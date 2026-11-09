Cierran ocho playas por aguaje y oleaje en Ecuador hasta el 12 de noviembre

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Un reporte oficial emitido por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó la presencia de condiciones marítimas complejas por aguaje y oleaje en Ecuador, vigentes desde este lunes 9 y el jueves 12 de noviembre de 2026. La evaluación técnica determinó un nivel de amenaza alta con bandera roja en ocho balnearios turísticos del perfil costero, lo que prohíbe el ingreso de bañistas al mar, mientras que otras 33 localidades marítimas se mantienen bajo bandera amarilla con nivel de amenaza media.

Balnearios con bandera roja por aguaje y oleaje en Ecuador

La declaratoria de bandera roja rige puntualmente para este martes 10 de noviembre en ocho playas distribuidas en tres provincias:

Esmeraldas: Atacames, Same, Quingue y Mompiche.

Atacames, Same, Quingue y Mompiche. Manabí: Canoa, Machalilla y El Matal.

Canoa, Machalilla y El Matal. Santa Elena: Salinas (sector San Lorenzo).

En estos puntos, la disposición técnica prohíbe entrar al agua ante la fuerza de las olas. Por su parte, 33 destinos costeros como Manta, Bahía de Caráquez, Crucita, Pedernales, Montañita, Playas, Engabao, Jambelí y los puertos de Galápagos permanecen bajo bandera amarilla, estado que demanda extrema precaución a los visitantes.

Horarios y niveles de pleamar en Guayaquil

En Guayaquil, el monitoreo sobre el río Guayas detalla un periodo de aguaje con cotas máximas de marea alta astronómica entre el 9 y el 12 de noviembre:

Lunes 9 de noviembre: pleamares a las 07:09 (4,45 metros) y a las 19:42 (4,55 metros).

pleamares a las 07:09 (4,45 metros) y a las 19:42 (4,55 metros). Martes 10 de noviembre: pleamares a las 07:44 (4,36 metros) y a las 20:17 (4,48 metros).

pleamares a las 07:44 (4,36 metros) y a las 20:17 (4,48 metros). Miércoles 11 de noviembre: pleamares a las 08:17 (4,25 metros) y a las 20:49 (4,38 metros).

pleamares a las 08:17 (4,25 metros) y a las 20:49 (4,38 metros). Jueves 12 de noviembre: pleamares a las 08:49 (4,13 metros) y a las 21:21 (4,26 metros).

El nivel de agua puede incrementarse por la expansión térmica del océano, factores meteorológicos y el aumento del caudal del río, lo que podría dificultar el drenaje y causar anegaciones en zonas bajas si las pleamares coinciden con lluvias intensas.

Medidas de prevención antes de entrar al mar

Para proteger la integridad de quienes acuden a las zonas de playa, las autoridades establecen las siguientes recomendaciones de seguridad:

Revisar previamente las alertas e informes oficiales del Inocar antes de viajar hacia la costa.

las alertas e informes oficiales del Inocar antes de viajar hacia la costa. Identificar el color de las banderas en la orilla : amarilla exige precaución y roja prohíbe el ingreso al agua.

: amarilla exige precaución y roja prohíbe el ingreso al agua. Colocar carpas, sombrillas y pertenencias a una distancia prudente de la rompiente de las olas.

de la rompiente de las olas. Acudir a playas que cuenten con personal de salvavidas y evitar balnearios aislados sin vigilancia, con presencia de corrientes o remolinos.

y evitar balnearios aislados sin vigilancia, con presencia de corrientes o remolinos. No nadar trayectos largos sin supervisión, evitar bañarse inmediatamente después de comer y tener cautela en playas con pendientes pronunciadas durante la marea alta.

Protocolos frente a corrientes de resaca

En caso de que una persona sea arrastrada por la fuerza del agua mar adentro, la instrucción principal es conservar la calma y evitar luchar contra la corriente:

No nadar directamente hacia la playa para prevenir un agotamiento físico acelerado.

para prevenir un agotamiento físico acelerado. Desplazarse nadando en paralelo a la línea de costa para salir del canal de la corriente.

a la línea de costa para salir del canal de la corriente. Una vez fuera de la fuerza de arrastre, avanzar hacia la orilla en un ángulo diagonal aproximado de 45 grados.

aproximado de 45 grados. De no conseguir salir, flotar sobre el agua manteniendo la tranquilidad hasta que la corriente de resaca pierda intensidad.

manteniendo la tranquilidad hasta que la corriente de resaca pierda intensidad. Si un testigo observa a alguien atrapado, debe alertar de inmediato a los salvavidas o llamar al 9-1-1 sin meterse al agua por cuenta propia.

El seguimiento a estas disposiciones permite mitigar los riesgos derivados del aguaje y oleaje en Ecuador.

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