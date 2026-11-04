El Niño pone en riesgo 110 000 hectáreas de camarón ecuatoriano en un año de ventas récord

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El camarón ecuatoriano lleva ocho meses consecutivos de incremento en sus exportaciones tanto en ventas como en volumen, según las cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Pero ese buen desempeño se enfrenta a los cortes de luz y el incremento de la tarifa eléctrica, encarecimiento de los combustibles, la harina y el aceite de pescado usado en la industria, dijo la Cámara a inicios de octubre en un comunicado. Otra amenaza es el fenómeno de El Niño.
En ocho meses de 2026, el camarón ecuatoriano acumuló exportaciones por 6 561 millones de dólares, según Expordata de Fedexpor; en el mismo periodo de 2025 se vendieron 4 942 millones de dólares, según la información de la CNA.
Los mercados de exportación del producto estrella de Ecuador tienen un comportamiento distinto en este 2026. Estados Unidos es el mercado que más despega en la compra del camarón ecuatoriano, según el Banco Central.
Hasta agosto, las ventas de este producto a Estados Unidos crecieron un 48% con 1 910 millones de dólares, mientras que en volumen subieron 36%, indica la data de Expordata de Fedexpor.
Además, ese mercado paga un mejor valor por libra frente a China. Aunque en general, los precios de la libra del crustáceo han venido cayendo.
De acuerdo con los datos de la Cámara, el precio promedio a mayo de 2026 fue de 2,32 dólares y la última vez que subió fue en octubre de 2025 cuando estuvo en 2,54 dólares.
China compra menos en 2026, sin embargo, sigue siendo el mayor y primer comprador del camarón ecuatoriano. Del total de libras exportadas hasta mayo, el 50,4% fue al país asiático. En 2025, representaba el 54,3%, se detalla en la estadística de la Cámara.
Hasta agosto, Ecuador le vendió a China 2 612 millones de dólares en camarón, con un incremento del 16%, pero el volumen creció un 22%.
La Unión Europea cambió de rumbo en sus compras del producto ecuatoriano para este 2026. Las ventas crecieron 36% en 2025, pero en 2026 cayeron -4% de enero a agosto, indica Expordata. En total se exportaron 1 099 millones de dólares en los ocho meses.
La Cámara Nacional de Acuacultura calcula que alrededor de 110 000 hectáreas de cultivo de camarón se encuentran potencialmente expuestas a inundaciones por El Niño, principalmente en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas.
Esta superficie representa una parte muy importante de la infraestructura productiva del sector y responde, fundamentalmente, a que las camaroneras se encuentran en zonas bajas y próximas a estuarios, ríos y otros cuerpos de agua. Pero, aclara que no significa que las 110 000 hectáreas vayan a inundarse.
El riesgo no se limita a la inundación de las piscinas. Un evento severo puede provocar rotura de muros, pérdida de biomasa, disminuciones bruscas de salinidad, deterioro de la calidad del agua, interrupciones eléctricas, problemas sanitarios y dificultades para transportar alimento, combustible, insumos y camarón cosechado.
Este sector ya tuvo experiencia durante El Niño 1997–1998. Aproximadamente 3 400 hectáreas sufrieron pérdidas por daños de infraestructura estimados en cerca de 8 millones dólares. Aunque el sector compensó parte de esos daños mediante incrementos de producción asociados a las condiciones oceanográficas favorables, el evento demostró la alta vulnerabilidad física de las granjas.
Según la Cámara, a nivel sanitario, las intensas lluvias producen una disminución rápida de la salinidad, que se necesita para el camarón. Eso puede incidir en su crecimiento, reducir el oxígeno o afectar la concentración de nutrientes.
En lo logístico y operativo, las inundaciones pueden volver intransitables los caminos internos y accesos a las granjas, dificultando el ingreso de alimento balanceado, combustible, insumos, personal, equipos de mantenimiento y vehículos de cosecha.
Otro efecto crítico es la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica. Inundaciones o humedad excesiva pueden afectar tableros eléctricos, transformadores, generadores, aireadores y sistemas automáticos de alimentación. Una falla de energía durante varias horas, especialmente de noche, puede convertirse rápidamente en una emergencia por falta de oxígeno.
El sector realiza coordinaciones con la Prefectura del Guayas para identificar las zonas de mayor riesgo, analizar posibles escenarios de afectación y evaluar las medidas que se adoptarán, indicó la Cámara.
A este escenario de El Niño, la Cámara Nacional de Acuacultura añade otros. Según el gremio, producir camarón cuesta cada vez más. El gremio asegura que “la acumulación de costos pone en riesgo la continuidad de empresas de la cadena camaronera”. Menciona que el incremento de la tarifa eléctrica se suma al encarecimiento de los combustibles, la harina y el aceite de pescado, y a las presiones sobre otros insumos agrícolas utilizados en la producción de alimento para camarón.
Por estos costos, dice que en juego la capacidad de seguir operando y sostener empleos. “Competimos en mercados internacionales donde no podemos trasladar automáticamente cada nuevo costo al precio de venta, mientras productores de países como India acceden a energía más barata”.
Los cortes de energía afectan a los laboratorios y las fincas que trabajan con animales vivos; las plantas procesadoras y la logística dependen de una cadena de frío continua. Una desconexión prolongada puede causar pérdidas que no se recuperan cuando vuelve la electricidad.
Exportaciones de camarón ecuatoriano
Ecuador exportó 6 561 millones de dólares en camarón entre enero y agosto de 2026. Las exportaciones de camarón suman ocho meses consecutivos de alza en ventas y en volumen, según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Estados Unidos y China sostienen ese crecimiento. La Unión Europea, en cambio, redujo sus compras 4% hasta agosto, a 1 099 millones de dólares, después de un alza de 36% en 2025.
Estados Unidos. Hasta agosto de 2026, Ecuador le vendió 1 910 millones de dólares en camarón, 48% más que en el mismo período de 2025. En volumen, los envíos a Estados Unidos subieron 36%, según el reporte Expordata de Fedexpor. Ese mercado también paga un mejor precio por libra que China, aunque el precio promedio del camarón tiende a la baja en todos los destinos.
China. El país asiático recibió el 50,4% de las libras de camarón que Ecuador exportó hasta mayo de 2026. La participación de China bajó frente a 2025, cuando llegó a 54,3%, según la estadística de la CNA. Aun así, Ecuador le vendió 2 612 millones de dólares en camarón hasta agosto de 2026, con un alza de 16% en valor y de 22% en volumen.
El precio promedio de la libra de camarón fue de 2,32 dólares a mayo de 2026, según la CNA. La última subida del precio ocurrió en octubre de 2025, cuando la libra llegó a 2,54 dólares. Al mismo tiempo, producir camarón cuesta más por el alza de la tarifa eléctrica, los combustibles, la harina y el aceite de pescado. La CNA advierte que el sector compite en mercados internacionales donde no puede trasladar cada nuevo costo al precio de venta.
Alrededor de 110 000 hectáreas de cultivo de camarón están potencialmente expuestas a inundaciones por El Niño en Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, según la CNA.
La CNA aclara que esa cifra no significa que toda la superficie vaya a inundarse. Las lluvias intensas pueden reducir la salinidad del agua, romper muros, dañar equipos eléctricos y bloquear el acceso a las granjas. Durante El Niño de 1997-1998, unas 3 400 hectáreas sufrieron daños en su infraestructura por cerca de 8 millones de dólares.