Inamhi advierte sobre lluvias intensas y tormentas eléctricas en Ecuador este fin de semana

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.º 87 por la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones de Ecuador. El pronóstico rige desde las 17:00 de este viernes 13 de noviembre hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre de 2026.

El organismo prevé que las precipitaciones alcancen mayor intensidad en la región Litoral y en las estribaciones occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja. También pronostica lluvias de intensidad moderada a puntualmente fuerte en Galápagos. En la Amazonía, los eventos tendrán características entre ligeras y moderadas.

Las lluvias pueden provocar inundaciones y afectar las vías

La advertencia meteorológica señala varios riesgos asociados con las condiciones previstas. Entre ellos figura la acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones. Las precipitaciones también podrían complicar la circulación vehicular por la presencia de agua estancada, caída de árboles y niebla en las carreteras.

El Inamhi también advierte sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuerte durante el desarrollo de estos eventos.

Otro de los riesgos corresponde al incremento del caudal de ríos y otros cuerpos de agua. El organismo identifica zonas con posibilidad de crecidas y desbordamientos en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

Esta condición también podría presentarse en sectores de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

En la región Litoral, el pronóstico contempla precipitaciones entre fuertes e intensas en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro.

Para la región Interandina, el Inamhi identifica una mayor intensidad de las lluvias en las zonas occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja. Mientras tanto, en la Amazonía prevé eventos entre ligeros y moderados en las estribaciones de la cordillera de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En Galápagos, las precipitaciones tendrán intensidad moderada y podrían alcanzar niveles puntualmente fuertes.

El fenómeno de El Niño favorecerá las precipitaciones

El Inamhi explica que varios factores atmosféricos y oceánicos favorecerán las lluvias previstas para este fin de semana. Entre ellos menciona el desarrollo pleno de la fase de madurez del evento cálido de El Niño, una condición que propicia el fortalecimiento y la activación de las precipitaciones.

A este escenario se suma el tránsito de una onda Kelvin troposférica y la incidencia de la Zona de Convergencia Intertropical. La configuración de la circulación de los vientos en los diferentes niveles de la atmósfera también contribuirá a intensificar los eventos meteorológicos.

Estos factores aumentan las condiciones para que se registren lluvias de mayor intensidad en las zonas señaladas por el organismo.

La Advertencia Meteorológica N.º 87 permanecerá vigente hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre. Durante este periodo, el Inamhi mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en el país.

El organismo también indicó que, si persisten las lluvias intensas, evaluará la emisión de una nueva alerta. De esta manera, dará seguimiento a la evolución de los eventos previstos durante el fin de semana.

⚠️ #AdvertenciaMeteorológica N.º 87: lluvias y tormentas desde hoy, 17h00, hasta el domingo 15 de noviembre, 07h00. 🌧️ Mayor intensidad en el Litoral y en las estribaciones occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja. Lluvias moderadas a puntualmente fuertes en Galápagos. https://t.co/tRAhVJUmOI — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 11, 2026

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