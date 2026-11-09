Cierran ocho playas por aguaje y oleaje en Ecuador hasta el 12 de noviembre

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un reporte oficial emitido por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó la presencia de condiciones marítimas complejas por aguaje y oleaje en Ecuador, vigentes desde este lunes 9 y el jueves 12 de noviembre de 2026. La evaluación técnica determinó un nivel de amenaza alta con bandera roja en ocho balnearios turísticos del perfil costero, lo que prohíbe el ingreso de bañistas al mar, mientras que otras 33 localidades marítimas se mantienen bajo bandera amarilla con nivel de amenaza media.
La declaratoria de bandera roja rige puntualmente para este martes 10 de noviembre en ocho playas distribuidas en tres provincias:
En estos puntos, la disposición técnica prohíbe entrar al agua ante la fuerza de las olas. Por su parte, 33 destinos costeros como Manta, Bahía de Caráquez, Crucita, Pedernales, Montañita, Playas, Engabao, Jambelí y los puertos de Galápagos permanecen bajo bandera amarilla, estado que demanda extrema precaución a los visitantes.
En Guayaquil, el monitoreo sobre el río Guayas detalla un periodo de aguaje con cotas máximas de marea alta astronómica entre el 9 y el 12 de noviembre:
El nivel de agua puede incrementarse por la expansión térmica del océano, factores meteorológicos y el aumento del caudal del río, lo que podría dificultar el drenaje y causar anegaciones en zonas bajas si las pleamares coinciden con lluvias intensas.
Para proteger la integridad de quienes acuden a las zonas de playa, las autoridades establecen las siguientes recomendaciones de seguridad:
En caso de que una persona sea arrastrada por la fuerza del agua mar adentro, la instrucción principal es conservar la calma y evitar luchar contra la corriente:
El seguimiento a estas disposiciones permite mitigar los riesgos derivados del aguaje y oleaje en Ecuador.