración Zonal Tumbaco también participó en las tareas. El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano informó posteriormente que la atención en ese punto había concluido.

Bomberos continúan con la evacuación de agua de parqueaderos inundados en la av. República, en el sector de La Pradera. Foto: Diego Pallero/El Comercio

Epmaps limpia alcantarillas y el Metro de Quito retoma la normalidad

Durante la noche del jueves, Epmaps desplegó equipos operativos para atender las consecuencias de las lluvias y reducir los riesgos en diferentes sectores de la capital. La entidad reportó trabajos en El Batán, La Mariscal y El Bosque, así como en varios puntos de las avenidas Mariscal Sucre, 10 de Agosto, Colón, 6 de Diciembre e Interoceánica.

Las cuadrillas también intervinieron en la avenida Mariscal Sucre y Cristóbal de Acuña; en el deprimido de la avenida 10 de Agosto y Orellana; en la intersección de la avenida 10 de Agosto y Colón; en los alrededores de la estación La Pradera del Metro; y en la avenida La Prensa y América.

Además, Epmaps reportó trabajos en el deprimido de Naciones Unidas y 10 de Agosto, así como en Mariscal Sucre y Díaz de la Madrid, y en Colón y Diego de Almagro. Las labores buscan atender las afectaciones provocadas por las precipitaciones y disminuir los riesgos en las zonas intervenidas.

La movilidad también registró cambios temporales durante la emergencia. El jueves, el Municipio informó sobre el cierre de la estación La Pradera y la operación del Metro en dos tramos: Quitumbe-Universidad Central y Carolina-Labrador. En ese momento, las autoridades señalaron que comunicarían posteriormente la hora de reapertura total.

Sin embargo, este viernes el Metro de Quito informó que el servicio funciona con normalidad y que todas sus estaciones y accesos están habilitados.

Ante este tipo de emergencias, las autoridades recomendaron a la ciudadanía comunicarse con el ECU 911 si necesita reportar incidentes y consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre movilidad, atención de emergencias y transporte público. También solicitaron verificar la procedencia y la fecha de los videos que circulan en redes sociales sobre las lluvias, para evitar la difusión de contenido que no corresponda al evento registrado en la capital.

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