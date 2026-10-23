La vía Aloag – Santo Domingo está cerrada por derrumbes

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un derrumbe en el kilómetro 54 de la vía Alóag-Unión del Toachi provocó el cierre de este tramo al tránsito vehicular este viernes 23 de octubre de 2026. Los equipos responsables de la carretera desplegaron personal y maquinaria para retirar la tierra y los escombros que cayeron sobre la calzada.

Además, otro reporte alertó sobre un deslizamiento en el kilómetro 53, antes de llegar a Tandapi. Estos incidentes afectan la circulación en uno de los corredores viales que conecta a Pichincha con Santo Domingo de los Tsáchilas.

#Actualización | Informamos que nuestro personal y maquinaria se encuentran trabajando en la limpieza y retiro del material producto del derrumbe registrado en el km 54+900 de la vía Alóag–Unión del Toachi.



El tramo continúa cerrado al tránsito vehicular. Toma precauciones e… pic.twitter.com/aKo1gE1X08 — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 23, 2026

En el segundo punto, el personal y la maquinaria trabajan en la limpieza y el retiro de tierra y escombros, mientras el tramo permanece cerrado al tránsito vehicular.

Maquinaria trabaja en la limpieza de la vía Alóag

El personal encargado de la carretera ejecuta labores de limpieza y retiro del material en el kilómetro 54+900. Mientras continúan estos trabajos, el tramo permanece cerrado al tránsito vehicular.

El derrumbe obligó a interrumpir la circulación en ese punto de la vía. La intervención busca retirar el material acumulado sobre la carretera y recuperar las condiciones para el tránsito.

#Atención | Se registra un derrumbe en el km 54+900 de la vía Alóag–Unión del Toachi, por lo que este tramo está cerrado al tránsito vehicular.



Nuestro equipo se dirige al lugar para trabajar en las labores de limpieza y retiro del material.



Toma precauciones. pic.twitter.com/tPuwqrJ2aT — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 23, 2026

Un bus de la flota Imbabura protagonizó un siniestro en Alóag

Otro hecho de tránsito ocurrió en el sector de Alóag, en el ingreso a las instalaciones de Petroecuador. El siniestro involucró a un bus de la flota Imbabura.

Este incidente se suma a las novedades registradas en la zona durante la jornada.

Las lluvias afectan al país

El cierre se produce en medio de un periodo de intensas precipitaciones. Durante la tarde de este viernes, el ECU 911 reportó lluvias en distintos sectores de Quito y mantiene vigilancia mediante cámaras de videovigilancia para detectar posibles emergencias. Un día antes, las lluvias con granizo dejaron 26 emergencias en la capital, entre inundaciones, acumulación de agua y afectaciones a la movilidad.

La vía Alóag–Santo Domingo registró otros cierres durante octubre. El 4 de octubre, las autoridades suspendieron temporalmente la circulación por las fuertes lluvias y luego habilitaron la carretera. El 13 de octubre, aplicaron otro cierre programado por trabajos de instalación de alcantarillas en el tramo Unión del Toachi–KFC.ç

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