El fenómeno de El Niño deja ríos desbordados en Esmeraldas y Pastaza

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

El fenómeno de El Niño causó el desbordamiento de nueve ríos e inundaciones en las provincias de Esmeraldas y Pastaza hasta este 3 de octubre de 2026.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó afectaciones directas a 800 familias en el cantón Muisne, además de viviendas destruidas por las fuertes lluvias.

¿Qué ríos se desbordaron por el fenómeno de El Niño?

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que en Esmeraldas se desbordaron los ríos Salima, Repartidero, Sucio, Muisne, Atacames y un afluente en Chamanga.

Medios locales detallaron que la fuerza del agua anegó varios sectores poblados.

Por otro lado, en la provincia de Pastaza se registraron desbordamientos en los ríos Bataboro, Tiwino y Shiripuno Conanaco, ubicados dentro del cantón Arajuno.

Para entender la magnitud del impacto económico y preventivo a nivel regional, también puedes revisar cómo la alerta por el fenómeno de El Niño activó los fondos de la CAF para responder a las emergencias en Ecuador.

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 02 de octubre 2026, con corte a las 19h00.



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. pic.twitter.com/4loDmm4vvc — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 3, 2026

Impacto de las inundaciones en Muisne

El cantón Muisne registra los mayores daños materiales e infraestructura afectada.

Reportes de medios locales confirman que cuatro casas fueron destruidas por la corriente y otras cuatro quedaron inhabitables.

Además, unas 3 200 personas intentan rescatar sus pertenencias de los inmuebles cubiertos por el agua.

Pero las consecuencias del invierno no se limitan únicamente al sector poblacional; hay otra parte de esta historia que golpea fuertemente al sector agrícola. Conoce más sobre las 40 000 hectáreas de caña de azúcar que quedaron sin cosechar en Ecuador por el fenómeno de El Niño.

Asistencia y monitoreo en las zonas afectadas

Las autoridades mantienen la entrega de asistencia humanitaria a los damnificados en Esmeraldas.

Los organismos de rescate continúan con el seguimiento constante de las zonas de riesgo ante posibles nuevos incrementos en los caudales.

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