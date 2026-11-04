El Niño pone en riesgo 110 000 hectáreas de camarón ecuatoriano en un año de ventas récord

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El camarón ecuatoriano lleva ocho meses consecutivos de incremento en sus exportaciones tanto en ventas como en volumen, según las cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Pero ese buen desempeño se enfrenta a los cortes de luz y el incremento de la tarifa eléctrica, encarecimiento de los combustibles, la harina y el aceite de pescado usado en la industria, dijo la Cámara a inicios de octubre en un comunicado. Otra amenaza es el fenómeno de El Niño.

Incremento de exportaciones del camarón ecuatoriano

En ocho meses de 2026, el camarón ecuatoriano acumuló exportaciones por 6 561 millones de dólares, según Expordata de Fedexpor; en el mismo periodo de 2025 se vendieron 4 942 millones de dólares, según la información de la CNA.

Los mercados de exportación del producto estrella de Ecuador tienen un comportamiento distinto en este 2026. Estados Unidos es el mercado que más despega en la compra del camarón ecuatoriano, según el Banco Central.

Hasta agosto, las ventas de este producto a Estados Unidos crecieron un 48% con 1 910 millones de dólares, mientras que en volumen subieron 36%, indica la data de Expordata de Fedexpor.

Además, ese mercado paga un mejor valor por libra frente a China. Aunque en general, los precios de la libra del crustáceo han venido cayendo.

De acuerdo con los datos de la Cámara, el precio promedio a mayo de 2026 fue de 2,32 dólares y la última vez que subió fue en octubre de 2025 cuando estuvo en 2,54 dólares.

China y la Unión Europea compran menos camarón ecuatoriano

China compra menos en 2026, sin embargo, sigue siendo el mayor y primer comprador del camarón ecuatoriano. Del total de libras exportadas hasta mayo, el 50,4% fue al país asiático. En 2025, representaba el 54,3%, se detalla en la estadística de la Cámara.

Hasta agosto, Ecuador le vendió a China 2 612 millones de dólares en camarón, con un incremento del 16%, pero el volumen creció un 22%.

La Unión Europea cambió de rumbo en sus compras del producto ecuatoriano para este 2026. Las ventas crecieron 36% en 2025, pero en 2026 cayeron -4% de enero a agosto, indica Expordata. En total se exportaron 1 099 millones de dólares en los ocho meses.

El camarón frente al fenómeno de El Niño

La Cámara Nacional de Acuacultura calcula que alrededor de 110 000 hectáreas de cultivo de camarón se encuentran potencialmente expuestas a inundaciones por El Niño, principalmente en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas.

Esta superficie representa una parte muy importante de la infraestructura productiva del sector y responde, fundamentalmente, a que las camaroneras se encuentran en zonas bajas y próximas a estuarios, ríos y otros cuerpos de agua. Pero, aclara que no significa que las 110 000 hectáreas vayan a inundarse.

El riesgo no se limita a la inundación de las piscinas. Un evento severo puede provocar rotura de muros, pérdida de biomasa, disminuciones bruscas de salinidad, deterioro de la calidad del agua, interrupciones eléctricas, problemas sanitarios y dificultades para transportar alimento, combustible, insumos y camarón cosechado.

Este sector ya tuvo experiencia durante El Niño 1997–1998. Aproximadamente 3 400 hectáreas sufrieron pérdidas por daños de infraestructura estimados en cerca de 8 millones dólares. Aunque el sector compensó parte de esos daños mediante incrementos de producción asociados a las condiciones oceanográficas favorables, el evento demostró la alta vulnerabilidad física de las granjas.

Los efectos en la producción

Según la Cámara, a nivel sanitario, las intensas lluvias producen una disminución rápida de la salinidad, que se necesita para el camarón. Eso puede incidir en su crecimiento, reducir el oxígeno o afectar la concentración de nutrientes.

En lo logístico y operativo, las inundaciones pueden volver intransitables los caminos internos y accesos a las granjas, dificultando el ingreso de alimento balanceado, combustible, insumos, personal, equipos de mantenimiento y vehículos de cosecha.

Otro efecto crítico es la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica. Inundaciones o humedad excesiva pueden afectar tableros eléctricos, transformadores, generadores, aireadores y sistemas automáticos de alimentación. Una falla de energía durante varias horas, especialmente de noche, puede convertirse rápidamente en una emergencia por falta de oxígeno.

El sector realiza coordinaciones con la Prefectura del Guayas para identificar las zonas de mayor riesgo, analizar posibles escenarios de afectación y evaluar las medidas que se adoptarán, indicó la Cámara.

La producción de camarón es más cara, segun el gremio

A este escenario de El Niño, la Cámara Nacional de Acuacultura añade otros. Según el gremio, producir camarón cuesta cada vez más. El gremio asegura que “la acumulación de costos pone en riesgo la continuidad de empresas de la cadena camaronera”. Menciona que el incremento de la tarifa eléctrica se suma al encarecimiento de los combustibles, la harina y el aceite de pescado, y a las presiones sobre otros insumos agrícolas utilizados en la producción de alimento para camarón.

Por estos costos, dice que en juego la capacidad de seguir operando y sostener empleos. “Competimos en mercados internacionales donde no podemos trasladar automáticamente cada nuevo costo al precio de venta, mientras productores de países como India acceden a energía más barata”.

Los cortes de energía afectan a los laboratorios y las fincas que trabajan con animales vivos; las plantas procesadoras y la logística dependen de una cadena de frío continua. Una desconexión prolongada puede causar pérdidas que no se recuperan cuando vuelve la electricidad.

Exportaciones de camarón ecuatoriano

Preguntas sobre el camarón ecuatoriano