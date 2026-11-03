El Niño deja 11 muertos y casi 49 000 afectados por las fuertes lluvias en Ecuador

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias en Ecuador, asociadas al fenómeno de El Niño, han dejado 11 personas fallecidas y 48 958 afectadas desde el 29 de agosto de 2026.

Así lo informó este martes 3 de noviembre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que mantiene el monitoreo de las emergencias provocadas por las precipitaciones en Ecuador.

Las víctimas mortales por las lluvias se registraron en Azuay, El Oro, Guayas y Galápagos. Entre los casos más recientes consta una persona que murió en Guayaquil tras el colapso de una pared durante las inundaciones y otra que falleció en la isla Santa Cruz, en Galápagos, por las precipitaciones torrenciales del viernes 30 de octubre.

Lluvias en Ecuador provocan más de 1 000 emergencias

El último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza 1 086 eventos adversos desde finales de agosto. Las emergencias alcanzan las 24 provincias de Ecuador, con afectaciones en 159 cantones y 437 parroquias, según el balance actualizado hasta las 02:00 del martes 3 de noviembre.

Las inundaciones y deslizamientos asociados a las lluvias han provocado daños en 11 449 viviendas, mientras que otras 38 quedaron destruidas. Además, 729 personas permanecen alojadas en 11 albergues y refugios temporales habilitados para atender a las familias damnificadas.

La infraestructura también registra consecuencias. El organismo reporta 26 cuerpos hídricos desbordados y otros 36 con tendencia a incrementar sus niveles. Asimismo, existen 23 puentes afectados, dos destruidos y más de 25 kilómetros de carreteras dañadas por las precipitaciones.

Galápagos y Guayaquil enfrentan graves inundaciones

Las lluvias intensas en Galápagos han agravado la emergencia en la isla Santa Cruz, donde decenas de habitantes continúan sin poder ingresar a sus viviendas después de las inundaciones del viernes 30 de octubre.

Ante esta situación, las autoridades enviaron tres aviones con más de 20 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas por el temporal.

En Guayaquil, las inundaciones volvieron a afectar diferentes sectores el domingo 1 de noviembre, por segunda ocasión en una semana. El agua alcanzó la altura de las rodillas en determinadas zonas y la emergencia dejó una persona fallecida y al menos una herida.

Ecuador permanece en alerta roja por El Niño

El país se encuentra en alerta roja por el fenómeno de El Niño desde el 29 de agosto, cuando el Gobierno adoptó esta medida tras la confirmación oficial del evento climático por parte del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).

Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, que modifica los patrones climáticos y puede generar lluvias extremas, inundaciones y sequías en Ecuador.

En la región Costa, El Niño suele intensificar las precipitaciones y aumentar el riesgo de desbordamientos de ríos, mientras que determinadas zonas de la Sierra pueden experimentar períodos prolongados de sequía.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de los niveles de los ríos ante la posibilidad de nuevas emergencias durante la temporada de lluvias.

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