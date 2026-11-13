Lluvias causaron inundaciones y aluviones en cuatro provincias

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Las lluvias registradas entre las 17:00 del 12 de noviembre y las 05:42 del 13 de noviembre provocaron 10 eventos adversos en las provincias de Guayas, Bolívar, Azuay y Los Ríos.

El balance preliminar indica ocho inundaciones y dos aluviones. En Guayaquil se reportaron acumulación de agua en varios sectores de la ciudad.

Guayas concentró cinco inundaciones

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que Guayas registró cinco inundaciones, convirtiéndose en la provincia con más emergencias asociadas a las lluvias.

En el cantón Guayaquil, parroquia Tenguel, se reportaron afectaciones en las calles 12 de Junio, 9 de Octubre, 24 de Mayo, Sucre, Chiriboga Parra, Virgen del Cisne, 10 de Agosto y la ciudadela Guayacanes.

En Milagro también se registraron inundaciones en los sectores Coronel Enrique Valdez, recinto Las Avispas y Camilo Andrade, en vías como la avenida Amazonas, Pedro Carbo, 24 de Mayo y Rocafuerte.

En Palestina, el reporte preliminar señala afectaciones en el barrio San Ramón, con una vivienda, una familia y tres personas afectadas.

Aluviones e inundaciones en otras provincias del Ecuador

En la provincia de Bolívar se registró un aluvión en el sector El Limón, sobre la vía Guanujo-Echeandía (E453). Según el reporte, el deslizamiento de lodo y rocas afectó aproximadamente 20 metros de la carretera e interrumpió la circulación vehicular.

En San José de Camarón también se reportó el desbordamiento del río Soloma, con acumulación de agua en las calles e incremento de su caudal.

Mientras tanto, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, sector El Cisne, provincia de Azuay, se registró una inundación debido a las lluvias de la tarde y noche del 12 de noviembre. El informe indica que las precipitaciones cesaron y el agua acumulada comenzó a desfogar.

Estero se desbordó en Los Ríos

En el cantón Ventanas, recinto La Industria, sector Chacarita, el desbordamiento del estero Las Trancas ocasionó el ingreso de agua a varias viviendas.

La evaluación preliminar reporta cinco familias afectadas, 20 personas perjudicadas y cinco viviendas con presencia de agua.

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