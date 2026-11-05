Bancos ecuatorianos preparan alternativas de crédito ante el impacto del fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 que sus entidades mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno de El Niño en el país. El objetivo consiste en anticipar las necesidades de hogares y empresas que enfrenten dificultades económicas por las lluvias e inundaciones y ofrecer alternativas financieras para atender sus obligaciones crediticias.

El gremio informó que los bancos realizan análisis preventivos en las zonas donde prevén un mayor impacto climático. Estas evaluaciones buscan identificar a los clientes cuya capacidad de pago podría disminuir por las consecuencias de la emergencia.

Asobanca también señaló que la solidez del sistema financiero y el manejo técnico de los depósitos permiten a las entidades acompañar a sus usuarios durante este periodo.

#COMUNICADO | Los bancos privados ante el impacto del fenómeno de El Niño. pic.twitter.com/iZML3MEFU1 — Asobanca (@asobancos) November 5, 2026

Bancos monitorean las zonas con mayor riesgo por El Niño

Las instituciones financieras privadas mantienen análisis de impacto en las regiones vulnerables al fenómeno climático. Con esta información, buscan anticipar las necesidades de los hogares y sectores productivos que podrían enfrentar pérdidas económicas por las lluvias y posibles inundaciones.

La Asociación explicó que el apoyo contempla alternativas para los clientes que registren dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Cada usuario podrá acudir a su entidad bancaria para revisar su situación económica y acordar una opción dentro de la normativa vigente.

El gremio también recordó que las entidades deben proteger los recursos de sus depositantes durante este proceso. La atención a los clientes afectados debe mantener ese principio como prioridad.

Depósitos de la banca privada superan los 64 000 millones de dólares

Asobanca presentó cifras del sistema financiero privado con corte a septiembre de 2026. En ese mes, los depósitos alcanzaron USD 64 694 millones, un crecimiento del 12% frente a septiembre de 2025.

La solvencia bancaria llegó al 13,4%, un indicador que supera el mínimo del 9% que exige la normativa ecuatoriana. Este porcentaje refleja la capacidad de las entidades para respaldar sus operaciones frente a posibles riesgos financieros.

Por otra parte, la morosidad de la cartera de crédito se ubicó en 2,94% en septiembre de 2026. El indicador registró una reducción de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

Estas cifras forman parte de los argumentos que Asobanca expuso sobre la capacidad del sistema bancario para atender a sus clientes ante posibles dificultades económicas.

Refinanciamiento y reestructuración

Los clientes que enfrenten problemas para cumplir con sus cuotas podrán conversar directamente con su banco sobre las opciones que contempla la legislación ecuatoriana. Entre los mecanismos disponibles constan el refinanciamiento y la reestructuración de créditos.

Estas alternativas permiten modificar las condiciones de una obligación financiera. Por ejemplo, el banco y el cliente pueden acordar cuotas de menor valor o ampliar el plazo para cancelar el crédito, de acuerdo con la situación particular y las condiciones aplicables.

Asobanca explicó que estos mecanismos buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones cuando una emergencia afecta los ingresos de hogares o empresas.

El gremio señaló que cada entidad analizará los casos de sus clientes para definir las alternativas que correspondan. El proceso deberá mantener como prioridad la protección de los depósitos que millones de ecuatorianos confían a la banca privada.

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