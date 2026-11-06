Alivio de créditos por El Niño; ¿quiénes podrán dejar de pagar hasta 90 días?

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Las personas que tengan dificultades para pagar sus obligaciones financieras debido a las afectaciones del fenómeno de El Niño podrán acceder a un alivio de créditos dispuesto por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 529.

La medida permite diferir obligaciones crediticias en entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria (cooperativas). El beneficio está orientado a deudores afectados por las lluvias, especialmente productores y actividades impactadas por inundaciones y problemas en la producción.

Alivio de créditos por El Niño: ¿quiénes pueden acceder?

El beneficio está dirigido a personas que enfrenten dificultades para cumplir sus obligaciones financieras como consecuencia de las afectaciones provocadas por El Niño.

El Gobierno señaló que la medida busca apoyar a quienes podrían ver afectados sus ingresos o su capacidad de producción debido a las lluvias. Entre los posibles beneficiarios se encuentran productores de arroz, cacao y otros sectores que sufran daños por inundaciones o eventos asociados al fenómeno climático.

Según el Ejecutivo, el alivio responde a riesgos que pueden alterar los ciclos de producción, abastecimiento y comercialización, así como generar problemas temporales de liquidez para productores y establecimientos comerciales ubicados en zonas afectadas.

Plazo del diferimiento de créditos

El Decreto Ejecutivo 529 establece que el diferimiento podrá concederse por un período máximo de 90 días.

No obstante, Noboa manifestó el 6 de noviembre de 2026 que ese plazo podría ampliarse. De acuerdo con las autoridades, los meses más críticos del fenómeno de El Niño se prevén entre fines de diciembre de este año y finales de febrero de 2027.

¿Qué beneficio recibe el deudor?

La medida permite postergar temporalmente el pago de cuotas de los créditos. Las cuotas que debían pagarse durante el período de diferimiento podrán trasladarse al final de la tabla de amortización del crédito.

Además, se dispone que la aplicación del mecanismo no genere intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el período concedido.

🌧️ ⟫ https://t.co/RR0Cq1pXkk | Otros 27 ríos y esteros tienen altos niveles debido a las lluvias https://t.co/qCKk8UJl2O — El Comercio (@elcomerciocom) November 6, 2026

Requisitos para acceder al alivio financiero

El decreto no establece una lista específica de documentos o certificados para acceder al beneficio. Sin embargo, el diferimiento está dirigido a deudores afectados por las consecuencias del fenómeno de El Niño y las entidades financieras deberán realizar un análisis de cada caso antes de conceder el beneficio.

El Presidente también indicó que, cuando el Estado conoce cuáles son las zonas afectadas por las lluvias, “no se necesita una auditoría”.

Trámite para solicitar el diferimiento

El Decreto Ejecutivo 529 establece dos mecanismos para acceder al alivio:

1. Solicitud del deudor

La persona interesada podrá solicitar directamente el diferimiento de su crédito. Para que se aplique el beneficio será necesaria la aceptación de la entidad financiera correspondiente.

2. Iniciativa de la entidad financiera

La entidad financiera también podrá proponer el diferimiento a sus clientes afectados por el fenómeno climático.

No obstante, el beneficio no se aplicará de manera automática. El decreto señala que siempre deberá existir aceptación expresa del deudor para que entre en vigencia.

¿Cuándo entrará en funcionamiento?

La aplicación del alivio financiero aún requiere una regulación complementaria. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tiene un plazo máximo de 15 días para elaborar el reglamento que permita ejecutar el mecanismo establecido en el decreto.

Hasta entonces, el Gobierno señala que esta es una medida excepcional, temporal, focalizada y voluntaria, diseñada para permitir la continuidad de las actividades productivas de los sectores afectados por El Niño.

Más información del alivio a los créditos por el fenómeno de El Niño

Alivio para créditos por el fenómeno de El Niño; preguntas frecuentes

❓¿Quiénes pueden acceder al alivio de créditos por El Niño? Pueden acceder los deudores afectados por las consecuencias del fenómeno de El Niño que tengan dificultades para cumplir sus obligaciones financieras. El beneficio también está dirigido a productores afectados por las lluvias e inundaciones.

El presidente Daniel Noboa señaló que el alivio busca apoyar a las personas que podrían tener dificultades para pagar sus deudas debido a las lluvias. Además, indicó que beneficiará a productores de arroz, cacao y otros cultivos que enfrenten problemas para mantener su producción por las afectaciones climáticas. ❓¿Cuál es el plazo del alivio de créditos por El Niño? El diferimiento de las obligaciones crediticias podrá concederse por un plazo máximo de 90 días. El Decreto Ejecutivo 529 establece inicialmente un período de hasta 90 días. Sin embargo, Daniel Noboa afirmó el 6 de noviembre de 2026 que este plazo podría ampliarse, ya que las autoridades prevén que los meses más críticos del fenómeno se extenderán entre diciembre de 2026 y finales de febrero de 2027. ❓¿Cómo funciona el alivio de créditos por El Niño? Las cuotas que debían pagarse durante el período de diferimiento podrán trasladarse al final de la tabla de amortización del crédito.

La medida permite aplazar temporalmente los pagos de los créditos. Las cuotas no se eliminan, sino que se reprograman para el final del financiamiento, con el objetivo de que las personas y productores afectados por las lluvias puedan afrontar de mejor manera sus obligaciones financieras. ❓¿Se deben pagar intereses, multas o recargos durante el diferimiento? No. La aplicación del mecanismo no generará intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el período de diferimiento concedido.

El beneficio permitirá que los deudores afectados por el fenómeno de El Niño eviten cargos adicionales mientras dure el alivio financiero previsto en el Decreto Ejecutivo 529. ❓¿Cómo se solicita el alivio de créditos por El Niño? El diferimiento puede aplicarse a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad financiera, pero en ambos casos se requiere la aceptación de las partes para que el beneficio entre en vigencia.

Si la solicitud la presenta el cliente, la entidad financiera deberá aprobarla. Si la propuesta proviene de la institución financiera, el beneficio tampoco será automático y requerirá la aceptación expresa del deudor. Además, las entidades deberán analizar cada caso antes de conceder el alivio.

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