En más de diez provincias las vías están afectadas por las lluvias

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Los efectos de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño obligan a intensificar los trabajos de mantenimiento y recuperación vial en distintas provincias de Ecuador. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) ejecuta labores de limpieza de deslizamientos, retiro de lodo y escombros, mantenimiento de drenajes y mejoramiento de carreteras en la Costa, Sierra y Amazonía.

Las intervenciones incluyen vías estratégicas de Zamora Chinchipe, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Chimborazo, Carchi, Sucumbíos e Imbabura. En varios tramos, las cuadrillas utilizan maquinaria pesada para retirar material que dificulta la circulación y recuperar la conectividad entre comunidades.

Zamora y Loja mantienen trabajos en la vía E50

En la carretera E50, que conecta Zamora con Loja, el personal ejecuta labores de limpieza y desalojo de material de arrastre en el sector El Tiro, ubicado en el límite provincial.

Los trabajos incluyen el uso de una cargadora en El Porvenir y una retroexcavadora, un volquete y una plataforma en Soñaderos. La vía permanece habilitada para el tránsito vehicular.

#Zamora | Continuamos con los trabajos de limpieza y desalojo de material de arrastre en la vía E50, Zamora–Loja, sector límite provincial (El Tiro).



🚜 Intervenimos con maquinaria en los sectores:

📍 El Porvenir: cargadora.

📍 Soñaderos: retroexcavadora, volquete y plataforma.… pic.twitter.com/7Zc6mwNHt2 — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) November 6, 2026

El Oro interviene puentes y carreteras afectadas por las lluvias

En la provincia de El Oro, el MIT ejecuta varias acciones para mantener la conectividad. En el tramo El Cambio-La Iberia, de la Troncal E25, instaló un puente peatonal provisional para facilitar el cruce de los habitantes mientras avanzan las obras de remediación.

Los trabajos también incluyen la colocación de una tubería para recuperar la conectividad vial. En la carretera Arenillas-Puente Puyango E25, el personal retira material de deslizamientos en el sector Las Lajas.

En la vía Piñas-Saracay E585, las cuadrillas realizan bacheo asfáltico. Además, el proyecto del puente sobre el río Pindo continúa como parte de las obras de conexión entre El Oro y Loja, con una inversión de 7,4 millones de dólares.

En la carretera Buenavista-Atahualpa E585, a la altura del kilómetro 18, el MIT construye una variante para mantener la movilidad.

Manabí, Santa Elena y Esmeraldas ejecutan limpieza vial

En Manabí, los equipos trabajan en el puente sobre el río Ayampe, en la vía E15, tramo Puerto Cayo-Puerto López. La intervención consiste en retirar palizada y material que llegó a la estructura por un deslizamiento asociado a las lluvias.

En Santa Elena, el personal limpia el lodo que obstaculizaba el carril derecho de la vía E15. Estas labores buscan recuperar las condiciones de circulación en el corredor.

En Esmeraldas, las cuadrillas intervienen los sistemas de drenaje del sector Pegue, en la E15 Norte. El objetivo consiste en mejorar la evacuación de aguas lluvias y reducir posibles afectaciones en la infraestructura.

Chimborazo registra trabajos en la vía Alausí-Chunchi

En la provincia de Chimborazo, las autoridades supervisaron las labores de limpieza y atención en la carretera E35, tramo Alausí-Chunchi, sector Zunag, tras un deslizamiento.

Carchi, Sucumbíos e Imbabura también intervienen sus carreteras

En Carchi, el MIT realiza mantenimiento preventivo en la vía E10, sector El Carmelo, en el cantón Tulcán.

En Sucumbíos, los trabajos se concentran en el kilómetro 31 de la vía E10, tramo Nueva Loja-Puerto El Carmen, sector Chiritza. Las cuadrillas mejoran la capa de rodadura, afectada por las precipitaciones en la Amazonía.

En Imbabura, la intervención comprende aproximadamente 15 kilómetros de la vía E29 Otavalo-Selva Alegre-Las Golondrinas, en el sector Charcos. El personal ejecuta trabajos de conformación vial para recuperar las condiciones de este corredor.

Cierre vial en Catamayo por romería de la Virgen de El Cisne

A las intervenciones por las lluvias se suma una restricción programada en Loja. El MIT anunció el cierre de la vía Catamayo-San Pedro de la Bendita E50 este sábado 7 de noviembre, entre las 12:00 y las 18:00, debido a la romería de la imagen de la Virgen de El Cisne.

La medida corresponde a una actividad religiosa y no a una afectación por el fenómeno de El Niño.

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