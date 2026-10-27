Quito registró 10 reportes por lluvias, inundaciones y caída de árboles, según el COE

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las lluvias del lunes 26 de octubre de 2026 generaron 10 reportes de emergencias en Quito. El Centro de Operaciones de Emergencias Metropolitano (COE) informó sobre incidentes relacionados con desbordamientos, inundaciones, caída de árboles, deslizamientos de tierra e infraestructura en riesgo. Ante estas novedades, los equipos municipales se desplegaron en distintos sectores para atender las alertas y reducir los riesgos.

De los 10 reportes registrados, los equipos atendieron siete, mientras que en los tres restantes continuaban los trabajos. Las intervenciones incluyeron el retiro de árboles caídos, la limpieza de vías y la remoción de lodo, piedras y escombros. Además, el COE coordinó acciones con varias entidades municipales y administraciones zonales para responder a las emergencias provocadas por las precipitaciones.

Retiro de árboles y limpieza de vías en varios sectores de Quito

En Quitumbe, Cumandá y la avenida Eloy Alfaro, los equipos municipales retiraron árboles caídos y limpiaron las vías. Estas labores permitieron restablecer la circulación vehicular en esos sectores.

La avenida Gaspar de Villarroel también registró la caída de un árbol que afectó parcialmente el tránsito. Los equipos activaron trabajos en el lugar para atender la novedad.

En el sector de Comité del Pueblo, la acumulación de lodo, piedras y escombros obligó a desplegar maquinaria municipal. Los trabajos permitieron retirar el material y habilitar nuevamente la vía.

El COE Metropolitano informó sobre estas labores durante la tarde del lunes. En su reporte, señaló que los equipos trabajaban ante la acumulación de lodo y material pétreo provocada por las precipitaciones en la calle Julio Ramos, en el sector Puertas del Sol, dentro de la Administración Zonal La Delicia.

En ese punto, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) coordinó las acciones para atender la emergencia.

Por otra parte, en Tumbaco, los equipos realizaron tareas de limpieza y retiraron material vegetal. Estas intervenciones permitieron recuperar la circulación vehicular en la zona.

Alertas por inundaciones e infraestructura en riesgo

El COE Metropolitano también reportó verificaciones en El Labrador, Tumbaco y el sur de Quito, donde recibió alertas por inundaciones y desbordamientos. Sin embargo, durante las inspecciones, los equipos no constataron afectaciones en los puntos revisados. Las autoridades mantienen el monitoreo de estos sectores.

En La Delicia, en cambio, las entidades coordinaron una inspección debido a una alerta por infraestructura en riesgo. El reporte municipal indicó que este caso continuaba en seguimiento.

Para responder a las novedades registradas durante la jornada, el COE Metropolitano coordinó acciones con el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la AMT, la Epmmop, la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad, la Empresa Eléctrica Quito y las administraciones zonales.

Las intervenciones se concentraron en atender los incidentes reportados, retirar materiales que obstaculizaban las vías y verificar las alertas relacionadas con inundaciones, desbordamientos e infraestructura. Mientras siete de los reportes quedaron atendidos, los equipos municipales continuaban trabajando en los tres casos restantes, según el balance difundido por el organismo metropolitano.

🚨 #Activados24Siete | Las lluvias ⛈️de ayer generaron 10 reportes en #Quito por desbordamiento, inundaciones, caída de árboles, deslizamiento de tierra e infraestructura en riesgo. Equipos municipales se desplegaron para atender las novedades y reducir riesgos. 🧵👇 https://t.co/WnUJ5zc2gy — COE Quito (@coequito) October 27, 2026

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