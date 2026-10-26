Varios sectores del norte de Quito reportan cortes de luz

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Varios sectores del norte de Quito reportaron cortes de luz desde aproximadamente el mediodía de este lunes 26 de octubre de 2026. Las interrupciones del servicio eléctrico afectaron a zonas como La Carolina, Iñaquito y Benalcázar, además de puntos cercanos a las avenidas Amazonas, Naciones Unidas y 10 de Agosto.

Hasta la publicación de esta noticia, la Empresa Eléctrica Quito no informó las causas de las interrupciones. Los reportes de cortes coincidieron con una jornada de fuertes lluvias en la capital, que también provocaron dificultades de movilidad en sectores del sur.

Cortes de luz en La Carolina, Iñaquito y Benalcázar

Los reportes ciudadanos alertaron sobre la falta de electricidad en varios puntos del norte de Quito. Entre los sectores afectados figuran La Carolina, Iñaquito y Benalcázar.

También surgieron reportes en zonas cercanas a las avenidas Amazonas, Naciones Unidas y 10 de Agosto, corredores importantes para la actividad comercial y la circulación en la capital.

Lluvias complicaron la circulación en el sur de Quito

Las precipitaciones de la tarde también afectaron la movilidad en el sur de la capital, por agua acumulada en las calles que dificultó el tránsito vehicular.

Pasadas las 16:40, el ECU 911 informó que el agua cedió en ese sector y que la circulación peatonal y vehicular retomó su curso. El organismo también reportó la presencia de unidades operativas en la zona sur para atender posibles emergencias relacionadas con las lluvias.

La evolución de las condiciones en estos barrios marcó otro punto de atención durante la jornada, debido a las dificultades que el agua provocó en las vías.

COE Metropolitano identifica zonas de riesgo por las lluvias

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano identificó varios sectores de Quito con alto riesgo ante las precipitaciones. La lista incluye cinco zonas del sur de la ciudad:

Guamaní

Turubamba

Quitumbe

Chillogallo

La Ecuatoriana

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