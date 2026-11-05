Cómo acceder al diferimiento de cuotas de créditos en Ecuador para los afectados de El Niño

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Las personas que enfrentan dificultades económicas por las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño podrán acceder a un mecanismo extraordinario para aplazar el pago de sus créditos. El presidente Daniel Noboa autorizó esta medida mediante el Decreto Ejecutivo 529, firmado el 5 de noviembre de 2026. La disposición permite que las entidades financieras públicas, privadas y del sector popular y solidario difieran temporalmente las obligaciones de sus clientes afectados.

El mecanismo contempla un plazo máximo de 90 días para el diferimiento de las cuotas. Sin embargo, no se aplicará automáticamente a todos los deudores ni bastará con encontrarse en una zona afectada por las lluvias. El proceso requiere la intervención de la entidad financiera y, según la modalidad, la aceptación del cliente. El decreto también establece que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria deberá emitir las normas para ejecutar esta disposición.

¿Cómo debo hacer para acceder al diferimiento de mis cuotas?

El Decreto Ejecutivo 529 contempla dos vías para acceder al diferimiento de las obligaciones crediticias. La primera consiste en que el deudor solicite directamente el beneficio a su entidad financiera. En este caso, el banco deberá aceptar el pedido para aplicar el mecanismo.

La segunda posibilidad parte de la propia institución financiera. Es decir, el banco podrá proponer el aplazamiento de las cuotas a sus clientes afectados por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, también necesitará la aceptación expresa del deudor para concretar el diferimiento.

Por tanto, quienes tengan dificultades para pagar sus préstamos podrán acercarse a su entidad financiera y solicitar que revise su situación. La disposición presidencial permite este procedimiento, aunque deja la aplicación del mecanismo sujeta a la aceptación correspondiente.

El decreto incluye a las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario. Esto significa que la medida no se limita a los bancos privados, sino que también contempla a las instituciones financieras de los otros dos sectores.

Es importante considerar que el diferimiento tiene un carácter extraordinario y temporal. El plazo máximo establecido es de 90 días. Durante ese periodo, las cuotas que correspondía pagar podrán trasladarse al final de la respectiva tabla de amortización.

¿Cuándo entrará en vigencia y qué pasa con las cuotas?

Aunque Noboa ya autorizó el mecanismo mediante el Decreto Ejecutivo 529, todavía se requiere un paso para su aplicación. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria debe emitir la normativa necesaria en un plazo máximo de 15 días, contado desde la publicación del decreto en el Registro Oficial.

Esta regulación permitirá establecer las disposiciones para que las entidades financieras ejecuten el diferimiento extraordinario. Por eso, el procedimiento dependerá también de las normas que emita la Junta.

El aplazamiento no significa que las cuotas desaparezcan ni que el banco perdone la deuda. El decreto establece que las obligaciones correspondientes al periodo de diferimiento se trasladen al final de la tabla de amortización. Es decir, el mecanismo modifica el momento en que el cliente debe cumplir con esos pagos.

Además, los clientes que enfrenten dificultades económicas podrán consultar otras alternativas con sus entidades financieras. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) recordó que la legislación contempla mecanismos como el refinanciamiento y la reestructuración de créditos.

Estas opciones permiten negociar cambios en las condiciones de pago. Entre ellos constan la reducción del valor de las cuotas o la ampliación del plazo para cancelar el préstamo, según las condiciones de cada caso.

Asobanca informó el 5 de noviembre que los bancos privados mantienen un seguimiento de la evolución de El Niño y analizan las zonas con mayor impacto climático. El objetivo es identificar a los hogares y sectores productivos cuya capacidad de pago podría verse comprometida por las lluvias y las inundaciones.

La necesidad de estas medidas se enmarca en las consecuencias que deja el fenómeno climático en Ecuador. La Secretaría de Gestión de Riesgos contabiliza 11 fallecidos y 48 958 personas impactadas por las inundaciones relacionadas con las variaciones climáticas de El Niño.

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