Las lluvias golpean con más fuerza a tres zonas de Quito

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las lluvias de octubre pusieron a prueba la capacidad de respuesta de Quito con inundaciones, caída de árboles, acumulación de granizo y problemas de movilidad en distintos sectores. Mientras las emergencias se multiplican en varias zonas de la capital, otro proceso menos visible comienza después de cada evento: el retiro de lodo, ramas, escombros y residuos que dejan las precipitaciones.

Sectores que concentran la mayoría de emergencias por lluvias en Quito

Entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, el Distrito Metropolitano de Quito registró 351 eventos asociados a las lluvias, según el balance del COE Metropolitano.

Las administraciones zonales Eugenio Espejo, La Mariscal y La Delicia acumularon 222 emergencias, equivalentes al 63,2% del total reportado durante ese período.

Eugenio Espejo encabeza la lista con 127 eventos. La Mariscal registra 59 y La Delicia suma 36.

Detrás aparecen Eloy Alfaro con 27 emergencias, Tumbaco con 24, Los Chillos con 23, Manuela Sáenz con 22, Quitumbe con 20, Calderón con nueve y Chocó Andino con cuatro.

Las inundaciones dominan el panorama de la temporada lluviosa

Las cifras muestran que la principal afectación relacionada con las lluvias corresponde a las inundaciones.

De los 351 eventos registrados, 248 corresponden a acumulaciones de agua en calles, avenidas y distintos sectores de la ciudad. Esta cifra representa el 70,7% de todas las emergencias atendidas.

El balance también incluye 50 caídas de árboles, 25 movimientos en masa, 22 colapsos estructurales, tres desbordamientos, dos incidentes asociados a vientos fuertes y una descarga atmosférica.

Los datos reflejan que siete de cada diez emergencias vinculadas con la temporada lluviosa corresponden a inundaciones.

Qué ocurre después de una inundación en Quito

La atención de una emergencia no concluye cuando el agua desaparece de las calles.

Las lluvias arrastran tierra, hojas, ramas, basura y otros materiales que permanecen en la vía pública después de cada evento. A eso se suman los residuos generados por caídas de árboles, movimientos de tierra o daños en la infraestructura.

Por esa razón, las labores de limpieza forman parte de la respuesta operativa que despliegan las instituciones municipales una vez controlada la emergencia.

A dónde llevan la basura y los escombros retirados

El COE Metropolitano informó que los residuos y escombros retirados durante las emergencias se trasladan a las escombreras administradas por Emgirs.

La disposición del material se realiza en el punto más cercano al lugar afectado para facilitar la operación y acelerar la limpieza.

La red disponible para estas tareas incluye cuatro instalaciones:

Oyacoto, en el norte de Quito.

San Antonio, en el noroccidente del Distrito Metropolitano.

El Inga, ubicado en la vía E35, en el sector de Píntag.

El Troje, en el sur de la ciudad, sobre la avenida Simón Bolívar.

Según el COE, estas escombreras pueden operar las 24 horas cuando existen emergencias asociadas a las lluvias.

Sectores con más emergencias por lluvias en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas emergencias por lluvias se registraron en Quito entre septiembre y octubre de 2026? El Distrito Metropolitano de Quito registró 351 eventos asociados a las lluvias entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, según el balance del COE Metropolitano.

Contexto: Los eventos incluyeron inundaciones, caídas de árboles, movimientos en masa, colapsos estructurales, desbordamientos, incidentes por vientos fuertes y una descarga atmosférica. ❓ ¿Qué administraciones zonales de Quito concentraron más emergencias por lluvias? Eugenio Espejo, La Mariscal y La Delicia concentraron 222 emergencias, equivalentes al 63,2% del total registrado entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026.

Contexto: Eugenio Espejo encabezó el balance con 127 eventos, seguida de La Mariscal, con 59, y La Delicia, con 36. Las tres administraciones zonales reunieron casi dos tercios de las emergencias reportadas en ese período. ❓ ¿Qué tipo de emergencia fue más frecuente durante las lluvias de octubre en Quito? Las inundaciones fueron la emergencia más frecuente, con 248 casos de acumulación de agua en calles, avenidas y otros sectores. Representaron el 70,7% de los 351 eventos registrados.

Contexto: El balance del COE Metropolitano también contabilizó 50 caídas de árboles, 25 movimientos en masa, 22 colapsos estructurales, tres desbordamientos, dos incidentes asociados a vientos fuertes y una descarga atmosférica. ❓ ¿Cuántas caídas de árboles y movimientos en masa se reportaron en Quito durante la temporada lluviosa? Entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026 se reportaron 50 caídas de árboles y 25 movimientos en masa, según el balance del COE Metropolitano.

Contexto: Estas emergencias forman parte de los 351 eventos asociados a las lluvias registrados en el Distrito Metropolitano de Quito durante ese período. ❓ ¿Qué ocurre después de una inundación en Quito? Después de controlar la emergencia, las instituciones municipales realizan labores de limpieza para retirar lodo, hojas, ramas, basura, escombros y otros residuos que quedan en la vía pública.

Contexto: Las precipitaciones pueden arrastrar tierra y material vegetal, mientras que las caídas de árboles, los movimientos de tierra y los daños en la infraestructura también generan residuos. Por ello, la atención no termina cuando desaparece el agua acumulada. ❓ ¿A dónde llevan los escombros retirados durante las emergencias por lluvias en Quito? Los residuos y escombros retirados durante las emergencias se trasladan a las escombreras administradas por Emgirs, según informó el COE Metropolitano.

Contexto: La disposición del material se realiza en la instalación más cercana al lugar afectado para facilitar las operaciones y agilizar la limpieza de las zonas intervenidas.

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