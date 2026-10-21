Lluvias provocan daños a una casa y paso controlado en la vía Alóag Santo Domingo

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las precipitaciones registradas en las estribaciones de la cordillera causaron afectaciones viales y estructurales la tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026, luego de confirmarse que la vía Alóag Santo Domingo mantiene paso controlado a la altura del kilómetro 67 por el desprendimiento de material terroso sobre la calzada. El evento redujo la fluidez de circulación en esta vía que enlaza a la Sierra con la Costa, mientras maquinaria pesada avanza en la zona. De forma simultánea, otro deslizamiento ocurrido en el recinto Unión del Toachi, dentro de la parroquia rural de Alluriquín, derribó parte de una vivienda y llenó de sedimentos sus habitaciones, movilizando a los organismos de socorro.

Situación vial en la vía Alóag Santo Domingo

El reporte emitido por la Prefectura de Pichincha confirmó la presencia del deslizamiento de tierra en el kilómetro 67 de la vía Alóag Santo Domingo, punto en el cual se mantiene habilitado el paso controlado para los automotores que transitan por el corredor vial.

Ante la obstaculización parcial generada por el desprendimiento de tierra, personal operativo y maquinaria pesada se desplazaron hasta el sitio del suceso con la finalidad de iniciar las tareas pertinentes de limpieza y remoción del material. Los equipos técnicos coordinan los trabajos en el área para procurar el despeje de la ruta interprovincial.

Deslave causa afectación a vivienda en Unión del Toachi

En el ámbito estructural, otro deslave registrado en el recinto Unión del Toachi, ubicado en la jurisdicción de la parroquia Alluriquín, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, causó afectaciones a un inmueble residencial.

La fuerza del aluvión ocasionó el derrumbe de un muro y el colapso de una pared de la estructura, produciendo el posterior ingreso de tierra y lodo hacia las diferentes áreas habitacionales. Pese a la magnitud de los daños materiales en el predio, se constató que la persona que se encontraba dentro de la vivienda en el instante del evento adverso no resultó con lesiones ni experimentó daños físicos.

Labores de socorro y asistencia social a los afectados

Frente a la alerta generada por el impacto de los sedimentos, integrantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo acudieron al lugar del incidente para retirar el lodo y la suciedad acumulados en el inmueble tras el desprendimiento de tierra.

Adicionalmente a los trabajos manuales de desalojo y limpieza en el predio, la institución bomberil coordinó acciones conjuntas con la Dirección de Gestión de Riesgos y el Patronato Municipal para brindar la asistencia y apoyo integral que requiere la familia afectada por este evento adverso en Alluriquín.

Medidas de seguridad y advertencias para los usuarios de la ruta

Debido a las condiciones climáticas imperantes y al desarrollo de la temporada de lluvias, las autoridades a cargo de la administración vial emitieron indicaciones directas dirigidas a los conductores que necesitan trasladarse entre la Sierra y la Costa por la vía Alóag Santo Domingo.

Entre las recomendaciones principales se enfatizó la necesidad de realizar los desplazamientos preferiblemente en horarios diurnos para contar con mejor visibilidad sobre la calzada. Asimismo, se reiteró el exhorto a reducir la velocidad y manejar con precaución constante a lo largo de todo el trazado vial mientras permanezcan cuadrillas trabajando sobre la vía.

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