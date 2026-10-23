Conductores reportan fuertes lluvias en el sur de Quito y los valles

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Una jornada de precipitaciones altera la movilidad en varios puntos de la capital este viernes 23 de octubre de 2026, luego de que varios conductores notificaron la presencia de lluvias en el sur de Quito. El temporal generó calzadas mojadas, empozamientos de agua y caída de granizo en la zona del valle de Conocoto, situación que obligó a los organismos de auxilio a solicitar una reducción prudente de velocidad en las vías de mayor tránsito vehicular.

Afectaciones viales por las lluvias en el sur de Quito

Las complicaciones en el flujo automotor se sintieron con fuerza debido a las lluvias en el sur de Quito.

Las precipitaciones se concentraron en barrios como Chiriyacu, El Recreo, la avenida Napo y el sector de La Ferroviaria, Guajaló. En estos puntos, la acumulación de aguas pluviales redujo la visibilidad de los conductores y obligó al transporte público y privado a circular con lentitud para esquivar tramos anegados sobre la calzada.

Caída de granizo en la parroquia de Conocoto

El temporal mostró episodios de mayor fuerza hacia la zona de los valles interandinos.

En la parroquia de Conocoto se confirmó la caída de granizo acompañada de fuertes aguaceros. Los habitantes del sector reportaron el descenso repentino de temperatura y el arrastre de agua lluvia hacia los sistemas de sumideros durante las primeras horas de la tarde.

Monitoreo por cámaras en la avenida Maldonado

Los puntos críticos de circulación en el sur de la ciudad se mantienen bajo observación técnica continua.

El sistema de videovigilancia registró acumulación de agua y dispuso seguimiento preventivo en dos intersecciones específicas de la avenida Pedro Vicente Maldonado: en su cruce con la calle Leónidas Doubles y en la intersección con la calle General Julio Andrade, en el sector de El Recreo. En ambos tramos se instó a los usuarios a conducir con precaución y conservar la distancia de frenado.

Gracias al sistema de #videovigilanciaECU911 se brinda un monitoreo preventivo por presencia de lluvias en los sectores de: 📍Av. P. V. Maldonado y Leónidas Doubles 📍Av. P. V. Maldonado y Gral. Julio Andrade ✅ Conduzca con precaución y reduzca la velocidad. https://t.co/5TeKn5ETpn — Coordinación Zonal 2-9 ECU 911 Quito (@ECU911Quito) October 23, 2026

Pronóstico de tormentas en tres provincias del país

El fenómeno climático que impacta a la capital responde a una inestabilidad atmosférica de cobertura regional.

Los reportes meteorológicos del Inamhi confirmaron el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Sucumbíos. De acuerdo con las previsiones técnicas, estas condiciones persistirán durante las próximas horas y tenderán a extenderse hacia otras localidades de la región Litoral ecuatoriana.

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