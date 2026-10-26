Un aguacero deja las calles de Quito llenas de agua

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias que afectan a Quito este lunes 26 de octubre de 2026 provocan avenidas y calles con agua en varios sectores del sur de la capital, los reportes ciudadanos describen calles cubiertas de agua y dificultades para la circulación vehicular.

En el sector de La Lucha de los Pobres hubo mucha lluvia y agua que afectó la movilidad de las personas.

Ante las precipitaciones, las entidades municipales desplegaron equipos en distintos puntos de la ciudad para monitorear las condiciones y coordinar la atención de emergencias. El Municipio mantiene vigilancia en zonas vulnerables, mientras el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el miércoles 28 de octubre.

La emergencia coincide con una jornada de precipitaciones de alta intensidad en Pichincha. El Inamhi mantiene una advertencia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las 23:00 del miércoles 28 de octubre.

Lluvias afectan a barrios del sur y norte de Quito

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano identificó varios sectores de Quito con alto riesgo ante las precipitaciones. La lista incluye Guamaní, Turubamba, Quitumbe, Chillogallo y La Ecuatoriana, en el sur de la capital. También figuran Solanda, San Bartolo y La Mena, además de sectores del norte.

En el norte en sectores como Las Casas Bajo, donde la semana pasada la granizada arrastró vehículos e inundó negocios y casas en las calles Versalles y Luis Mosquera, también se registró una lluvia fuerte, sin afectaciones graves.



En el sector del antiguo aeropuerto (La Prensa), El Bosque, El Pinar también hubo alerta de lluvias en redes sociales, sin hasta el momento registrarse problemas graves.

Tormenta eléctrica se acerca al centro de Quito

Un reporte meteorológico difundido a las 16:30 señaló la presencia de una tormenta eléctrica cerca del centro de Quito. El registro ubicó los rayos a unos dos kilómetros de esa zona, frente a una distancia aproximada de nueve kilómetros media hora antes.

El reporte contabilizó cerca de 50 rayos en un periodo de 30 minutos y describió una tormenta en desplazamiento hacia el norte. Además, identificó otro núcleo de tormenta a menos de 60 kilómetros de la capital.

En el aeropuerto de Quito, el registro también reportó lluvia moderada durante el periodo de observación previo.

⛈️ Quito, 16:30: así va la tormenta



La tormenta está encima de Quito: rayos a ~2 km del centro. 50 rayos en 30 min: se está debilitando.

Se acerca: se mueve hacia el norte (hace media hora estaba a ~9 km; ahora, a ~2 km).



Hay otra tormenta a menos de 60 km.



En el aeropuerto:… pic.twitter.com/dJ6l0Bpfkn — Amaru (@amarualertas) October 26, 2026

Municipio despliega equipos para atender las emergencias

Las entidades municipales desplegaron personal en la ciudad durante la tarde de este lunes. Sus equipos mantienen un monitoreo permanente en diferentes sectores para identificar situaciones que requieran una respuesta institucional rápida y precautelar la seguridad de los ciudadanos.

El COE Metropolitano coordina las acciones con la Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), el Cuerpo de Bomberos y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En territorio, las brigadas y los técnicos municipales ejecutan labores de mantenimiento preventivo, monitoreo con equipos instrumentales y patrullajes constantes. La vigilancia se concentra en quebradas, laderas y zonas de alta sensibilidad, donde las lluvias pueden elevar el riesgo de emergencias.

Inamhi advierte lluvias intensas hasta el miércoles 28 de octubre

El Inamhi reportó precipitaciones de alta intensidad en Pichincha durante este lunes. La advertencia meteorológica contempla lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las 23:00 del miércoles 28 de octubre.

La alerta también comprende otras provincias del país, entre ellas Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Las condiciones previstas elevan el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos e inundaciones.

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