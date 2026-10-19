Medio metro más alto y 6 grados más caliente, así está el mar de Ecuador por El Niño

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El buque Orión encontró agua del mar con una temperatura de 20 grados a 120 metros de profundidad del océano Pacífico, donde lo habitual son 14 o 16, por causa del fenómeno de El Niño, frente a Ecuador.

La investigadora Leonor Vera, oceanógrafa del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), explicó que el mar ecuatoriano marca alrededor de 27 grados desde el continente hasta las islas Galápagos. Esta información proviene de la expedición del buque Orión, que zarpó el 1 de septiembre y navegó cerca de 12 días hasta las islas.

En su reciente publicación, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que se prevé que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental alcancen niveles récord durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Esto refleja el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que influirá en los patrones climáticos y afectará a las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo.

Estas condiciones se están cumpliendo en Ecuador. Las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo y otras se han inundado tras las intensas precipitaciones y el desbordamiento de los ríos.

Las lluvias se adelantaron en Ecuador debido al calentamiento del mar frente a Ecuador y Perú. Ese calor genera humedad y lluvias. La oceanógrafa Vera comentó que el agua del mar muestra una temperatura casi uniforme en todo el trayecto. En condiciones normales, los valores cambian de una zona a otra y bajan hacia el oeste de Galápagos. Esta vez no.

Al inicio del crucero, en los primeros días de septiembre, los sensores registraron 26 grados. Cerca de Galápagos, hacia el 10 de septiembre, el valor subió. Con esas cifras, las anomalías en la superficie oscilan entre 2 y 4 grados por encima de lo esperado.

Tanto en la superficie como en las profundidades del Pacífico, el buque Orión encontró una temperatura de 20 grados entre los 100 y 120 metros en toda la franja entre el continente y Galápagos. A los 100 metros, el mar suele marcar entre 14 y 16 grados. En general, esa alta temperatura se encuentra entre los 40 y 50 metros de profundidad.

Temperaturas de las columnas de aguas superan entre 5 y 6 grados

La anomalía subsuperficial del mar es alta, según los datos recabados. En la columna de agua, las anomalías superan entre 5 y 6 grados, indicó Vera. “Eso es bastante fuerte, bastante cálido”. Según ella, es “una condición no vista antes”. La investigadora indicó que realmente este Niño aparentemente es el más fuerte y por encima de los fenómeno de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998.

En su publicación semanal, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) informó que durante la semana del 4 al 10 de octubre, se mantuvieron las anomalías cálidas de la Temperatura Superficial del Mar en el Pacífico Ecuatorial. Alcanzando valores cercanos a 6 grados con mayor intensidad frente a las costas de Ecuador y Perú.

¿De dónde sale tanto calor? La investigadora del Inocar explicó que se debe a dos ingresos de aguas cálidas. Uno llega desde la cuenca de Panamá, en el norte. El otro entra desde el Pacífico central, en el oeste. Ese flujo calienta el mar ecuatoriano y también las aguas al norte y al sur del país.

En definitiva, el fenómeno de El Niño está firmemente establecido y se está fortaleciendo rápidamente. Las previsiones de la OMM indican una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027, convirtiéndose potencialmente en uno de los más intensos desde al menos 1950, declaró la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

Temperaturas altas del mar por El Niño frente a Ecuador y Perú

La región El Niño 1+2 cubre el mar frente al continente hasta el este de las Galápagos en Ecuador y el norte de Perú. Allí la temperatura ronda los 26 y 27 grados, con anomalías de entre 2 y 3 grados. Para esta época, Vera lo describe como “muy, muy fuerte”.

En el último informe del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) se detalla que hasta el 23 de septiembre, la región Niño 1+2 registró una temperatura superficial del mar de 25,4 °C y una anomalía de más de 4,7 grados.

Frente al golfo de Guayaquil, las anomalías pasaron de 5 grados. Desde ese punto sale una lengua de agua cálida, alargada, que avanza hacia el oeste y llega un poco más allá de Galápagos. En toda esa franja, el mar supera entre 4 y 5 grados su valor normal.

El calentamiento del mar comenzó en marzo, según los estudios de los expertos del fenómeno de El Niño, y se ha sostenido desde entonces. En septiembre, las anomalías llegaron a algo más de 5 grados. Las primeras semanas de octubre mantienen esa magnitud.

En la región Niño 3.4, más lejana a Ecuador y Perú, el calentamiento es menor, aunque se acerca a 3 grados de anomalía. Esa influencia desde el oeste calentó todavía más las costas ecuatorianas.

Para lo que resta del año, la temperatura del mar subirá por el ciclo de la estación lluviosa. La fuente no prevé una baja de la anomalía. “La parte atmosférica también se está acoplando de tal forma que se van a producir precipitaciones muy fuertes, al menos en la parte litoral”, advirtió Vera

Nivel del mar en Esmeraldas sube 50 centímetros

Con El Niño, el nivel del mar frente a Esmeraldas se elevó 50 centímetros, reveló la oceanógrafa. En el último informe del Erfen del 1 de octubre, las anomalías del nivel del mar, asociadas al calentamiento y a la dinámica oceánica, alcanzaron aproximadamente 45 cm en sectores del Pacífico centro-oriental, 40 cm alrededor de Galápagos y 35 cm frente a la costa ecuatoriana.

Este comportamiento es consistente con la presencia de una extensa capa de agua cálida, la profundización de la termoclina y la propagación de ondas Kelvin cálidas o de hundimiento hacia Sudamérica, indicó el Erfen

El salto a los 50 centímetros ocurrió en la primera semana de octubre y en el registro del 12 de octubre se volvió a encontrar el mismo nivel. “No creo que vaya a subir más, pero medio metro es bastante”, manifestó Vera.

Otras zonas del Litoral muestran entre 38 y 40 centímetros. En ningúna otra área costera del país baja de 30. El fenómeno alcanza también a otros países del Pacífico Sudeste.

La causa del aumento es la expansión térmica. El agua más caliente por El Niño se expande y eleva el nivel del mar en Ecuador. Estos valores actuales se aproximan a los de 1997-1998.

Erosión y ríos sin salida en el Litoral

El mar elevado, sumado al oleaje, provoca erosión en las zonas costeras. Hay reportes de socavación de estructuras en varios puntos del país. En el último feriado, con el aguaje, el mar llegó a sitios donde no suele llegar.

Los ríos cercanos al mar dependen de la marea. En Esmeraldas, el agua de los ríos desbordados no encuentra por dónde salir. El río Guayas también responde a las mareas. Con marea alta, mar elevado y oleaje, la energía acumulada erosiona las costas y causa inundaciones temporales, incluso en zonas sin propensión a la erosión.

El fenómeno de El Niño en Ecuador

Preguntas sobre El Niño en Ecuador