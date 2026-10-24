Quito tendrá lluvias y tormentas eléctricas la tarde de este sábado 24 de octubre

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

El Inamhi pronosticó lluvias en Quito durante la tarde de este sábado 24 de octubre de 2026, acompañadas de tormentas eléctricas que tendrán mayor intensidad en el sur de la capital y sus valles.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que el cielo permanecerá parcialmente nublado y ocasionalmente nublado, mientras continúa vigente la advertencia meteorológica número 82.

Quito y Pichincha tendrán lluvias este sábado

Según el pronóstico del Inamhi para Pichincha, las precipitaciones se presentarán durante la tarde en Quito, con chubascos y actividad eléctrica.

Las tormentas más intensas están previstas para los sectores del sur de la ciudad y los valles.

En el noroccidente de Pichincha también se esperan lluvias de intensidad variable durante la jornada.

El organismo mantiene activa la advertencia número 82 ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado.

#PronósticoPichincha | Sábado, 24 de octubre: Cielo parcial a ocasional nublado, lluvias y chubascos en la tarde en Quito acompañado de tormentas eléctricas de mayor intensidad al sur y valles⛈️. Lluvias de variable intensidad al noroccidente de Pichincha

🟠Advertencia#82 Vigente pic.twitter.com/IXx0zH5cFU — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 24, 2026

Inamhi reporta tormentas en Esmeraldas, Manabí y Los Ríos

A las 06:50 de este sábado, el instituto informó sobre lluvias y tormentas eléctricas en Esmeraldas, Manabí y Los Ríos.

Las precipitaciones se registraban de manera puntual en localidades de estas tres provincias de la Costa ecuatoriana.

Según el reporte meteorológico, las lluvias podrían persistir durante las próximas horas.

Este escenario coincide con el monitoreo de las condiciones climáticas que atraviesa Ecuador durante octubre.

🛰️ #MonitoreoSatelitalEc | Sábado 24/10 (06h50): Se observan lluvias puntuales con tormentas eléctricas en localidades de #Esmeraldas, #Manabí, y #LosRios. Se prevé que persistan durante las próximas horas 🌧️

🟠Advertencia#82 Vigente pic.twitter.com/ZDx9SVgG4t — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 24, 2026

Fenómeno El Niño intensifica condiciones climáticas en Ecuador

El informe técnico difundido el viernes 23 de octubre señala que el fenómeno El Niño entró en su fase de mayor intensidad.

Los reportes del Inamhi y del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño advierten sobre precipitaciones más frecuentes y fuertes durante los próximos meses, especialmente en el Litoral.

Las mediciones registraron una temperatura oceánica de 25,9 grados centígrados frente a Ecuador y el norte de Perú.

Esta cifra representa una anomalía térmica de 5,2 grados respecto de los valores habituales.

El monitoreo mantiene el evento en condición activa, mientras las poblaciones costeras se preparan ante posibles inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos.

Las autoridades han activado planes de contingencia y asistencia humanitaria ante el incremento de los riesgos asociados a las precipitaciones.

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