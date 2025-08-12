La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas firmó un acuerdo de mediación con el Consorcio Multinacional Tsáchila. Con este convenio, las autoridades comenzarán con la ampliación de carriles en la vía Alóag-Santo Domingo, en el tramo KFC-Unión del Toachi.

Más noticias

Prefectura firmó acuerdo con Consorcio Multinacional Tsáchila

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas suscribió un acuerdo de mediación con el Consorcio Multinacional Tsáchila este martes 12 de agosto de 2025. Con ello, se podrá avanzar con las obras en la vía Alóag-Santo Domingo, una de las principales vías del Ecuador que une la Sierra con la Costa.

La prefecta Johana Núñez anunció, en rueda de prensa, que el Consorcio Multinacional Tsáchila ejecutará la ampliación a cuatro carriles en el tramo KFC-Unión del Toachi.

La construcción se ejecutará a partir de octubre y durará tres años. La obra “respetará el precio inicial de 26 387 453 dólares“, comentó. Se financiará con la recaudación del peaje.

El consorcio también actualizará las garantías de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato, detalló Núñez.

Mediación evitará que el conflicto legal continúe

Por su parte, el asesor jurídico William López destacó que la mediación evitó prolongar el conflicto por años.

“La Corte Constitucional se pronunció hace unos días dándole la obligación de la obra a la Prefectura. La demanda millonaria de la empresa Hidalgo & Hidalgo por indemnización también se ganó. Esto permite que la obra continúe”, manifestó el abogado.

La Prefectura contratará en los próximos meses la fiscalización de la obra, “un paso clave para garantizar su correcta ejecución”; dijo Núñez.

Conflicto por la obra en la vía Alóag-Santo Domingo duró siete años

Según explica un reportaje de El Diario, la vía Alóag-Santo Domingo, que conecta Pichincha con Santo Domingo, abarca 101 kilómetros, de los cuales 30 corresponden al tramo de la provincia tsáchila.

Desde 2017, la Prefectura de Santo Domingo asumió la administración de 28,5 kilómetros, desde la Unión del Toachi hasta el redondel Sueños de Bolívar.

Sin embargo, un conflicto jurídico, heredado de administraciones anteriores, paralizó la ampliación a cuatro carriles del tramo KFC-Unión del Toachi, de 15 kilómetros, según explicó Johana Núñez.

El problema comenzó en 2018, cuando el ex prefecto Geovanny Benítez firmó un contrato por más de 26 millones de dólares con el Consorcio Multinacional Tsáchila. Luego, la exviceprefecta Andrea Maldonado adjudicó otro contrato a la empresa Hidalgo & Hidalgo, generando una disputa legal por la duplicidad de los contratos.

Ampliación respetará el precio inicial

Esto llevó a acciones de protección que detuvieron el proyecto, junto con una demanda de indemnización de esta última compañía por 14 millones de dólares, indica el medio de comunicación.

En noviembre de 2024, la Corte Constitucional resolvió la contradicción jurídica, anulando las acciones de protección y ordenando la devolución de un anticipo de 5 277 490 dólares. Dicho dinero fue entregado al Consorcio Multinacional Tsáchila, según El Diario.

La mediación en la Procuraduría General del Estado, realizada en Guayaquil, permitió al consorcio mantener el contrato original y comprometerse a ejecutar la obra sin costos adicionales.

Vía Alóag-Santo Domingo

Por la vía Alóag-Santo Domingo transitan en promedio unos 10 000 vehículos cada día.

Con la ampliación del tramo KFC-Unión del Toachi se busca aliviar la congestión vehicular en la zona, mejorar la seguridad vial y potenciar el comercio y el turismo, dijo Núñez.

La Prefectura ya amplió siete kilómetros del tramo con recursos propios; los 15 kilómetros restantes requerían actualizar los estudios, enfatizó la funcionaria.

Esta carretera es una arteria esencial para la conectividad entre la Sierra y la Costa.

Con información de El Diario.

Te recomendamos