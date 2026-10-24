Lluvias cierran de nuevo la vía Alóag-Santo Domingo, ahora por completo

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

La vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada por completo desde la tarde de este sábado 24 de octubre de 2026. La Prefectura de Pichincha reportó dos nuevos deslizamientos de tierra en los kilómetros 68 y 70, provocados por las fuertes lluvias en la zona.

¿Por qué se cerró la vía Alóag-Santo Domingo?

Los problemas en la vía Alóag-Santo Domingo empezaron la tarde del viernes 23 de octubre. Desde entonces, el paso entre la Sierra y Santo Domingo sufrió varias interrupciones.

Según la Prefectura, las precipitaciones continúan en el sector. Por eso, el gobierno provincial mantendrá cerrada la vía durante la noche. La medida busca precautelar la seguridad de los conductores y del personal que trabaja en el sitio.

La circulación vehicular seguirá restringida hasta contar con condiciones seguras. La Prefectura no fijó una fecha ni una hora para la reapertura.

#Comunicado | Informamos a la ciudadanía que los trabajos de limpieza y retiro de material producto de los deslizamientos registrados en los km 68 y 70 de la vía Alóag–Unión del Toachi iniciarán mañana a primera hora, si las condiciones climáticas lo permiten. ⚠️ La vía permanecerá cerrada durante la noche y la circulación vehicular se mantendrá restringida hasta garantizar condiciones seguras para los usuarios. 🚗 Recomendamos utilizar la vía alterna Mitad del Mundo–Río Blanco y, de ser posible, viajar durante el día. — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 24, 2026

Qué pasó en la vía Alóag-Santo Domingo desde el viernes

En la mañana del sábado, la Prefectura de Pichincha informó que la vía seguía cerrada por un derrumbe en el kilómetro 57, además del km 54. Las cuadrillas de emergencia permanecieron en el lugar para evaluar las condiciones geológicas y prevenir riesgos para transportistas y viajeros.

Horas después, el gobierno provincial anunció la habilitación de los cuatro carriles de la vía Alóag-Unión del Toachi, que conecta con Santo Domingo. Eso ocurrió tras los trabajos de limpieza en el kilómetro 54.

Alrededor de 30 personas retiraron 3 100 m³ de material. Contaron con dos cargadoras frontales, volquetas y una retroexcavadora.

La limpieza de la alcantarilla del sector continuará este domingo 25 de octubre. Mientras duren esas labores, el paso será controlado. Los técnicos también evaluarán el estado de la alcantarilla para determinar si requiere intervenciones adicionales.

En la noche, nuevos deslizamientos se produjero en los kilómetros 68 y 70, que obligaron a cerrar otra vez la carretera y esta vez por completo.

El ECU-911 Quito tamnbién informó que el cierre en el kilómetro 70 está en el sector de Tandapi. Allí se produjo un deslave ocasionado por las fuertes precipitaciones registradas en la zona.

Además de la Prefectura de Pichincha atiende la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, dijo el ECU-911.

¿Cuándo empezarán los trabajos en los km 68 y 70?

Las cuadrillas iniciarán la limpieza y el retiro del material el domingo 25 de octubre, a primera hora. La Prefectura aclaró que los trabajos arrancarán si las condiciones climáticas lo permiten.

Como alternativa a la vía Alóag-Santo Domingo, la Prefectura de Pichincha recomienda a quienes deban movilizarse hacia las provincias de la Costa tomar la vía Mitad del Mundo-Río Blanco, habilitada al tránsito.

El gobierno provincial también pide conducir con precaución, respetar las indicaciones del personal en la carretera y, en lo posible, viajar durante el día.

Vía Alóag Santo Domingo