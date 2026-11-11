Lluvias en Ecuador y marea alta se juntan este jueves, tome precauciones

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Este jueves 12 de noviembre de 2026, los habitantes de varias provincias deberán tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias en Ecuador emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Las proyecciones detallan que las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la tarde y el final de la tarde en cantones de la Costa, Sierra y Amazonía. De manera simultánea, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) difundió los niveles máximos de marea en los principales puertos del país y advirtió que la coincidencia de pleamares con lluvias intensas o el oleaje puede incrementar el nivel del mar y generar inundaciones en zonas costeras y estuarios.

Así afectarán las lluvias en Ecuador a la región Costa

En el Litoral, el pronóstico de lluvias en Ecuador contempla precipitaciones de distinta intensidad durante la tarde de este jueves. El nivel de advertencia roja por lluvia fuerte (que varía en duración y puede prolongarse) se ubica en Balzar (Guayas) y en los cantones Mocache, Palenque y Vinces (Los Ríos).

En Guayas también se prevén lluvias normales o moderadas en Balao, Colimes, El Empalme, Guayaquil, Naranjal, Palestina, Playas, Puná, Salitre, Samborondón, Santa Lucía y Tenguel, mientras que en Alfredo Baquerizo Moreno, Daule, Durán, El Triunfo, General Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjito, Nobol, Pedro Carbo, San Jacinto de Yaguachi y Simón Bolívar habrá lloviznas.

En El Oro se pronostican lluvias normales o moderadas en El Guabo y Huaquillas, y lloviznas en Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. Esmeraldas registrará lluvias moderadas en Eloy Alfaro y Quinindé, y llovizna en San Lorenzo. En Los Ríos habrá lluvia moderada en Baba, Buena Fe, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Valencia y Ventanas, y llovizna en Babahoyo, Montalvo y Urdaneta.

Manabí tendrá lluvias moderadas en Jaramijó, Manga del Cura, Montecristi, Pichincha, Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana y Tosagua, y lloviznas en 24 de Mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Manta, Olmedo, Paján y Puerto López. En Santa Elena se prevén lluvias moderadas en La Libertad y Salinas, y llovizna en Santa Elena; mientras que toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas registrará lluvia normal o moderada.

Previsiones de precipitaciones en la Sierra y Amazonía

Para la región interandina, las lluvias en Ecuador se concentrarán en horas de la tarde. Se pronostican lluvias normales o moderadas en Camilo Ponce Enríquez y Pucará (Azuay); Caluma, Chimbo, Echeandía y Las Naves (Bolívar); La Troncal (Cañar); La Maná, Pangua y Sigchos (Cotopaxi); y Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos (Pichincha).

En cambio, se esperan lloviznas en Chillanes, Guaranda y San Miguel (Bolívar); Espejo, Mira y Tulcán (Carchi); Colta, Cumandá y Pallatanga (Chimborazo); Las Golondrinas (Imbabura); Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Sozoranga y Zapotillo (Loja); Mejía (Pichincha); y durante el final de la tarde en Baños de Agua Santa (Tungurahua).

En la Amazonía, los eventos se desarrollarán principalmente durante la tarde y el final de la tarde. Habrá lluvias normales o moderadas en Taisha (Morona Santiago), El Chaco y Quijos (Napo), La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana (Orellana), en toda la provincia de Pastaza, y en Cuyabeno, Putumayo y Shushufindi (Sucumbíos).

Se prevén lloviznas en Gualaquiza, Huamboya, Logroño, Morona, Pablo Sexto, Palora y Sucúa (Morona Santiago); Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola y Tena (Napo); Aguarico (Orellana); Cascales, Gonzalo Pizarro, Lago Agrio y Sucumbíos (Sucumbíos); y en Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, Palanda y Paquisha (Zamora Chinchipe).

Para toda la provincia de Galápagos se pronostica lluvia normal o moderada entre las 06:00 y 18:00.

Horarios de marea alta en los puertos de la Costa

De acuerdo con la tabla de mareas del Inocar, las pleamares (niveles máximos del mar) de este jueves 12 de noviembre de 2026 se presentarán en dos franjas horarias en la Costa continental:

Guayaquil (Guayas): a las 08:49 con una altura de 4,13 metros y a las 21:21 con 4,26 metros .

a las 08:49 con una altura de y a las 21:21 con . Esmeraldas (Esmeraldas): a las 05:13 con 2,95 metros y a las 17:44 con 2,90 metros .

a las 05:13 con 2,95 metros y a las 17:44 con . Puerto Bolívar (El Oro): a las 06:05 con 2,63 metros y a las 18:39 con 2,73 metros .

a las 06:05 con 2,63 metros y a las 18:39 con . Manta (Manabí): a las 05:14 con 2,44 metros y a las 17:49 con 2,44 metros .

a las 05:14 con 2,44 metros y a las 17:49 con . La Libertad (Santa Elena): a las 05:13 con 2,10 metros y a las 17:50 con 2,13 metros.

Niveles máximos de marea previstos en Galápagos

En la región insular, el monitoreo del Inocar establece también dos momentos de pleamar para este jueves 12 de noviembre. En el puerto de San Cristóbal, el nivel del mar alcanzará 1,85 metros tanto a las 04:16 como a las 16:47.

Por su parte, en Santa Cruz la marea subirá a 1,70 metros a las 03:55 y llegará a 1,71 metros a las 16:36. Las autoridades recuerdan que el monitoreo de mareas abarca del 12 al 15 de noviembre de 2026 en todos los puertos citados.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde habrá lluvias más fuertes este jueves 12 de noviembre en Ecuador?

Las lluvias fuertes (alerta roja) se registrarán durante la tarde en Balzar (Guayas) y en Mocache, Palenque y Vinces (Los Ríos).

En la sección Así afectarán las lluvias en Ecuador a la región Costa, el pronóstico del Inamhi especifica que en esos cantones las precipitaciones pueden variar en duración y prolongarse. El resto de provincias de la Costa, Sierra y Amazonía tendrán lloviznas o lluvias de normales a moderadas entre la tarde y el final de la tarde.

❓ ¿Por qué advierten riesgo de inundaciones en zonas costeras este jueves?

Porque la coincidencia de pleamares (marea alta) con lluvias intensas u oleaje puede elevar el nivel del mar e inundar zonas costeras y estuarios.

Conforme se detalla en el apartado Horarios de marea alta en los puertos de la Costa, el Inocar emitió esta advertencia dentro de su reporte de niveles máximos del mar vigentes del 12 al 15 de noviembre de 2026. Las precipitaciones previstas por el Inamhi en el Litoral se concentrarán precisamente durante la tarde.

❓ ¿A qué hora será la marea alta en Guayaquil, Manta y Esmeraldas este jueves?

En Guayaquil será a las 08:49 (4,13 m) y 21:21 (4,26 m); en Esmeraldas, a las 05:13 (2,95 m) y 17:44 (2,90 m); y en Manta, a las 05:14 (2,44 m) y 17:49 (2,44 m).

Según la información recogida en Horarios de marea alta en los puertos de la Costa, todos los registros corresponden a hora local. Adicionalmente, en La Libertad las pleamares ocurrirán a las 05:13 y 17:50, mientras que en Puerto Bolívar se presentarán a las 06:05 y 18:39.

❓ ¿Qué cantones de la Sierra y la Amazonía tendrán lluvias moderadas este jueves?

En la Sierra se prevén en cantones de Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi y Pichincha; en la Amazonía, en Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos.

De acuerdo con el bloque Previsiones de precipitaciones en la Sierra y Amazonía, en la región interandina las lluvias se producirán durante la tarde, destacando zonas como La Troncal, La Maná, Caluma y Puerto Quito. En la Amazonía, la mayoría de precipitaciones ocurrirán hacia el final de la tarde.

❓ ¿Cuál es el pronóstico de lluvias y mareas para Galápagos este jueves?

Se prevé lluvia normal o moderada de 06:00 a 18:00 en toda la provincia, con mareas altas en Santa Cruz (03:55 y 16:36) y San Cristóbal (04:16 y 16:47).

Bajo la sección Niveles máximos de marea previstos en Galápagos, se precisa que la altura del mar llegará a 1,71 metros en Santa Cruz y a 1,85 metros en San Cristóbal. El pronóstico meteorológico abarca al conjunto del archipiélago durante la jornada diurna.

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